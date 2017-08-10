Huawei P10 Almak İçin 5 Neden

Son zamanların popüler akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni telefonuyla tekrar ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Huawei P10 hakkında bilginiz hangi seviyede? Bizler sizin için Huawei P10 almak için 5 neden hakkında oldukça başarılı bir çalışma yaptık. Huawei P10 almak için 5 neden gerçekten sizleri etkileyecek. Huawei P10 akıllı telefon piyasasının önemli telefonlarından bir tanesi!

Huawei P10 almak için 5 neden

1-Tasarım



Bir akıllı telefondan beklentiniz ilk olarak ilginizi çekmesi oluyor tabiki. Tasarımının şık ve kaliteli oluşu, elinize de yakıştıysa ilk aşamada sizin onayınızdan geçmiştir. Huawei P10 oldukça şık bir tasarıma sahip. Bu tasarım başarısı Huawenin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Tamamen metal çerçeveye sahip olan Huawei P10, elit akıllı telefonlar kategorisinde değerlendirilebilir seviyede şık.

2- Kamera Kalitesi



Günümüzde akıllı telefon seçimi yapılırken dikkatlice bakılan bir noktada kameralardır. Huawei P10 bu konuda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor ve Huawe P10 almak için 5 neden 'den birini oluşturuyor. Huawei P10, 2 adet arka kameraya sahip. Bunlar oldukça kaliteli merceklere sahip. Bir tanesi 20 MP sadece siyah beyaz çekim yaparken diğer kamera 12 MP seviyesinde ve renkli çekim özelliğine sahip. Kamera konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor ve bizden tam not alıyor. Ön kamerası ise 8 MP ekran çözünürlüğüne sahip.Kamera lensleri olarak LEİCA kullanılıyor. Bu kameralarla fotoğraf ve 2160p (Ultra HD) 4K çözünürlüğünde videolar çekmek sizleri mutlu edecek!

3- Batarya kapasitesi

Günlük vaktinizin çoğunu dışarıda geçiriyorsanız akıllı telefon cihazınızın bataryasının sizi idare etmesi gerekmektedir. Huawei P10 cihazının bataryası sizleri idare etmez, mutlu eder. 3200 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei P10, Huawei P10 almak için 5 neden 'den birini oluşturuyor. USB Type-C girişi ile cihazınızı yarım saat gibi kısa bir sürede şarj edebilirken bu şarj size bir gün yetecek kapasitede!

4- Farklılık

Huawei her yeni cihazında gündeme damga vuracak yeni bir hamleye imza atıyor. Huawei P10'da da bu durum geçerli. Huawei P10 da ön alt kısımda yer verdiği tuş ile farklılıklar yaratıyor. Tuşu yönlendirerek veya farklı şekillerde basarak farklı işlemler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten ilgi çekici.

5- Temel Donanım

Huawei P10 almak için 5 neden den sonuncusu temel donanım maddesi, bu maddelerin en önemlisi konumunda. Akıllı telefonlar alınırken dikkat edeceğimiz ve bizi mutlu edecek asıl mesele bu madde de saklı. Huawei P10 temel donanımıyla da oldukça başarılı!

Quad-core 2.4 GHz ARM Cortex-A73 marka ana işlemcisi 8 çekirdek HiSilicon Kirin 960 ile destekleniyor. Bellek tipi olarak LPDDR4 kullanılırken kapasitesi 4 GB . Dahili depolama alanı olarak 64 GB kapasite bulunurken isteğinize bağlı olarak hafıza kartı desteği ile artı 256 GB kapasite oluşturabilirsiniz. Huawei P10 AnTuTu puanında 139.800'e ulaşıyor.

Huawei P10 almak için 5 neden 'i sizler için inceledik. Huawei P10 almak için 5 neden telefonu tercih etmeniz için değecek özellikler!