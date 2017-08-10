750 TL En İyi Fiyat Performans Telefonu

750 TL bütçeniz ile en iyi telefonu alıp en yüksek verimi almak istiyorsanız bu yazımız sizler için hazırlandı. Önemli olan bir telefon almak değil aldığınız telefonun sizleri memnun etmesi ve bu memnuniyetin uzun süreli olmasıdır. Peki 750 TL ile hangi telefon sizlerin memnuniyetini sağlar? Bu sorunun cevabı 750 TL en iyi fiyat performans telefonu adlı yazımızda saklı.

750 TL en iyi fiyat performans telefonu seçiminde zorlansakta sizler için iyiler arasından en iyisini seçip sunmaya karar verdik. 750 TL en iyi fiyat performans telefonu olarak sizlere Huawei Honor 6 'yı sunuyoruz!

Huawei akıllı telefon sektörüne çok sonradan girmiş olmasına rağmen oldukça iddialı konuma gelmiş durumda. Tasarım, yazılım konularında yaptıkları özenli çalışmalar müşterilere hitap ederken gösterdikleri özverilerin karşılığını almaya başladılar. Huawei Honor 6 bu cihazlardan bir tanesi ve 750 Tl en iyi fiyat performans telefonu yazımızın başrolü!

Huawei Honor 6

Huawei Honor 6, 750 TL en iyi fiyat performans telefonu yazımızda yer alabilecek kalitede ve şıklıkta. Huawei bu işi en güzel yapan firmalardan bir tanesi. İşte tüm detaylarıyla Huawei Honor 6..

Huawei Honor 6 cihazımız 5.0 inç ekran boyutunda ve 1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğüne sahip. 443 PPI piksel yoğunluğu ve 16 milyon renkle oldukça güzel görüntülerle vakit geçireceksiniz. Ekran IPS Lcd teknolojisiyle üretiliyorken çizilmeye dayanıklı, multi touch ve parmak izi engelleyici gibi özellikleri de kapsıyor. Temel donanımları ise bir o kadar görülmeye değer. Ana işlemcisi Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A15 olan Huawei Honor 6 , 8 çekirdek HiSilicon Kirin 920 ile destekleniyor. 3 GB LPDDR3 Ram tipi mevcut iken dahili depolama alanı 16 GB. Ancak hafıza kartı desteği ile artı olarak 64 GB Ram desteği sağlanabilir. Karşımıza ise Android 4.4.2 işletim sistemiyle çıkıyor.

Kablosuz bağlantılar konusunda oldukça başarılı olan Huawei Honor 6, kızılötesi ve NFC desteğini de sağlıyor.

Günün çok büyük kısmında vaktini dışarıda geçirenler için batarya seviyesi büyük önem taşıyor. Huawei Honor 6 bunu çok rahatlıkla karşılayabilecek seviyede. 3100 mAh batarya kapasitesiyle ve Lithium Polymer (Li-Po) teknolojisiyle bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız.

750 TL en iyi fiyat performans telefonu yazımızı oluştururken günümüz şartlarını göze almayı ihmal etmedik ve kamera özelliğinin önemini biliyorduk. Huawei Honor 6, 13 MP ön kameraya sahipken Dual Led flash desteğine sahip. 1080 kamera çözünürlüğü ile full HD kaliteli videolar elde edebilirsiniz. 5 MP ön kamerası ise öz çekim için uygun seviyede.

2014 yılında piyasaya çıkarılan Huawei Honor 6 beklentilerinizi karşılayacak fiyat performans ikileminde en iyi oranı sizlere sunarak 750 TL en iyi fiyat performans telefonu yazımızda kendine yer buluyor. 750 TL en iyi fiyat performans telefonu için seçtiğimiz Huawei Honor 6 'dan memnun kalacaksınız!