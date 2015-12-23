Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition 128 Gb’lık Dahili Hafızası İle Satışa Çıkartıldı

Bu Phablet’in en önemli özelliği ise, Ağustos ayında satışa çıkan Galaxy Note 5’de bazı karışıklara rağmen mevcut olmayan 128 GB’lık dahili hafızası. Telefon, altın-platin ve gümüş-titanyum renk seçenekleri ile satışa çıktı.

Samsung Galaxy Note 5, MicroSD Card yuvası olmadan çıkmıştı ve ayrıca 128 GB’lık depolama özelliğine sahip modelinde de yine MicroSD Card yuvası bulunmuyordu. Piyasaya sunulduktan kısa bir süre sonra, 128 GB’lık versiyonlar, Firmanın resmi internet sitesinde listelendi ancak kısa bir süre sonra bu listenin doğru olmadığını açıklamışlardı. Bu geçiş döneminde, Firma MicroSD Card Yuvası olmadan 64GB’lık modellerin, birçok kullanıcının kendileri için yeterli bulmadığını anlamış olacak ki, Galaxy Note 5 Winter Edition’ı piyasa sürdüler.

ataşehir escort bostancı escort ümraniye escort

Arttırılmış dahili hafızası dışında, yeni çıkan Phablet’in bu senenin başlarında çıkan Galaxy Note 5’den hiçbir farkı yok. Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition, Super Amoled, 5,7 inç QHD (2560x1440) ekrana sahip. İşlemci olarak Samsung’un Exynos 7420 sekiz çekirdekli bir işlemci çipi kullanılmış. Ayrıca Mali-T760 MP8 ekran kartı, 4GB RAM ve 128 GB’lık dahili bellek. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise, telefonda yine MicroSD Card desteği bulunmamakta.

Galaxy Note 5 Winter Edition’ın diğer özellikleri ise; 16 Mega piksellik görüntü sabitleme sistemi destekli ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir arka kamera ve 5 Mega piksellik bir ön kameraya sahip. Cihaz ayrıca 3000 mAh çıkartılamaz bir batarya, 4G LTE, 3G, WI-FI ve diğer standart bağlantı özellikleri ile parmak izi okuyucuya ait.

Ne yazık ki henüz Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition’ın uluslararası piyasada satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda bir bilgi yok. Dolayısıyla Türkiye'ye escorts stuttgart izmir evi olan escort izmir fetiş escort gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.