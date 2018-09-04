Google Chrome Tarayıcı Geçmişi Nasıl Silinir

Bugünkü yazımızda tarayıcılardaki arama geçmişini silmeyi göstereceğiz. İnternet tarayıcıları sayesinde tüm sitelere girebiliyor, sınırsız bir şekilde sörf yapabilirsiniz. Ancak girdiğimiz her site, baktığımız her yer kayıt altına alınıyor.

En çok kullanılan tarayıcı ise Google Chrome. Pek çok kişi Google Chrome geçmişi silme işlemini merak ediyor. Aslında çok basit bir şekilde geçmişe bakılabiliyor ve silinebiliyor.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın. Sağ üstte "Diğer"e tıklayın. Geçmiş bölümünü açtıktan sonra "Geçmiş"e tıklayın.

Yukarıdaki adımları izleyerek tarayıcı geçmişinize bakabilirsiniz.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın. Sağ üstte "Diğer"e tıklayın. Geçmiş bölümüne geldikten sonra "Geçmiş"e tıklayın. Solda Tarama verilerini temizle'yi tıklayın. Bir kutu görüntülenir. Açılan menüde indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin. Tarama verilerini temizle'yi tıklayın.

Geçmiş sayfanız, son 3 ayda Google Chrome'da ziyaret ettiğiniz web sayfalarını gösterir.

chrome://settings gibi ziyaret ettiğiniz Chrome sayfaları, Gizli modda ziyaret ettiğiniz veya tarama geçmişinizden sildiğiniz sayfalar Geçmiş'te depolanmaz. Chrome'da oturum açtıysanız ve geçmişinizi senkronize ediyorsanız, Geçmiş sayfanız tüm senkronize edilmiş cihazlarınızda ziyaret ettiğiniz web sayfalarını çok daha uzun süre gösterir.

Eğer geçmişinizi sürekli olarak silmek istemiyorsanız ve geçmişinizde kirli şeyler varsa gizli modu kullanarak geçmişte veri depolanmasını önleyebilirsiniz.

Geçmişte girilen siteleri silmek için yukarıdaki işlemleri yerine getirebilirsiniz.

Mozilla Firefox için;

Firefox için üst taraftaki üçlü çizgi simgesine tıklanır. Açılan pencereden sırasıyla Arşiv, Geçmiş, Yakın geçmişi temizle bağlantılarına tıklıyoruz. Açılacak olan penceredeki zaman aralığından Her şey olanı seçilir. Ardından ayrıntılar alanı aktif olacaktır. Buradan istek doğrultusunda tüm öğeler seçilerek Şimdi temizle ye basılır. Artık Firefox internet geçmiş kayıtları temizlenecektir.

Mozilla geçmişini silmek konusunda diğer yöntem de, sol üst köşedeki menü düğmesine basarak açılacak menüden Seçenekler bağlantısına tıklanır. Yeni sekmede seçenekler penceresi açılacaktır. Solda yer alan menüden Gizlilik ve Güvenlik bağlantısına tıklanarak görünecek ekrandaki yakın geçmişinizi silebilir metnine tıklanır. Açılan yeni penceredeki zaman aralığı yine Her şey seçilerek Şimdi Temizleye basılır. Dilerseniz Firefox ara geçmişindeki kayıtları tek tek silmek mümkündür. Önce üstteki menü simgesine tıklanarak sırasıyla Arşiv, Geçmiş, Tüm geçmişi göster metnine tıklıyoruz. Açılan yeni pencerede tarama geçmişine giriliyor. Buradaki öğeler üzerine sağ tıklanarak görünecek menüden Sayfaları Sil tıklandığında, seçili olan web sitesi kaydı silinecektir. Geçmiş penceresi ayrıca "CTRL+H" kısayolu kullanılarak da görüntülenebilir.

Safari için;

Safari tarama geçmişini temizlemek için, Safari tarayıcısının sağ üst köşesinde yer alan menü düğmesine basılır. Açılan menüden "History" bağlantısına tıklanır. Gezinme geçmişi tam ekran olarak görüntülenecektir. Web sitesi kayıtlarına sağ tıklayarak açılan menüden "Delete" basın. Tek tek silmek yerine, tümünü silmek istediğiniz tarih üzerinde de aynı işlemi uygulayabilirsiniz.