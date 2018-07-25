Orta Seviye En İyi Akıllı Telefonlar



Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki bir çok işimizi telefon üzerinden halledebilir

hale geldik. Standart cep telefonlarının modası geçmekle birlikte akıllı telefonlar da hayatımıza girdi. Akıllı telefonlar,

klasik arama ve mesajlaşma gibi hizmetlerden çok daha fazla hizmet sağlıyor. İnternete erişim, konum, mobil uygulamalar, başvurular, oyunlar gibi birçok hizmet sağlayabiliyorlar. Akıllı telefon alırken genelde bütçemizin en üst sınırında bulunan pahalı telefonları tercih ederiz. Ayrıca akıllı telefonlarda aradığımız bazı özellikler örneğin ram ve işlemci hızı gibi, ihtiyaçlarımıza zamanla karşılamayabilir. Bunlara ilaveten daha pek çok özelliğin (Kamera kalitesi,batarya,su dayanıklılığı) akıllı telefonlarda bulunması da akıllı telefon tercihi yaparken zorlanmamıza sebep oluyor. Ancak bu yazımızda sizlere orta seviye en iyi akıllı telefonları göstererek tercih konusunda zorlanmayacağınızı umuyoruz.

Göstereceğimiz telefonlar ortalama 1200-1500 TL bütçesi olanlar için idealdir.

Samsung Galaxy J7 Max



Ekran: 5.7 inç 1080p PLS TFT

İşlemci: 2.3 GHz 8 çekirdek MediaTek MT6757

Ram: 4 GB

Rom: 32 GB 256 GB MicroSD

Kamera: 13 MP

Batarya: 3300 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Fiyat: 1220 TL

HTC U Play

Ekran: 5.2 inç 1080p Super LCD 3

İşlemci: 1.8 GHz 8 çekirdek MediaTek MT6755M

RAM: 4 GB

ROM: 64 GB dahili, 2 TB’a kadar microSD

Kamera: 16 MP BSI ön, 16 MP faz algılamalı arka kamera

Batarya: 2500 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1220 TL

HUAWEI G8

Ekran: 5.5 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,5GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 615

RAM: 3 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 64 GB’a kadar microSD

Kamera: 5 MP ön, 13 MP arka

Batarya: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 5.1.1 Lollipop (Android 6.0 Marshmallow gelecek)

Ortalama fiyat: 1230 TL

Huawei GR5

Ekran: 5,5 inç FHD 1080 IPS LCD

İşlemci: 2,1 GHz 8 çekirdek HiSilicon Kirin 655

RAM: 3 GB

ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 8 MP ön, 12 + 2 MP faz algılamalı çift arka kamera

Batarya: 3340 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1230 TL

Asus ZenFone 3 Max 5.5

Ekran: 5.5 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,4 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

RAM: 4 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 8 MP ön, 16 MP EIS çift LED flaş arka

Batarya: 4100 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1230 TL



Xiaomi Redmi 5 Plus

Ekran: 5.9 inç 1080x2160p FHD+ IPS

İşlemci: 2,0 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625

RAM: 3 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 5 MP ön, 12 MP çift LED flaş arka

Batarya: 4000 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Ortalama fiyat: 1250 TL

Lenovo Vibe P1 Pro

Ekran: 5,5 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,5 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 615

RAM: 3 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 5 MP ön, 13 MP faz algılamalı arka kamera

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1260 TL



Samsung Galaxy C5 64 GB

Ekran: 5,2 inç 1080p Super AMOLED

İşlemci: 1,5 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 617

RAM: 4 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 8 MP ön, 16 MP çift LED flaşlı arka kamera

Batarya: 2600 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1280 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)

Samsung Galaxy C5 Pro

Ekran: 5,2 inç 1080p Super AMOLED

İşlemci: 2.2 GHz 8 çekirdek 64-bit Qualcomm Snapdragon 626

RAM: 4 GB

ROM: 64 GB dahili, 256 GB’a kadar microSD

Kamera: 16 MP f/1.9 ön, 16 MP çift LED flaşlı arka kamera

Batarya: 2600 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1290 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)

Xiaomi Mi 5X

Ekran: 5,5 inç 1080p IPS

İşlemci: 2.0 GHz 8 çekirdek 64-bit Qualcomm Snapdragon 625

RAM: 4 GB

ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 5 MP f/2.0 ön, 12 + 12 MP faz algılamalı çift arka kamera

Batarya: 3080 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Ortalama fiyat: 1290 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)

Casper VIA G1 Plus

Ekran: 5,99 inç 720x1440p HD+ IPS

İşlemci: 1,4 GHz 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 425

RAM: 3 GB

ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 16 MP portre modlu ön,13 MP HDR arka kamera

Batarya: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Ortalama fiyat: 1295 TL (İthalatçı garantili fiyatıdır)

Xiaomi Mi 5 32 GB

Ekran: 5,15 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,8GHz 4 çekirdek Qualcomm Snapdragon 820

RAM: 3 GB LPDDR4

Hafıza: 32 GB dahili, (microSD kart desteği yok)

Kamera: 4 MP ön, 16 MP OIS teknolojili arka kamera

Batarya: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1299 TL (İthalatçı Garantili fiyatıdır)



Xiaomi Redmi Pro

Ekran: 5,5 inç 1080p OLED

İşlemci: 2,5 GHz 10 çekirdek MediaTek MT6797T (Helio X25)

RAM: 3 GB

ROM: 64 GB dahili hafıza, 2TB’a kadar microSD

Kamera: 5 MP ön, 5 MP + 13 MP çift arka kamera

Batarya: 4050 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1299 TL (İthalatçı Garantili Fiyatıdır)



Reeder P11

Ekran: 5,2 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,3 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6753

RAM: 3 GB

Hafıza: 32 GB dahili, 32 GB microSD

Kamera: 8 MP ön, 13 MP LED flaş arka kamera

Batarya: 2800 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1299 TL



Casper VIA A1

Ekran: 5,5 inç 1080p IPS

İşlemci: 1,8 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6755M (Helio P10)

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 8 MP ön, 13 MP faz algılamalı arka kamera

Batarya: 3130 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Ortalama fiyat: 1299 TL

Nokia 6

Ekran: 5,5 inç FHD 1080 IPS LCD

İşlemci: 1,4 GHz 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 430

RAM: 3 GB

ROM: 32 GB dahili, 128 GB’a kadar microSD

Kamera: 8 MP ön, 16 MP faz algılamalı çift LED flaşlı arka kamera

Batarya: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Ortalama fiyat: 1299 TL