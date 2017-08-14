Teknoloji ilerledikçe profesyonel fotoğraf çekimi de rağbet görmeye başladı. Artık herkes kendi fotoğraflarını çekebiliyor ve bunları profesyonel hale getirebiliyor. Fotoğraf ve video çeken kişilerin sayısının her geçen gün artması, telefon şirketlerini de harekete geçirdi. Firmalar, selfie çekimi için artık ön kamerası daha gelişmiş telefonlar çıkarmaya başladı. Ön Kamerası Güzel Telefon Modelleri 2017 üzerine geniş bir araştırmayı bilginize sunuyoruz.



Selfie Çekimi En İyi Olan Telefon Modelleri

HTC Desire Eye

2014 yılında piyasa çıkan bu cihaz halâ en iyi ön kamerası olan telefonlar arasında yer alıyor. Üst düzey donanımlara sahip olan bu telefon 13 MP olan ön kameraya sahip. Ön kamerasını bu kadar güzel yapan özellikleri ise otofokus ve çift flash özelliklerinin olması.

LG G4

LG’nin son üretimi olan bu cihaz, üstün özellikleri ile pek çok kullanıcı tarafından sevilmiş durumda. Cihazın üstün ekran özelliklerinin yanında 8 MP ön kamerasının bulunması, güzel selfiler çekebilmenize imkân sağlıyor. Bununla birlikte ön kamera için 1080p ve 30 fps video desteğini olması, ön kamerayı daha çekici hale getiriyor.

Huawei P8

Kullanıcıları tarafından çok sevilen bir başka telefon da Huawei P8’dir. 5.2 inç geniş ekrana sahip olan bu telefonun 8 MP ön kamerası bulunuyor. Bu kamera ile farklı ve detaylı fotoğraf çekimler yapabilmeniz mümkün.

Nokia Lumia 735

Windows Phone işletim sistemine sahip olan bu telefon 4.7 in oled ekrana sahiptir. Bu ekranla birlikte 5 MP ön kamerası bulunuyor. Bu kamera ise 1080P video kayıt özelliği sunuyor. Nokia’nın pek de başarılı olmayan bu telefonu, selfie çekimleriniz için ideal bir seçenek.

HTC One M9

HTC’nin One serisi genellikle birbirine benzeyen telefonlar ile doludur ancak M9 tasarımı diğerlerinden şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu telefonun HDR çekimler yapabilen 5 MP ön kamerasının bulunması ise kullanıcılarına profesyonel fotoğraflar çekebilme imkânı sunuyor. Ön kameranın video çekme özelliği ise 1080P.

Samsung Galakxy S6

Samsung’un en iyi serilerinden olan S6, üstün teknolojik özellikleri ile kullanıcılarını sevindirmişti. 2015’te çıkmasına rağmen ise halen en iyi selfie kamerasına sahip olan telefonlar konumunda yer alır. 5 MP çözünürlüğü olan ön kamerasının saniyede 30 kare 1440p video çekebiliyor. Telefonun ön kamerasının en önemli özellikleri ise ikili video görüşmesini desteklemesi ve otomatik HDR çekimi yapabilmesidir.

Google Pixel XL

Google’ın yeni telefonu olan Pixel, henüz Türkiye’de bulunmuyor. Ancak ön kamerası en iyi olan telefonlar arasında yer alıyor. Telefonun ön kamerası, 8 Mp çözünürlüğü olan fotoğraflar çekebiliyor. Bununla birlikte 1080p ve 30 fps video kayıt özelliği bulunuyor. Geniş akıllı çekimi olan bu telefonun ön kamerası profesyonel fotoğraflar çekebilmeniz için oldukça ideal.

Xiaomi Mi 6

Xiaomi markasının son çıkan serisi olan bu telefon 8 Mp ön kameraya sahip. Geniş açılı çekim imkânı sunan bu kameranın 1080 p ve 30 fps video kayıt özelliği de bulunuyor.

Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL

Asus, bilgisayarları ile ünlü bir marka. 2017 yılında ise telefon üretmeye karar vermiş ve ZS570KL’yi piyasa sürmüştür. Telefonun ön kamerası 8 mp çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte 1080p ve 30 fps video çekim özelliği de bulunuyor. Farklı özellikleri ise HDR çekim yapabilmesi ve 84 dereceye kadar geniş açılı çekim yapabilmesidir.

LG V20;

LG’nin en yeni modellerinden olan V20, çift ön kamerası ile dikkat çekiyor. Profesyonel fotoğraf çekimi yapmak isteyenler için oldukça ideal olan bu telefon, 8 MP birincil ve 5 MP ikincil ön kameraya sahip. Ön kameranın en önemli özelliği ise 135 dereceye kadar geniş açılı çekim yapabilme imkânı sunması. Panorama selfie çekebilen ön kamera aynı zamanda 1080p video kaydı da yapabiliyor.