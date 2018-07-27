Telefon İle Konuşurken Gelen Aramayı Görme



Eskiden insanlar görüşmek için bir çok şeye ihtiyaç duyulabilirken,şuanda sadece bir telefon yardımıyla istediğimiz gibi görüşme sağlayabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle özellikle iletişim de de büyük bir adım atıldı.Sadece tek bir tuşa basarak dilediğimizin sesini duyabiliyor,konuşabiliyoruz. Eskiden görüşmek oldukça vakit alan bir eylem iken şuanda sadece bir kaç dakikada istediğimiz gibi görüşebiliyoruz.Telefon,tablet, gibi teknolojik aletler yardımıyla görüşme yapılırken, zamandan tassaruf etmek veya daha işlevsel kullanmak için yapabileceğimiz bir kaç metod var.Bunlardan biri de biz meşgul iken arandığımızda çağrı bekletme özelliği,çağrı bekletme özelliği sayesinde arayanların bize ulaşması daha kolay hale geliyor. Arandığınız vakit meşgul iseniz telefon ile görüşme halindeyseniz arayan kişinin numarası gözüküyor,ve arama yapıldığı gözüküyor. Bu sayede siz diğer konuştuğunuz kişiyi bekleterek diğer arayan kişi ile konuşabilir veya görüşme yaptığınızı bildirebilirsiniz.



Bu muhteşem özellikleri sadece birkaç operatör sağlayabiliyor.Ancak en kısa zamanda diğer operatörlerin de bu hizmetleri sağlayacağını umuyoruz. Eğer Turkcell,Vodafone Turk Telekom (Avea) hatlarından birine sahipseniz kolaylıkla arayanı bekletme özelliğini aktif edebilirsiniz.

Turkcell Arama Bekletme Ayarları

Eğer turkcell hattını kullanıyorsanız,Turkcell'in çağrı kodlarını kullanarak arama bekletme özelliğini aktif veya pasif hale

getirebilirsiniz.



Turkcell

Arama Bekletmeyi Aktif Hale Getirmek İçin,

Arama ekranına geliniz.

Ardından tuş bölümünden *43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği aktif hale gelir.



Arama Bekletmeyi Pasif Hale Getirmek İçin,



Arama ekranına geliniz.

Arama ekranındaki tuş bölümünden #43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği pasif hale gelecektir.

Vodafone



Arama Bekletme Özelliği Aktif Etme

Arama ekranına geliniz.

Ardından tuş bölümünden *43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği aktif hale gelir.



Arama Bekletmeyi Pasif Hale Getirmek İçin,

Arama ekranına geliniz.

Arama ekranındaki tuş bölümünden #43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği pasif hale gelecektir.





Turk Telekom



Arama Bekletme Özelliği Aktif Hale Getirmek İçin,



Arama ekranına geliniz.

Ardından tuş bölümünden *43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği aktif hale gelir.



Arama Bekletmeyi Pasif Hale Getirmek İçin,



Arama ekranına geliniz.

Arama ekranındaki tuş bölümünden #43# numarasını tuşlayın.Tuşlamanın ardından arama bekletme özelliği pasif hale gelecektir.