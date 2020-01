En az ısınan akıllı telefonlar 2017

Çevremizde artık herkesin kolayca sahip olabildiği akıllı cep telefonları sadece konuşarak iletişim kurmak için değil aynı zamanda bütün işlerimizi rahatlıkla kısa sürede halledebileceğimiz cihazlar haline geldi.

Herkesin en az bir tane kimilerinin ise iki veya ikiden fazla akıllı telefona sahip olduğunu düşünürsek piyasadaki akıllı cep telefonlarının sayısı korkunç rakamlara ulaşmaktadır.

Hayatımızı kolaylaştırmak için icat edilmiş bu müthiş buluş, birçok soruyu da beraberinde getiriyor.



Akıllı telefonlar patlar mı?



Hızla hayatımıza giren ve her geçen gün daha iyilerinin piyasaya sürüldüğü akıllı cep telefonları, bu kadar hayatımızın içinde olması sebebiyle akıllara bazı sorunlara yol açabileceğini de getiriyor.

Peki, sürekli elimizde olan ve her işimizi halletmemizi sağlayan akıllı telefonlarımız ısınarak patlar mı?

Akıllı telefonların ısınması sebebinin altında akıllı telefon işlemcilerinin fazla çalışması yatıyor. Her işimizi kısa sürede hallettiğimiz telefonlarımız sürekli kullanımdan dolayı ısınıyor ve maalesef patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Son yıllarda bununla ilgili çıkan haberlerin çoğalması da insanların korkulu rüyası haline gelmesine yol açıyor. Fazla kullanımdan dolayı ısınan akıllı telefonların şişen bataryaları kullanıcısını patlama tehtidi ile karşı karşıya getiriyor.

En az ısınan akıllı telefonlar



Süratle hayatımıza dahil olan akıllı telefonları kullanmaktan vazgeçemeyeceğimize göre en az ısınan akıllı telefonlar hangileri gelin birlikte göz atalım:

Apple İPhone 8: İPhone serisi konsept tasarımları ve teknik özellikleri ile farkını ortaya koymaya devam ediyor. Teknolojinin en iyi örneklerinden biri olan İPhone akıllı telefonlarının bu yıl 10. yılı olması sebebiyle serisinin en iddialı modeli olarak karşımıza çıktı. Bu telefonun ısınma sorunu yok denecek kadar azdır.

Huawei P10: Huawei’nin bu serisi birçok testten üst sıralara geçmeyi başarmış yüksek işletim sistemi perfomansı ile ısınma sorununa çözüm oluyor.

Xperia XZ Premium: Sony markasının Xperia XZ Premium ürünü Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi olan Snapdragon 835’i kullanan nadir cihazlardan biri olması sebebiyle çabuk ısınma problemini ortadan kaldırır.

Galaxy S8- S8+ : Samsung tarafından 21 Nisan 2017 tarihinden itibaren piyasaya sürdüğü bu akıllı telefon ileri teknoloji ürünü olması sebebi ile çabuk ısınmaların önüne geçiyor.

Yazımda 2017 yılına ait az ısınan akıllı telefonlardan bahsettim. Ancak şunu da belirtmekte fayda var; hiç ısınmayan akıllı telefon maalesef henüz üretilmemiştir.

Akıllı telefonlarda fan ya da soğutucu gibi özellikler bulunmadığından mutlaka ısınma sorunu ile karşılaşılacaktır. Sizin de bildiğiniz gibi ısınan telefon kasar ve donar. Akıllı telefonunuzun kasmaması için size bahsettiğim ürünlerden birini kullanmanız bu derdi ortadan kaldırmaya yetecektir.

Akıllı telefonların ısınmaması için, mobil veriyi kapatmak, uzun süre oyun oynamamak, şarjdayken telefonu açıp yormamak, uzun süre data üzerinden mobil veri alışverişi yapmamak olarak açıklayabiliriz.