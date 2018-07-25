Orta Seviye En İyi Çamaşır Makinesi

Gerek bekar olsun gerek evli, her evin en temel ihtiyaçlarından biridir beyaz eşyalar. Beyaz eşyalar sayesinde bir çok işi yorulmadan vakit harcamadan yapabiliyoruz. Beyaz eşya almak eski beyaz eşyası bozulan veya yeni almak isteyenler için oldukça zor bir iştir. Çünkü hangi beyaz eşyayı hangi markadan alacağımızı bilemeyiz, ayrıca bilmediğimiz pek çok terim ve kavram da karşımıza çıkmaktadır. Beyaz eşyalar arasında en gereklilerinden biri de çamaşır makineleridir. Eskiden elde yıkanan kıyafetleri artık yorulmadan çamaşır makinesine atarak yıkatabiliyoruz. Üstelik çamaşır makinesi olmadan çamaşırları yıkamak oldukça zor ve vakit alan bir iştir.

İşte burda imdadımıza çamaşır makineleri yetişiyor. Çamaşır makinesi alırken en iyisini almak elbette tercihimiz olmaktadır. Fakat bütçemizi de sarsmamak kaydıyla orta seviye en iyi çamaşır makinesi aramaktayız.Teknolojinin oldukça ilerlemesiyle çamaşır makinelerin de pek çok modeli ortaya çıktı, örneğin hem yıkayan hem de kurutan bir çok çamaşır makinesi piyasada satılmaktadır. Çamaşır makinesi almak için pek çok tercih yapmamız gerekebilir. Ve pek çok özelliği bilmemiz gerekebilir. Ancak bunların hepsini biz sizin yerinize zaten yaptık ve size orta seviye alabileceğiniz en iyi çamaşır makinelerini gösteriyoruz.

Çamaşır makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz (2020)

1- Bütçenizi Belirleyin

Çamaşır makinesi almadan önce ilk adım olarak çamaşır makinesi için en fazla ne kadar para harcayabileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Çamaşır makineleri için ortalama bir fiyat vermemiz mümkün değildir.Çünkü piyasada aralarından 10 kat fark olan çamaşır makineleri bulunmaktadır. Aslında ikisi de aynı işi yapsa da pahalı makinelerin bir çok avantajı vardır. Ancak bu ucuz makinelerin kalitesiz veya çabuk bozulacağı anlamına gelmiyor. Orta seviye veya pahalı makineler genelde daha modern üretilirler, ayrıca yeni bir çok özellikleriyle diğerlerinden avantajlı duruma gelirler. Ancak lüksün sınırı yoktur bir çamaşır makinesi için 4 - 5 bin lira ödemeye hiç gerek yoktur. Orta seviye bir çamaşır makinesi için 1.000 - 1.500 TL bütçe ayarlamanız yeterlidir. Daha ucuz modeller de olabileceği gibi orta seviyeli makinelerde servis ve garanti gibi bir çok ekstra özellik bulunmaktadır. Harcayabileceğiniz bütçeyi belirledikten sonra ikinci adım da bizleri ilgilendiren konu çamaşır makinelerin kendisiyle ilgilidir.

2- Çamaşır Makinelerinde Devir Sayısı

Çamaşır makinelerinin devir sayıları oldukça önemlidir, ancak çamaşır makinesi alacak bireylerin devir sayısı ne demek ve neden önemli gibi sorularla karşımıza çıkabilmektedir. Devir sayısı bir çamaşır makinesinin maksimum hızdayken bir dakikada yapacağı dönme sayısıdır. Çamaşır makinelesi kazanlarının dönme sayısı çamaşırların temizliği ve kuruluğu açısından çok önemlidir. Örneğin devri düşük çamaşır makineleri size daha ıslak çamaşırlar bırakabilirken, devri yüksek çamaşır makineleri ise daha kuru ve temiz çamaşırlar bırakmaktadır. Devir konusunda önerebileceğimiz sayı ortalama 1200-1600 arasıdır. 1200 devirden düşük çamaşır makineleri sizlere aşırı ıslak çamaşırlar bırakabilir, bu durumda çamaşırların kuruma süresinde ciddi bir artış görülebilir. Ancak 1600 devirden yüksek çamaşır makineleri de çamaşırların çok fazla sıkılmasına renginin çekmesine ve kötü bir yıkamaya neden olmaktadır. Kendiniz için en uygun devir sayısını belirledikten sonra üçüncü adım olarak bizleri

yıkama kapasitesi bekliyor.



