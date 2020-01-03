Superonline şifre değiştirme

Turkcell superonline kullananlar için modem wifi şifresini değiştirmeyi gösteriyoruz. Super online şifre değiştirme işlemini modem arayüzünden nasıl yapıyoruz?

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Superonline şifre değiştirme
Guncelleme : 2020-01-03 15:09:26Bu Ä°cerik : 73117 kez okundu.

Wi-Fi, kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlayan teknolojidir. Bunu sağlayan çeşitli firmalar ve kuruluşlar mevcuttur. Wi-Fi dijital sinyallerin yani bilgisayar dilinin (0 ve 1) analog sinyale (radyo sinyali) çevrilmiş halidir. 

Her kuruluşun çeşitli modem tarzları vardır. Ülkemizde en kaliteli telekomünikasyon hizmeti veren kuruluş olan Turkcell'in internet hizmeti veren kuruluşuna ise Turkcell Superonline deniyor. Modem kontrol hizmeti açısından ve hız olarak en kaliteli hizmeti vermesinin yanında işlerinizi pratik olarak halledebiliyorsunuz. Modeminizde gerçekleşen herhangi bir sorun ya da arızada Turkcell müşteri hizmetlerini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz ya da teknik destek talep edebilirsiniz.

Superonline şifre değiştirme

Modemlerinizin arkasında uzun bir şifre oluyor. Bu şifreyi ezberlemek istemiyorsanız ya da bir yere yazmak istemiyorsanız superonline şifre değiştirme işlemini yapmanız mümkün. Bir başka şifre değiştirme nedeni ise kotanın hızlı bir şekilde bitmesi. Siz internetinizi kullanmıyorsanız ve kotanız ay başlarında bitiyorsa bunun için komşularınızdan şüphelenebilirsiniz. Bir diğer sebep ise şifrenizin yanlış olduğunu söylemesi. Çok nadir karşılaşılan bu durumu çözmenin tek yolu şifreyi değiştirmek olabilir. Bunun için birkaç adım uygulamamız gerekiyor.

Öncelikle mevcut tarayıcılarınızdan birini açarak URL bölümüne "192.168.1.1" yazarak giriş yapıyoruz. Ardından karşımıza gelen giriş yapma bölümü geliyor. Kullanıcı adı bölümüne "admin", şifre bölümüne ise "superonline" yazıyoruz.

superonline şifre değiştirme

Karşımıza gelen ekranda "Kablosuz Ağ Ayarları" sekmesine geliyoruz.

wifi şifre değiştirme superonline

Bu bölümden ağ adınızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ağ adınızı sizi belirtmeyecek şekilde yaparsanız kırılması zorlaşır. Şifrenizi değiştirirken güvenli ve bulunamayacak bir şifre belirlemenizi tavsiye ederiz. Şifrenizde kullanacağınız büyük-küçük harfler ve sayılar şifrenizin kırılmasını zorlaştırır. Şifrenizi değiştirdikten sonra kimseyle paylaşmazsanız kolay kolay problem yaşamazsınız.

Modem kullanıcı arayüzü şifrenizi değiştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Bakım > Hesap sekmesinden gelen menü içerisinde öncelikle ''Geçerli şifreniz'' ve ardından yeni güvenli bulduğunuz ''yeni şifrenizi'' 2 kez giriş yaptıktan ''Uygula'' butonuna basarak yeni şifrenize güncelleyebilirsiniz.

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Teknolojic     2019-11-21 Şevki bey; telefondan da değiştirebilirsiniz tabiki ancak 192.168.1.1 ile browser'dan (tarayıcıdan) giriş yaptığınızda responsive tasarım olmadığından biraz zorlanabilirsiniz, ancak masaüstü pc gibi mobilden kullanıp değiştirebilirsiniz. Değerli yorumunuz için teşekkürler.
Şevki Yılmaz KOÇAK     2019-11-21 Telefondan değişebilir miyim
Musa     2019-09-05 Şifremi nasıl değiştiricem
cansel     2019-08-25 sayenizde minimum uğraşla hallettim. teşekkürler :)
nedim     2019-07-19 11858 diye bir destek hattı kurmuşlar 10 dakikada baglanmadı 50 tl yazdı hiç konuşmadan nası baglanacaz internete bilmiyo kimi müracat edecez bilmiyom en sonunda ulaşamazsam cimere başvuracam yetkililerden yardım bekliyorum
Cem     2019-06-23 Şifremi değiştirmek istiyorum.
Bedirhan     2019-05-19 Nasıl yapılır
kedici     2019-02-08 Bi yorumu hakettiğini düşünüyorum. Bilgi için teşekkürler.
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