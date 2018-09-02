Operatörler arası ödemeli arama nasıl yapılır?

Ödemeli arama, görüşme ücretini arayan kişinin değil, aranan kişinin ödediği bir servistir. Servisin kullanılabilmesi için, aranan kişinin görüşmeyi onaylaması gerekmektedir. Bu servis yalnızca aynı operatör içerisinde kullanılabilir. Farklı operatörler arasındaki görüşmelerde kullanılamaz. Bu da demek oluyor ki hattı Türk Telekom olan biri ödemeli arama yapmak istiyorsa sadece hattı Türk Telekom olan birini arayabilir.

Türk Telekom kullanan biri ödemeli arama yapmak için;

9696'yı tuşladıktan sonra karşıdaki kişinin telefon numarasını yazıp aramak yeterli olacaktır.

Örnek olarak;

969605XXXXXXXXX

Ödemeli arama geldiği bilgisi, aradığınız kişinin cep telefonuna anında sesli mesaj olarak bildirilir. Karşı taraf kabul ederse, konuşma gerçekleşir. Konuşma ücreti arayan değil, aranan kişi tarafından karşılanır.

Turkcell kullanan biri ödemeli arama yapmak için;

*135* yazdıktan sonra, arayacağı numarayı yazmalı. Yazdığınız numaranın sonuna # işareti eklemeli ve arama tuşuna basmalı.

Örnek olarak;

*135*5XXXXXXXXX#

Ödemeli Ara kodunu tuşlayarak (*135*5XXXXXXXXX#) diğer operator numarasına doğru bir arama başlattığınızda, ekranda Turkcell dışı abonelere ödemeli arama yapılamayacağı uyarısı yer alır ve arama başlatılmaz.

Ödemeli Ara servisinde, ödemeli aramayı kabul eden taraf sadece 2,09 TL ile ücretlendirilir.Ek olarak başka bir ücret ödenmez. Ödemeli arama süresi maksimum 10 dakikadır.

Vodafone kullanan biri ödemeli arama yapmak için;

Vodafone için bu işlem biraz daha değişik. Kullandıkları sistem farklı.

Cep telefonunuzdan sizi aramasını istediğiniz kişinin numarasını *149*05XXXXXXXXX# şeklinde tuşlayıp, arama tuşuna basarak veya “BENIARA 05XXXXXXXXX” yazıp 8090’a ücretsiz SMS atarak ona kolayca "Beni Ara" mesajı gönderebilirsiniz.

Beni Ara talebi göndermek ücretsizdir. Servis ücreti Beni Ara talebi gönderilen kişiden tahsil edilir ve sizi arama mesajınız iletilir.

Pttcell kullanan biri ödemeli arama yapmak için;

Ödemeli aramak istediğiniz telefon numarasını 9696'ya SMS ile gönderebilirsiniz.

Aramak istediğiniz numaranın başına 9696 ekleyerek arama yaparak da ÖdemeliArama Servisi’nden yararlanabilirsiniz.

Örnek olarak;

969605XXXXXXXXX

Ödemeli arama geldiği bilgisi, aradığınız kişinin cep telefonuna anında sesli mesaj olarak bildirilir. Karşı taraf kabul ederse konuşma gerçekleşir. Sonuçta arayan değil, aranan kişi ücretlendirilir.

Farklı hattı kullanan birine ödemeli çağrı göndermek mümkün değildir. Yani Turkcell kullanan biri Türk Telekom kullanan birine ödemeli arama gönderemez. Aynı şekilde Türk Telekom kullanan biri de Vodafone kullanan birini ödemeli olarak arayamaz.