3- Yıkama Kapasitesini Mutlaka Öğrenin

Yıkama kapasitesi bir çamaşır makinesinde aranacak en önemli özelliklerden biridir. Yıkama kapasitenizi evdeki birey sayısına göre değil de çamaşır yıkama sıklığınıza ve miktarınıza bakarak tercih etmelisiniz. Örneğin çamaşır makineniniz fazla çamaşır almıyor ve sizde haftada 2 veya 3 defa çamaşır makinesi kullanmak zorunda kalıyorsunuz, bu durumda hem fazla elektrik harcıyor hem de fazla vakit harcıyorsunuz. Bu gibi durumlarda çamaşır kapasitesi yüksek çamaşır makinesi almanız da fayda var. Ancak evdeki tek birey sizseniz bu durumda yıkama kapasitesiyle pek ilgilenmenize gerek yok diyebiliriz.



4- Düşük Elektrik Harcayan Modellere Bakın



Çamaşır makineleri oldukça yüksek miktarda elektrik harcamaktadır. Bu konuda bireyler çok sık çamaşır makinesi kullanıyorlarsa elektrik faturasında bariz farklar oluşacaktır. Çamaşır makinesine para ödediğiniz gibi bir de aylık elektriğini ödemek zorunda kalırsınız. Çamaşır makineleri kullanımlarına göre ayda 60 TL ye varan elektrik harcayabilirler.Bu durumda bireyler az elektrik harcayan çamaşır modellerini tercih etmelidirler. Çok severek beğenerek aldığınız çamaşır makinesinin ay sonu elektrik faturası da sizin uykularını kaçıracak düzeylerde gelebilir.



5- Alacağınız Markayı Doğru Seçin

Piyasa da çamaşır makinesi satan onlarca marka bulunmaktadır. Fakat bir kısmı bilindik markalar iken bir kısmı ise bilinmedik markalardır. Çamaşır makinesi alırken bilindik markalardan almaya önem verin, Ayrıca bilinmedik bir markadan aldığınız çamaşır makinesi oldukça kaliteli gözükürken aniden bozulabilir. Ve markanın servis personeli de yoksa maalesef çamaşır makinesi fiyatınca servis ücretleri ödeyebilirsiniz.Üstelik bilindik markalar çamaşır makinesi alırken diğerlerine oranla daha uzun süre garanti verebiliyorlar. Peki hangi bilindik markalardan çamaşır makinesi almalıyım? Çamaşır makinesi almak için oldukça bilindik markalar bulunuyor bunların kendilerini kanıtlamış,servis ve garanti gibi çeşitli olanaklar sağlayan başlıca markalar, Samsung, Siemens, Bosch, Arçelik, Hotpoınt Arıston, Profilo gibi markalardır.

Orta Seviye En İyi Çamaşır Makineleri

WW90H710EW/AH Samsung Çamaşır Makinesi

Samsung teknoloji konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor. Genelde telefon televizyon gibi elektronik cihazlar

üretmekle tanınsa da çamaşır makinesi konusunda da oldukça iyi bir seçim oluyor. Sizler için ilk tavsiyemiz

bu sebeple Samsung olmaktadır.

1- Samsung çamaşır makinesinin bu modeli, 9 kg kadar çamaşır yıkama kapasitesine sahip, ayrıca 10 Yıl civarında motor garantisi veriyor, kullanıcılar için oldukça avantajlı görünüyor.

2- Samsung Çamaşır makinesi A+++ enerji sınıfına sahip olmasıyla en az elektrik tüketen makinelerden biridir.

