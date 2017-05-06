USB Yazıcıyı Ağ Yazıcı (Wi-fi Print Server) ile Dönüştürme

Birçok modern yazıcının en kullanışlı özelliklerinden biri, bilgisayarlarınızla mobil cihazlarınız ve yazıcınız arasında bir kablo bağlama ihtiyacını ortadan kaldıran ve Wi-Fi aracılığıyla ağınıza bağlanma imkanı verir.

Ancak, yalnızca USB kablosuyla bağlanan bir yazıcınız varsa ve yalnızca Wi-Fi bağlantısı elde etmek için yazıcıyı değiştirmek istemiyorsanız?

Cevap, Kablosuz Baskı Sunucusu (Wi-fi Print Server) adı verilen küçük bir kutuda yer almaktadır. Yazıcınızı, kullanacağınız bölgede herkes için en uygun yere yerleştirin, ardından kablosuz yazıcı sunucusuna takın.

Tebrikler, Güvenilir Sadece USB yazıcınıza artık bilgisayarınızdan veya mobil cihazdan yazıcıya kablo kullanmadan evinizde veya ofisinizdeki herhangi bir yerden (kullanılabilir bir Wi-Fi sinyali olduğu sürece) erişebilirsiniz!

Yazıcınız kirli, ömrü bittiyse ve sorun yaşıyorsanız, Wi-Fi bağlantı özelliği olan yeni bir modelle değiştirmeniz daha iyi olabir. Ancak, yazıcınızı gerçekten beğendiyseniz ve harika çalışıyorsa, Neden değiştirme ihtiyacı duyalım ki? Ağınıza bir kablosuz baskı sunucusu (Wifi Print Serve) eklemeniz ve dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstünüzden ve mobil cihazlarınızdan bir cihazdan diğerine kablo değiştirmeden baskı yapmanız yeterlidir.

Hepsiburada, uygun fiyatlarla ve önyükleme için ücretsiz gönderim seçeneği arasından seçim yapabilecek mükemmel kablosuz baskı sunucuları seçeneklerine sahiptir!