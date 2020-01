Pttcell 4.5G Destekliyor mu?

Bugünkü yazımızda hangi hatların 4.5G teknolojisini kullanabileceğini inceleyeceğiz. Hattınız 4.5G uyumlu olsa bile telefonunuzun da 4.5G teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hakkında pek çok bilgiye sahibiz ancak Pttcell hakkında bildiklerimiz çok sınırlı. Pttcell kullanım bakımından Türk Telekom'un alt yapısını kullanıyor. Bu bakımdan teknolojileri de birbirine yakın durumda.

Pek çok kişi 4.5G teknolojisinin ne olduğunu bilmiyor. 4.5G, daha yüksek mobil internet hızı, daha fazla data kapasitesi ve düşük gecikme süresi sunan dördüncü nesil telekomünikasyon hizmetidir. Video, resim ve dosyaları çok daha hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Yüksek görüntü kalitesi ile tüm videoları HD kalitesiyle izleyebileceksiniz. Online oyun oynuyorsanız ping sorununu hissetmeyeceksiniz. Kulağa hoş gelse de dezavantajları da var. Mobil internet hızınızın yüksek olması kotanınızın çabuk bitmesine neden oluyor.

4.5G teknolojisine geçmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ancak internet paketleriniz daha hızlı bitebileceği için paketlerinizi yükseltmek zorunda kalabilirsiniz.

Telefonunuzun 4.5G teknolojisini desteklediğini biliyorsanız Pttcell ile 4.5G teknolojisine geçebilirsiniz. Pttcell 4.5G‘yi kullanabilmeniz için telefonunuzun ve sim kartınızın 4.5G uyumlu olması gerekmektedir. Telefonunuzun 4.5G uyumlu olup olmadığını "4.5G HAZIR" yazıp "5555"e SMS göndererek ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Kayıt olmak için "4.5G IZIN" yazıp "5555"e gönderebilirsiniz.

Diğer hatların 4.5G teknolojisine nasıl geçeceğini merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Turkcell: "4.5G" yazıp "2222"ye SMS gönderek, Turkcell İletişim Merkezi veya Çağrı Merkezi'ne sözlü olarak başvurarak veya web üzerinden başvuru yaparak 4,5G talebinde bulunabilirsiniz.

Türk Telekom: "5555"e "4.5G, 4.5G İZİN" veya "GIGA" yazıp göndererek , Türk Telekom Çağrı Merkezi üzerinden, Online İşlemler Merkezi'nden veya 4nokta5g.com adresinden 4,5G'ye geçiş talebinizi iletebilirsiniz.

Vodafone: Vodafone aboneleri "4.5" yazıp "4545"e SMS göndererek, Vodafone Self Servis uygulamasında Servisler sayfasından 4.5G'yi seçerek veya Vodafone Cep Merkezleri'ne başvurarak 4.5G'yi etkin hale getirebiliyor.

1-2 senelik bir akıllı telefonunuz varsa 4.5G desteğinin olma ihtimali yüksek. Samsung Galaxy S5 ve daha yeni Galaxy modelleri, HTC One ve Desire serileri, Sony Xperia Z, SP, E4G, M4 Aqua, LG G2 ve sonrası, iPhone 5 ve üzeri, Avea In Touch 4, Vestel Venus 5.5 X ve V, Casper Via V6 ve sonrası, Asus Zenfone 2, Turkcell T60, T50 ve Turbo T50, 4.5G'yi destekleyen telefonlar arasında bulunuyor.

Pttcell kullananlar yurtdışında da 4.5G hizmetini kullanmaya devam edebilir. "4.5G YURTDISI" yazıp "5555"e göndererek hatlarını yurtdışına da açabilirler.

Daha çok yakın bir zamanda 3G kullanırken şuanda 4.5G kullanmamız pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. 5G ne zaman gelecek? Bunun için net bir bilgi yok ancak içinde bulunduğumuz 2018 yılında testlerin başladığına dair haberler var. Testlerin durumuna göre 2020 yılında 5G teknolojisi hayatımıza girebilir. 4.5G ile 5G ihalesi aynı anda yapıldığı için herhangi bir zaman kaybı yaşanmayacak.