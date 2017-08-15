Bu yazımızda size Ucuz Hosting Firması tavsiye edeceğiz. Ancak öncelikle internet dünyasına ve hosting sektörüne genel bir bakış yapmakta fayda var.
Her geçen gün gelişen ve yenilenen modern çağ hizmet sektörü dev reformları da beraberinde getirmiştir. Teknoloji dünyasındaki bu köklü değişiklikler hizmet sektörünü bir nevi yenilenmeye mecbur bırakmıştır.
Hizmet sektörü her ne konuda sunum sağlarsa sağlasın, bunu reklam kanalları ile alıcıya tanıtması gerekmektedir. Online çağda ihtiyaç duyulan bilgiye televizyon, radyo ve gazete kanalı yerine internet yolu ile ulaşmak daha pratik ve daha masrafsızdır.
Tam da bu noktada internet dünyasında yer alabilmek için bir web sitesi tasarlamak merdivenin ilk basamağıdır. İkinci basamak ise Domain (isim) almak ve son olarak da Hosting kiralamak ya da satın almaktır.
Hosting Nedir?
Bahsi geçen Hosting işlemi, tasarlanan ve domaini alınan web sitesinin sunucu diye adlandırılan günlük kullanılan bilgisayarlardan daha üstün özelliklere sahip makinalar sayesinde kullanıcı hizmetine sunulmasına denir.
Daha anlaşılır olması bakımından örnek vererek açıklayacak olursak; hosting ağ hizmeti veren markalar çok odalı bir eve benzetilir ise, web sitesi sahibi kişi bu evden bir oda kiralayarak sistemi kullanıcının erişimine kolayca açabilir.
Hosting Hizmeti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Sunucu erişiminin 24/7 ulaşılabilir olması: İnternetin global bir ağ olması bakımından, karşılaşılan herhangi bir sorunda çözümün anında kullanıcıya sunulmasını sağlamak gerekir.
- Hız: Yine kullanıcının hedeflerine ulaşmasında hız, en önemli parametrelerden biridir. Hosting sağlayıcısı donanımına bağlı olarak istenilen web siteye ulaşması ve sistemin işleme dönüş hızının anında olması önemli noktalardan bir diğeridir.
- Kapladığı Alan: Web sitesinin içeriğine göre sistemin hitap ettiği kesim az çok bellidir. Bu neden ile web sitesinden hizmet alacak kullanıcının sistemde oluşturabileceği yoğunluk önceden kestirilebilir. Bundan dolayı hosting hizmet sağlayıcı kurumundan bu yoğunluk da göz önüne alınarak farklı fiyatlara sahip kullanıcı alanı kiralanabilir.
- Fiyat: Günümüzde ekonomik koşullarının da etkisi ile en önemli kısımlardan birisi de fiyat konusudur. Kullanıcı haklı olarak, alınan hizmetin hem kaliteli olmasını hem de ucuz olmasını tercih eder. Bu doğrultuda proses geliştiriciler verilen hizmetin kalitesini yükseltirken aynı zamanda fiyatını düşük tutmakla ilgilenmektedirler.
- Yukarıda yazılanlar göz önüne alındığında hosting hizmetleri kapsamında kaliteli ve maliyet bakımından ucuz hizmet veren firma markaları öne çıkmaktadır.
- Bütçenize dost hizmet veren hosting firmalarına örnek olarak kebirhost.net ve anindahosting.com makul fiyatları ile öne geçmektedir.
- Kebirhost.net aylık 4.5 tl’den başlayan fiyatlar ile, anindahosting.com ise 3.90 tl’den başlayan fiyatlar ile kullanıcısını ekonomik yönden tatmin etmeyi başarıyor.
- Hosting hizmeti veren firmaların taşıması gereken bir diğer özellik ise; Linux ve Windosws tabanlı sistem sunuma hazırlamalarıdır.
- Bu özellikleri taşıyan hosting firmaları göz önüne alındığında daha geniş bir kullanıcı yelpazesine hizmet verme imkanına sahip olmaktadır.
- Bu bağlamda anindahosting.com ve kebirhost.net firmaları, sağlayıcılarının Linux ve Windows sistem uyumu sayesinde avantajlı firmalar arasına girmektedir.
- Öte yandan ekonomik olarak ucuz hosting hizmeti sağlayan bu firmalar (kebirhost ve anindahosting.com), kalite güvencesinden ödün vermemek amacı ile mesai saatleri içerisinde (şikayet istek vb. durumlar için) iletişim sağlanabilmektedir.
- Günümüz ekonomik şartlarında sürekli gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmanın da kendi çapında bir maliyeti var. Bu çerçevede artık hayatımızın her alanına dahil olmayı başaran ve hepimizi ele geçiren teknolojiden vazgeçemeyeceğimize göre cebimizi de memnun edecek hosting firmaları büyük önem taşımaktadır.