Sonsuzluk işareti klavyede nasıl yapılır?

Maetematikte kullanılan sonsuzluğun sembolü olan sonsuzluk işaretini nasıl yapılacağını neredeyse herkes biliyordur. Kağıdı yan çevirip "8" çizdiğimizde sonsuzluk işaretini yapmış oluyorduk. Ancak bilgisayarda sonsuzluk işareti yapma konusunu çoğu insan bilmiyordur. Üniversitede okuyup, slayt ya da tez hazırlamak zorunda olanların baş belasıdır diyebiliriz.

Sonsuzluk işaretini yapabilmek için birkaç yol var.

İlk yolumuz kopyala yapıştır. İnternette sonsuzluk işaretini araştırdığımızda çıkan sembolü kopyalayıp yazımıza eklemek.

İkinci yol ise semboller kısmında sonsuzluk işaretini bularak yazımıza eklemek. Bu biraz zaman alabilir. Zira semboller kısmını nasıl açacağınızı bilmiyorsanız başınız ağrıyabilir.

Üçüncü ve en kullanışlı yok ise kısayollar! Klavye sayesinde pek çok işimizi halledebiliriz. Fare olmadan pek çok şeyi hızlı yaparız. Kısayollar da bunlardan biri. Birçok simge ve sembol kısayollara atanmış durumda. Sadece simge ve semboller değil. Klavye sayesinde bilgisayarın yazılımsal olaylarını da halledebiliriz.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda sonsuzluk işareti yapmak için “Alt + 8734” tuşlarını kullanabilirsiniz. Daha detaylı olarak klavyede “Alt” tuşuna basılı tutarken “8734” sayılarını tuşlayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kullanma olduğunuz işletim sistemi eski ise Alt+236 tuşlarını kullanabilirsiniz. Windows 10’da ise bazen “Alt + 8734” kombinasyonunda "▲" işareti çıkabiliyor. Bunu ayarlar kısmından halledebilirsiniz.

Sonsuzluk işaretini telefondan da yapmak mümkün. Öncelikle "∞" simgesini kopyalayın daha sonra Ayarlar, Genel, Klavye, Metin Değişimi yolunu izleyin ve sağ üst köşede "+" butonuna dokunun. Daha önce kopyaladığınız sonsuzluk simgesini ifade bölümüne yapıştırın ve Kestirme bölümüne sonsuzluk ismini verebilirsiniz. Böylece IPhone telefonların klavyesinde sonsuzluk yazmanız halinde simge çıkacaktır. Diğer marka telefonlarda ise böyle bir kısayol mevcut değildir. Diğer işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları sonsuzluk işaretini kopyalayarak kullanabilir.