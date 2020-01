Yazıcı tercihlerinde öncelikle kullanım ihtiyaçlarına bakmak gereklidir. Sayısız seçenek arasından doğru tercihi yapabilmek için yazıcılar karşılaştırılarak avantajları ve dezavantajları belirlenmelidir. En tasarruflu kartuşlu ve tonerli yazıcı modelleri 2017 için yazımızda bu konuya değineceğiz.



Inkjet yazıcılar, lazer yazıcılara oranla çok daha avantajlıdır. Düşük maliyetleri, kullandıkları çevre dostu teknolojiler ile çevreye zarar vermeden baskı imkanı sunarlar. Inkjet yazıcılar %82 oranında enerji tasarrufu sağlamalarının yanı sıra, diğer yazıcılara oranla %94 oranında daha az çevresel atık bırakırlar. Inkjet teknolojisi ile yalnızda Avrupa’da, bir yıl içinde 55,2 milyon Euro tasarruf edilmiştir. Yaygınlaşan dijitalleşmenin çıktı alma ihtiyacını azalttığı yönündeki düşünce tamamen yanlıştır. Birçok kurum, reklam çalışmalarında sürekli baskı alma ihtiyacı duyuyor.

Yazıcının kullanım sıklığı ve ne amaçla kullanılacağı çok önemlidir. Yoğun adetli baskılarda lazer yazıcılar daha çok tercih edilirken, düşük maliyetli mürekkep püskürtmeli yazıcılar az adetli baskı ihtiyaçları için idealdir. Kapladığı yer, hafif olması ve maliyetinin düşük olması, tonerli yazıcıların avantajlarından sadece birkaçını oluşturuyor.



Canon Kartuşlu Modeller



Canon; Pixma, Maxify, i-Sensys ve Selphy gibi birçok modeli 148 TL’den 1500 TL’ye kadar değişen fiyat aralıkları ile kullanıcıların hizmetine sunuyor. Fotokopi, wi-fi ve tarayıcı özelliklerini bir arada veren yazıcılar, kısa süreli kampanyalar ile fotoğraf kağıdı hediye ediyor.

HP Tonerli Modeller



Hp Office jet ve mini desk jet modellerinin fiyatları 192 TL’den 1100 TL’ye kadar değişiyor. Ev tipi ve ofis tipi çözümler sunan Hp, her bütçeye uygun yazıcı modelleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Samsung Yazıcılar

Samsung’un Mono Lazer ve Xpress mürekkep püskürtmeli modelleri 324 TL ile 876 TL arasında değişiyor. Yerden tasarruf sağlayan bu yazıcılar ile yüksek kalitede çoklu baskı almanız mümkün.

En tasarruflu kartuşlu ve tonerli yazıcı modellerine baktığımızda, karşımıza farklı seçenekler çıkıyor. Bunlardan biri Brother LC41 serisi 40,94 TL’ye kolay doldurulabilen kartuş imkanı sunuyor. HP Deskjet Ink Avantage serisi ise 89 TL’ye USB 2.0 printer kablosu hediye ediyor. Uygun başka bir HP modeli ise 119,99 TL değerindeki Hp Deskjet 2130 All in One yazıcı.

148,5 TL değerindeki Canon Pixma E414 modelinde tarayıcı, fotokopi ve yazıcı bir arada. Canon Maxify iB4050 modelini alan müşterilere fotoğraf kağıdı hediye ediliyor. Modelin fiyatı 189 TL’ye inmiş durumda.



Epson Inkjet Yazıcılar



İşletmeler lazer yazıcılar yerine Epson inkjet yazıcı kullanmayı seçtiklerinde;

%94 oranında atık azalışı ile 221 bin ton atık çevreye karışmıyor.

%96 oranında enerji tasarrufu ile yaklaşık 500 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor.

%92 oranında daha düşük karbondioksit çıkması ile 26 milyon 900 bin ağaç korunmuş oluyor.

Epson Inkjet yazıcı modellerinin fiyatları 478 TL’den 3000 TL’ye kadar değişebiliyor.

HP Deskjet Ink Advantage ve Canon Pixma modelleri en çok satan yazıcılar arasında. Uygun fiyatları ve yüksek kaliteli baskı çözümleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yazıcı modellerini sizlere sunduk.

Hem ev tipi hem de ofis tipi kullanıma uygun yazıcı modellerini bütçenizi yormadan kullanabilmeniz için fiyat ve kalite karşılaştırmasını mutlaka yapmalısınız. Kolay kartuş değiştirebilme, baskı kalitesi, servis hizmeti gibi özellikleri mutlaka araştırmalısınız. Tonerli ve kartuşlu modelleri satın alırken, birden çok marka arasında kararsız kalabilirsiniz. Bunun için yazıcıyı ne sıklıkta kullanacağınızı belirlemeniz çok önemlidir. Günlük çıktı alacaksanız, daha düşük fiyatlı modelleri tercih edebilirsiniz.