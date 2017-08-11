500 TL telefon önerileri

Kendinize en uygun telefonu bulmak istiyorsanız en önemli detay bütçenizle uyumlu olmasıdır. Sizler için 500 TL telefon önerileri yazımızı hazırlayarak 500 TL bütçeniz ile hangi telefonları alabileceğinizi net bir şekilde görmenizi istedik. 500 TL telefon önerileri ile bütçenize uygun telefonların özelliklerini, boyutunu ve modelini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

HTC Desire X

500 tl telefon önerileri yazımızın ilk cihazı olan HTC Desire X 'i teknik özelliklerinden inceleyecek olursak cihaz 4.0 inç ekran boyutu, 480x800 ekran çözünürlüğü ve çizilmeye dayanıklı multi touch teknolojili süper lcd ekran ile karşımıza çıkıyor. Elinizdeyken rahat edebileceğiniz boyutlara sahip şık ve nazik bir telefon. 1650 mAh değişebilir batarya kapasitesi sizi memnun ederken micro usb ile rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Android 4.1 işletim sistemi ile size teslim edilen cihazın temel donanım özelliklerini ise şöyle sıralayalım.

Dual-core 1.0 GHz ARM Cortex-A5 ana işlemcisini 2 çekirdek Qualcomm Snapdragon S4 destekliyor. 768 MB bellek (Ram) e sahip cihazın dahili depolama 4 GB iken harici hafıza kartı desteği de sağlanabiliyor. 5 MP arka kamerası flash led destekli olarak ışığı az olan ortamlarda rahat etmenizi sağlayacak. Ön tarafında yer alan bildirim led ışığı da sizin için önemli bir detay olabilir.

Vestel Venus V3 5020

500 tl telefon önerileri yazımızın ikinci cihazı olan Vestel Venus V3 5020 ile devam ediyoruz. Vestel'in 2015 yılında çıkardığı cihazın ekran boyutu 5.0 inç iken ekran çözünürlüğü 720x1280 HD özelliğinde IPS LCD ekran ile üretilmiş durumda. Ekran multi touch çizilmeye dayanıklı olarak üretilirken parmak izi engelliyici ekran kaplaması ile bizlere sunuluyor. Vestel Venus V3 cihazının ana işletimcisi Quad-Core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 iken 4 çekirdek

MediaTek MT6735P ile destekleniyor. Ayrıca cihaz 1 GB bellek(Ram) 'e sahip ve daihili depolama alanı 16 GB olarak yapılandırılıyor. Hafıza kartı desteği bulunan Vestel Venus V3'te isteğinize bağlı olarak dahili depolama alanına ek olarak artı 32 GB eklenebilir. Ülkemizin son olarak geçtiği 4.5 G özelliği telefonda bulunmakta. 500 tl telefon önerileri yazımıza hak kazanan cihazın bataryası ise 3140 mAh gibi güçlü bir kapasiteye sahip ancak değişmeyen batarya kullanılmış durumda.

Son zamanlarda hepimizi ilgilendirmeye başlayan fotoğraf merakı ise bu telefonda sizlere iyi gelecek. 8 MP arka kamera flash led ile desteklenirken 720 HD video kaydetme özelliğine sahip. 5 MP ön kamera ile de kendinize bol bol vakit ayırabilirsiniz. Android 5.1 sürümü ile karşımıza çıkacak olan cihazda bildirim led ışığıda bulunmakta.

Oxiron X4

500 tl telefon önerileri yazımızın son maddesi olan Oxiron X4 cihazı ise karşımıza 5.0 inç ekran boyutu 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü ve multi touch ıps lcd ekran özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Cihazda ana işlemci olarak

Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53 kullanılıyorken 4 çekirdek MediaTek MT6735 ile destekleniyor. Dahili depolama alanı 16 GB olan Oxiron X4'ü hafıza kartı desteğiyle 32 gb daha dahili depolama alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca 2 GB ram (bellek) bulunmakta. Oxiron X4 'te bulunan 4.5 G teknolojisi ile ülkemizde hiçbir iletişim sorunu yaşamayacaksınız.

2016 yılında piyasaya çıkan Oxiron X4 cihazı 500 tl telefon önerileri yazımıza girmeye layık olurken cihazın bazı özellikleri sizi memnun edecek. Oxiron X4, 13 MP arka kameraya sahipken flash led desteği bulunmakta. İsteğinize göre 1080 HD olarak video çekimlerini de yapabilirsiniz. Ön kamera olarak ise 5 MP kamera tercih edilmiş.

Metal bir malzemeye sahip olan Oxiron X4, 2000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ön tarafında bildirim led ışığı sizin için önemli bir detay olurken cihazı aldığınızda karşınıza 5.1 Android işletim sistemi karşınıza çıkacak.