3- 9 kg kapasitesi sayesinde yorgan ve battaniyelerinizi kolaylıkla yıkayabilmektedir.

4- Gelişmiş XL kazan yapısı sayesinde çamaşırlarınızda yıpranma veya renk çekme gibi durumlar yaşanmaz

5- Samsung Çamaşır Makinesi Eco Bubble teknolojisine sahip bu sayede çamaşırlarınız soğuk suda yıkansa bile muhteşem yıkanmış çamaşırlar sunuyor.

6- Eco Bubble özelliği sayesinde, Samsung Çamaşır Makinesi % 20'ye varan elektrik tasarrufu sağlıyor yıllık

elektrik tüketimi ise sadece 151 kWh bu da yıllık ortalama 100 TL elektrik faturası anlamına geliyor.

7- 52 ila 74 desibel aralığında ses seviyesi bulunan Samsung Çamaşır Makinesi sessiz özelliği sayesinde gece dahi çalıştırmanıza olanak sağlar.

8- Yılda sadece 9.4 ton su harcayarak diğer rakiplerinden daha ileridedir.

9- Samsung Çamaşır Makinesi akıllı otomatik hata izleme teknolojisine sahip, çamaşır makinenizde bir sorun olduğunda veya olacağında erkenden tespit edip telefonunuzda bulunan uygulama sayesinde size mesaj gönderip çözüm önerileri sunuyor.

10- Samsung Çamaşır Makinesi, size ücretsiz servis imkanı sunarak olası bir arıza durumunda kesinlikle bir ücret ödememenizi sağlıyor.

11- Ayrıca Samsung Çamaşır Makinesi kazanını sürekli temizleyerek kireç oluşumunu engeller ve çabuk arızalanmamasını sağlar, deterjan tüketimini de azaltarak cebinizin dostu olmaktadır. Çamaşır makinesi almak için tavsiye edebileceğimiz en iyi markalardan biridir.

BOSCH WAY28862TR Çamaşır Makinesi

Çamaşır makineleri üreten ilk markalardan biri olan BOSCH, şuan da da en iyi markalardan biridir. Kurulduğu günden bu yana kalitesinden zerre ödün vermeyen BOSCH ürettiği makinelerin kalitesiyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir marka olmuştur. Yaklaşık 9kg yıkama kapasitesiyle rakiplerine oranla üstün yıkama kapasitesi sunar.1400 devir sayısıyla oldukça tercih edilen bir modeldir.

Üstün enerji verimi sayesinde cep yakmaz. Oldukça düşük desibel değerine sahip BOSCH çamaşır makineleri, çalışrken çok az ses çıkarırlar, böylelikle gece kullanmaya çok uygundur. Ayrıca 10 yıl garanti de vererek kendine güvenini oldukça kanıtlamıştır. BOSCH WAY288862TR, size tavsiye edebileceğimiz ender modellerden birisi.

SİEMENS WM12T480TR A+++ Çamaşır Makinesi



Size önerebileceğimiz markalardan biri olan siemens çamaşır makinesi , 9 kg yıkama kapasitesine sahiptir. % 30 civarında enerji tasarrufu sağlayıp 1200 devir ile çalışan, düşük ses seviyesi ile ses çıkartmadan çalışan uzun ömürlü bir çamaşır makinesidir. Ayrıca Köpük ikaz, aşırı yük kontrolü, çocuk kilidi, kendini temizleyen deterjan çekmecesi, yıllık 152 kWh enerji tüketimi gibi özellikleri sayesinde oldukça tercih edilen bir marka olmuştur.



Profilo CMG140DTR Premium A+++ Çamaşır Makinesi

Uygun fiyatlı çamaşır makineleri tercih eden müşteriler, Profilo çamaşır makinelerine muhakkak göz atmalıdırlar. Profilonun bu modeli %30 enerji tasarrufu 1400 devirle çalışan kazanı,152 kWh yıllık eneji tüketimi,maksimum 75 dB ses seviyesi, düşük su tüketimi gibi özellikleri sayesinde kesinlikle alınması gereken bir çamaşır makinesi.