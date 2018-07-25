Orta Seviye En İyi Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki bir çok işimizi telefon üzerinden halledebilir
hale geldik. Standart cep telefonlarının modası geçmekle birlikte akıllı telefonlar da hayatımıza girdi. Akıllı telefonlar,
klasik arama ve mesajlaşma gibi hizmetlerden çok daha fazla hizmet sağlıyor. İnternete erişim, konum, mobil uygulamalar, başvurular, oyunlar gibi birçok hizmet sağlayabiliyorlar. Akıllı telefon alırken genelde bütçemizin en üst sınırında bulunan pahalı telefonları tercih ederiz. Ayrıca akıllı telefonlarda aradığımız bazı özellikler örneğin ram ve işlemci hızı gibi, ihtiyaçlarımıza zamanla karşılamayabilir. Bunlara ilaveten daha pek çok özelliğin (Kamera kalitesi,batarya,su dayanıklılığı) akıllı telefonlarda bulunması da akıllı telefon tercihi yaparken zorlanmamıza sebep oluyor. Ancak bu yazımızda sizlere orta seviye en iyi akıllı telefonları göstererek tercih konusunda zorlanmayacağınızı umuyoruz.
Göstereceğimiz telefonlar ortalama 1200-1500 TL bütçesi olanlar için idealdir.
Samsung Galaxy J7 Max
Ekran: 5.7 inç 1080p PLS TFT
İşlemci: 2.3 GHz 8 çekirdek MediaTek MT6757
Ram: 4 GB
Rom: 32 GB 256 GB MicroSD
Kamera: 13 MP
Batarya: 3300 mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Fiyat: 1220 TL
HTC U Play
Ekran: 5.2 inç 1080p Super LCD 3
İşlemci: 1.8 GHz 8 çekirdek MediaTek MT6755M
RAM: 4 GB
ROM: 64 GB dahili, 2 TB’a kadar microSD
Kamera: 16 MP BSI ön, 16 MP faz algılamalı arka kamera
Batarya: 2500 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1220 TL
HUAWEI G8
Ekran: 5.5 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,5GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 615
RAM: 3 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 64 GB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP ön, 13 MP arka
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 5.1.1 Lollipop (Android 6.0 Marshmallow gelecek)
Ortalama fiyat: 1230 TL
Huawei GR5
Ekran: 5,5 inç FHD 1080 IPS LCD
İşlemci: 2,1 GHz 8 çekirdek HiSilicon Kirin 655
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP ön, 12 + 2 MP faz algılamalı çift arka kamera
Batarya: 3340 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1230 TL
Asus ZenFone 3 Max 5.5
Ekran: 5.5 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,4 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430
RAM: 4 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP ön, 16 MP EIS çift LED flaş arka
Batarya: 4100 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1230 TL
Xiaomi Redmi 5 Plus
Ekran: 5.9 inç 1080x2160p FHD+ IPS
İşlemci: 2,0 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 3 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP ön, 12 MP çift LED flaş arka
Batarya: 4000 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Ortalama fiyat: 1250 TL
Lenovo Vibe P1 Pro
Ekran: 5,5 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,5 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 615
RAM: 3 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP ön, 13 MP faz algılamalı arka kamera
Batarya: 5000 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1260 TL
Samsung Galaxy C5 64 GB
Ekran: 5,2 inç 1080p Super AMOLED
İşlemci: 1,5 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 617
RAM: 4 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP ön, 16 MP çift LED flaşlı arka kamera
Batarya: 2600 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1280 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)
Samsung Galaxy C5 Pro
Ekran: 5,2 inç 1080p Super AMOLED
İşlemci: 2.2 GHz 8 çekirdek 64-bit Qualcomm Snapdragon 626
RAM: 4 GB
ROM: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD
Kamera: 16 MP f/1.9 ön, 16 MP çift LED flaşlı arka kamera
Batarya: 2600 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1290 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)
Xiaomi Mi 5X
Ekran: 5,5 inç 1080p IPS
İşlemci: 2.0 GHz 8 çekirdek 64-bit Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 4 GB
ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP f/2.0 ön, 12 + 12 MP faz algılamalı çift arka kamera
Batarya: 3080 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Ortalama fiyat: 1290 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)
Casper VIA G1 Plus
Ekran: 5,99 inç 720x1440p HD+ IPS
İşlemci: 1,4 GHz 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 425
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 16 MP portre modlu ön,13 MP HDR arka kamera
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Ortalama fiyat: 1295 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)
Xiaomi Mi 5 32 GB
Ekran: 5,15 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,8GHz 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 820
RAM: 3 GB LPDDR4
Hafıza: 32 GB dahili, (microSD kart desteği yok)
Kamera: 4 MP ön, 16 MP OIS teknolojili arka kamera
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1299 TL (İthalatçı Garantili fiyatıdır)
Xiaomi Redmi Pro
Ekran: 5,5 inç 1080p OLED
İşlemci: 2,5 GHz 10 çekirdek MediaTek MT6797T (Helio X25)
RAM: 3 GB
ROM: 64 GB dahili hafıza, 2TB’a kadar microSD
Kamera: 5 MP ön, 5 MP + 13 MP çift arka kamera
Batarya: 4050 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1299 TL (İthalatçı Garantili Fiyatıdır)
Reeder P11
Ekran: 5,2 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,3 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6753
RAM: 3 GB
Hafıza: 32 GB dahili, 32 GB microSD
Kamera: 8 MP ön, 13 MP LED flaş arka kamera
Batarya: 2800 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1299 TL
Casper VIA A1
Ekran: 5,5 inç 1080p IPS
İşlemci: 1,8 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6755M (Helio P10)
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP ön, 13 MP faz algılamalı arka kamera
Batarya: 3130 mAh
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Ortalama fiyat: 1299 TL
Nokia 6
Ekran: 5,5 inç FHD 1080 IPS LCD
İşlemci: 1,4 GHz 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 430
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD
Kamera: 8 MP ön, 16 MP faz algılamalı çift LED flaşlı arka kamera
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Ortalama fiyat: 1299 TL