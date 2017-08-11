Teknoloji hayatımıza girdikten sonra daha büyük adımlarla ilerlemeye başladı ve neredeyse hayatımızın tüm noktasına ulaştı. Yapacağımız her işte teknolojiye ihtiyaç duyarken, birçok amaç için internet gezintilerini kullanıyoruz. Videolar, dosyalar, resimler, müzikler, belgeler indiriyoruz. Peki bu dosyalar ne kadar güvenli ? Bu dosyalar indirilirken ek olarak içerisinde zararlı dosyalarıda beraberinde getirir mi ? Tüm bunlardan kurtulmanın ve en önemlisi önlem almanın yolu en etkili ücretsiz antivirüs programı kullanmaktan geçer.

En etkili ücretsiz antivirüs programı olarak sizlere ESET NOD 32 'yi öneriyoruz. ESET NOD 32 'yi ücretsiz şekilde indirip hem bilgisayarınızı hem de indirdiğiniz dosyaları koruyabilirsiniz. Bilgisayarınızın içindeki yüzlerce dosyanın, belgenin içerisinde saklanabilecek zararlı dosyaları tespit edebilir, onları yok edebilir veya bilgisayarınız onlara karşı savaş başlatabilir. En etkili ücretsiz antivirüs programı olan ESET NOD 32 sayesinde indirmek istediğiniz tüm klasörler, dosyalar ve belgeler virüs taramasından geçirilir. Bu taramadan negatif sonuç alan dosyalar size bildirilir ve indirme işlemine devam etmemeniz önerilir.

En etkili ücretsiz antivirüs programı olan ESET NOD 32 'yi ücretsiz olarak indirme sitelerinden indirebilirsiniz ve kolay kurulumundan yararlanıp dakikalar içerisinde kaliteli bir savunma sistemine sahip olabilirsiniz. ESET NOD 32 sayesinde belgeleriniz ve bilgileriniz daima güvende olacak. Farklı amaçlarla yönetilen virüs dosyaları bilgisayarınızda etkili olamayacak.

ESET NOD 32 bilgisayarınıza birçok artı yön katarken, cihazın donanımına da katkıda bulunur. Cİhazda kasılma oluşturabilecek durumlara çözüm arar, gereksiz ve uzun süredir kullanılmayan dosyaları silmenize yardımcı olur. En etkili ücretsiz antivirüs programı sayesinde internet üzerinden alışverişlerinizi güvenli şekilde yapabilir, bilgilerinizin zararlı kişiler tarafından kullanılmayacağına emin olabilirsiniz. Tüm bunlar önce bilgisayarınıza sonra da sizlere huzuru getirecek. Aksi takdirde internet üzerinden yaptığınız tüm hamleler için bilgilerinizin güvende olduğuna dair kimse garanti veremez. Belki bir bilgisayar donanımında yer alan bir virüs sizi adım adım takip ediyor?

ESET NOD 32 programının güncelleme özelliğini aktif hale getirirdiğiniz takdirde, siz internet üzerinden olağan işlerinizle uğraşırken program sürekliliğini korumak için güncellemelerini gerçekleştirir.

ESET NOD 32 'nin artı yönlerini sayacak olursak,

1- Cihazınızı koruduğundan emin olabilirsiniz.

2- İşlem yaparken cihazınızı aksatmaz.

3- Cihazda onarımlar gerçekleştirir.

4- Cihazınızda yavaşlatmaya yol açmaz.

5- Belirli aramalarla yapacağınız genel taramaları eksiksiz tamamlar ve zararlı dosyaları etkisiz hale getirir.

6- İndirmek istediğiniz her klasörü ve belgeyi testten geçirerek virüs bilgisayarınıza adım atmadan önlem alır.

En etkili ücretsiz antivirüs programı olarak sizlere Eset NOD 32 'yi kesinlikle öneriyoruz.

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