Türk Telekom numara engelleme nasıl yapılır

Bu yazımızda sizlere Türk Telekom firmasında numara engellemenin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Telefon numarasını engellediğiniz kişi sizi arayamaz, mesaj gönderemez. Engellediğiniz numaraların listesini detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

Bu hizmeti kullanabilmek için aylık 0.99₺ ödemek zorundasınız. Türk Telekom Numara ve Çağrı Engelleme servisi sayesinde pek çok işinizi de halledebilirsiniz. Bu servis sayesinde sadece belirlediğiniz numaralar da size ulaşabilir.

Kavgalı olduğunuz bir kişiyle iletişim kurmak istemiyorsanız, telefon sapığınız varsa ya da telefonunuza sürekli çağrılar geliyorsa artık bu hizmeti kullanmak sizin için zorunluluk haline gelmiştir. Engellediğiniz kişinin engellini anlık olarak kaldırabileceğiniz için karşı taraf bunu anlayamayabilir.

Sizi rahatsız eden kişileri engelleme işlemi oldukça basit. Engellemek istediğiniz numarayı ülke kodu yazmadan (+90) 5XXXXXXXXX olarak yazılmalıdır. Numaranın başına "CAGRIENGELLE" yazılarak 5555'e kısa mesaj olarak gönderilir. Eğer akıllı telefon kullanıyorsanız telefon numarasına tıkladıktan sonra ayrıntılar kısmına gelip kişiyi engelleyebilirsiniz. Engellemek istediğiniz numaranın engelini kaldırmak için “SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX” şeklinde yazarak 5555‘e kısa mesaj gönderip çağrı engellemeyi kaldırabilirsiniz. Tüm numaraların çağrılarını engellemek için “KAPA CAGRIENGELLE” yazıp 5555′e kısa mesaj göndererek engelleri kaldırabilirsiniz. Engellenen numaraları tekrar aktif etmek için ise “AC CAGRIENGELLE” yazıp 5555‘e kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Eğer akıllı telefon kullanıyorsanız engellediğiniz kişilerin listesini de kolaylıkla görebilirsiniz. Engellediğiniz kişiler sizi aradığında dört anonstan birini dinler. Karşıdaki kişinin hangi anonsu dinleyeceğini önceden belirleyebilirsiniz. Engelleyebileceğiniz numara sayısı 50'dir.