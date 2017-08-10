Whatsapp iletişim konusunda neredeyse herkes tarafından kullanılan bir uygulama haline geldi. Peki Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma mümkün mü? sorusunu duyar gibiyim. Evet, Whatsapp bilgisayarda kullanılabilir hale getirildi.

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma 'nın bazı şartları elbetteki var. Öncelikle http://web.whatsapp.com adresine girerek whatsapp bilgisayar uygulamasını indirerek ilk adımınızı atabilirsiniz. Bu kurulumdan sonra telefondaki Whatsapp uygulamanızın tamamı bilgisayarınızda da yer almış olacak.



Whatsapp uygulaması her tarayıcıda geçerli mi?

Whatsapp uygulamanızın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için tarayıcı olarak Google Chrome 'yi kullanıyor olmanız gerekmekte. Bu seçim herhangi bir sorundan kaynaklandığından değil tamamen firmanın oluşturduğu kısıtlamadan kaynaklanmaktadır. Google Chrome kullanmıyor iseniz Google 'nin sitesinden rahatça ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Hem Android hem de İOS bu uygulamadan yararlanabilir mi?

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma işlemi şuanlık sadece Android sistemler için geçerli. Telefonunuz İOS ise bu uygulamayla bağlantı kuramıyorsunuz ve onu kullanamıyorsunuz. Birçok İOS kullanıcısı bu durumun en kısa sürede çözülmesini bekliyor olsa gerek. İphone kullanıyor olmanız ilk defa bir engelle karşınıza çıkıyor olabilir. Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma işlemi Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia işletim sistemlerinde sorunsuz çalışmaktadır.



Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma işlemine geçmek için ilk baştaki paragrafta belirttiğimiz gibi indirmiş olmanız gerekiyor. İkinci şartımız ise telefonunuzda ki Whatsapp sürümünün tamamen güncel olmasıdır. Bu işlemleri tamamladıysanız bilgisayardaki Whatsapp uygulamasını kurabilir işleme hazır hale getirebilirsiniz. Bilgisayarda Whatsapp uygulamasını açtıktan sonra telefonunuzla bağlantı kurabilmek için barkodu okumanız gerektiğini söyleyecek. Sizde telefonunuzdaki barkodu bilgisayarınızın kamerasına göstererek bu barkodu okumasını sağlıyorsunuz. Böylece telefon ve bilgisayardaki uygulama arasında bağlantı tamamlanmış oluyor. Telefonunuzdaki barkodu bulmak için Ayarlar > Whatsapp Web olarak ilerleyebilirsiniz.

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma sürekli mi?

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanmak işleminin belkide en sıkıntılı noktası burasıdır. Çünkü bilgisayardaki Whatsapp uygulamanızı sürekli olarak kullanabilmeniz için telefonunuzdaki wifi veya veri bağlantınızın kesintiye uğramaması lazım. Telefonunuzda oluşan her bağlantı kesilmesi sonucunda bilgisayardaki Whatsapp uygulaması da kesintiye uğrayacak. Whatsapp'ı bilgisayarda kullanma konusunda bu durumunda en kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz.