WhatsApp’ta Güncelleme Nasıl Yapılır

Hayatımıza hızla giriş yapan akıllı telefonlar ile birlikte çeşitli uygulamalarla tanıştık. Bu uygulamaların kuşkusuz en çok kullanılanı hemen herkesin telefonunda bulunan WhatsApp uygulamasıdır.

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip anlık ileti gönderme uygulaması olan WhatsApp, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için sürekli yenilenme ve değişim sürecine giriyor.

WhatsApp güncellemelerinden her an haberdar olabilmeniz için uygulamayı sürekli güncel tutmanız gerekmektedir. WhatsApp uygulamasına yeni bir güncelleme geldiğinde eğer farklı bir ayarlama yapmadıysanız, uygulama otomatik olarak güncellenecektir.



İPhone ya da Android işletim sistemli telefonlarda manuel yani kendiniz ayarlayarak da güncelleme yapabilirsiniz.

Bu noktada WhatsApp uygulamasını güncellemek için karşımıza iki yöntem çıkar. Bunlar:

Google Play Uygulaması: Bu uygulama güncelleme yapmak için başvurulan en kolay yöntemdir. Google Play arama butonuna WhatsApp yazın ve uygulamalarım kısmına tıkladığınızda uygulama ekranını açılır. Açılan uygulama ekranından güncelle butonuna tıklayarak WhatsApp güncellemenizi yapabilirsiniz. Google Play ile uygulamaların en güncel sürümlerini her an takip edebilirsiniz. Eğer uygulamanın güncel bir sürümü yoksa güncelle seçeneği karşınıza çıkmayacaktır.

Ayarlar kısmından güncelleme: Telefonunuzdan ayarlar kısmına giriniz. Sırası ile telefon hakkında seçeneğine tıklayıp ardından da güncelleme merkezi seçeneğine tıklayarak giriş yapınız ve güncellenmek için bekleyen uygulamalarınızı bu şekilde güncelleyebilirsiniz. İPhone telefonlar için güncelleme yapmak diğer telefonlarda olduğundan farklı işler. İPhone telefonlar için, ayarlar kısmına tıklayın sonrasında sırası ile itunes ve Apple Store seçeneklerini takip ederek güncellemenizi yapabilirsiniz.

İPhone ve Android işletim sistemli telefonlarda bu yöntemleri kullanarak uygulama güncellemelerinizi yapabilirsiniz.

Telefonunuzda oluşan kritik hatalardan sonra WhatsApp uygulamanızı güncellemezseniz uygulamanız sağlıklı olarak çalışmayabilir.



WhatsApp’ta Durum Güncellemesi Nasıl Yapılır?



WhatsApp uygulaması sadece anlık ileti gönderimi için değil, aynı zamanda her kullanıcının durum alanı olan bir kısım vardır. Kullanıcıları durum kısmına kendileri ile ilgili cümleler yazabilir veya fotoğraf ya da video da paylaşabilirsiniz.

Peki, WhatsApp durum güncellemesi nasıl yapılır? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına giriniz. Ardından durum kısmına tıklayınız ve durumum alanına gelerek sağ üstte yer alan + kısmına tıklayarak WhatsApp durum güncellemenizi yapabilir ve anlık fotoğraf veya video çekebilir ya da galeri arşivinizden bir fotoğraf koyarak da paylaşabilirsiniz.

Ya da yine WhatsApp uygulamasını açarak durum kısmına kendinizle ilgili yazılar yazıp telefon rehberinizdeki kişilerin ne yazdığınızı görmesini sağlayabilirsiniz.

Durum yazacağınız alan 139 karakterden fazla almayacağı için kısa ve net ifadeler yazarak paylaşım yapabilirsiniz.

Bu alana yazdığınız durumu girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak paylaşımınızı yapabilir ve daha eğlenceli hale geçirmek için de uygulamanın siz kullanıcıları için tasarladığı komik ve yaratıcı yüzleri/ifadeleri kullanabilirsiniz.

Durumunuzu değiştirmek ya da güncellemek istediğinizde yine aynı yolları kullanarak değiştirebilirsiniz.