Huawei Marka Çıkan En Yeni Telefonlar ve Özellikleri!

Huawei android telefon piyasasına rakiplerinden daha sonra giriş yapmış olsa da çıtasını onlara yaklaştırmayı başardı. Tüketiciler ilk başlarda Huawei firmasına karşı çekimser davranırken günümüzde, 2016 senesi içerisinde, onların güvenini gerçekten kazandı! Huawei firmasının merkezi Çin'de olduğundan dolayı insanlar üretimin kaliteli olduğuna dair şüpheyle yaklaşırken, cihazları kullanan kişilerin tüm önyargılarının kırıldığını duyacaksınız. Tasarımlarıyla lider telefon üreticilerinin cihazları ile kıyaslanabilen, özellikleriyle piyasada ayakta durabilen ve kalitesiyle güveninizi kazanmayı başarabilen Huawei'nin en yeni telefonları ile tanışıp özellikleri öğrenmeye ne dersiniz? Kendinizi mutlu etmek için, sevdiklerinize, çocuklarınıza güzel bir hediye sunmak için akıllı telefonları tercih edecekseniz cihaz neden Huawei marka olmasın? Huawei en yeni telefonlarıyla sizlere gerçekten güven verecek. Son model cihazlarıyla milyonlarca sipariş alan Huawei firmasını sizler için inceliyoruz, cihazları yorumluyoruz!

Huawei P8 :

Huawei P8'in kutusunu elinize aldığınız andan itibaren ne kadar doğru bir tercih yaptığınızın farkına varacaksınız. Huawei'nin tasarım ve dizayn işlerine ne kadar uzmanca ve kaliteli yaklaştığından bahsetmiştik. İşte Huawei'nin çıkışının sebeplerinden en önemlisi bu oluyor. Huawei sizlere, zevklerinize önem veriyor!

Huawei P8 şık tasarımıyla Iphone modellerine benzerken 5.2 inç ekranıyla Android'in tadını doya doya yaşamanıza, görüntü kalitesini hissetmenize yardımcı oluyor. 0.64 cm kalınlığıyla 5.2 inç ekranın zarif birleşimi sizleri büyüleyecek. IPS Neo Lcd ekran cam teknolojisini Corning Gorilla Glass 3 ile koruyarak telefonunuzun çiziklere ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Cihaz Emotion UI arayüzü ile sunuluyor. Emotion UI Huawei'nin kendi geliştirdiği bir arayüz olup cihazı seçerek farkındalık oluşturduğunuzu sizlere hissettiriyor. Emotion UI ile cihazlarınıza bağlılığınız her zaman olacaktır. Sebebi ise Emotion UI 'in diğer arayüzlere göre çok daha sık güncelleme alması. Emotion UI ile her zaman heyecanlı kalabilirsiniz. 1080x1920 Full HD ekranı size keyifli ve uzun bataryalı zamanlar yaşatacaktır.

Donanımsal özelliklerine gelecek olursak cihazda HiSilicon Kirin 930 işlemci kullanılmış durumda. 8 çekirdek işlemci ile desteklenmiş ve cihazda 3 gb RAM bulunmakta. Cihazın depolama alanı için ise 2 farklı seçenek sunulmakta. 16 GB ve 64 GB depolama alanı olarak farklı modellerden faydalanabilirsiniz. 2680 mAh batarya kapasitesi sayesinde cihaz gün içerisinde sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Huawei P8 cihazının önemli noktalarından bir tanesi ise kameraları. Gerçekten kaliteli ve uzman bir kameraya sahip. 13 MP arka kamerası Dual Led ile desteklenmiş ve 8 MP ön ( Selfie ) kamerasına yer verilmiş. Kameralar birçok özelliği beraberinde getiriyor. Elle odaklama, gülümseme yakalama, yüz tanımlama, panorama, sesli komut gibi birçok özellikten yararlanabilirsiniz.

Oyun meraklıları için ideal bir telefon olan Huawei ile çoğu oyunu kaliteli şekilde, donmadan oynayabilirsiniz.

Telefonunun şaşıracağınız bir noktası var. Merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Komut sistemi. Huawei P8 cihazının yapılanmasında bazı komutlara yer verilmiş. Örneğin telefonunuzu evinizin içinde unuttunuz, telefonunuz sessizde. Ona bir türlü ulaşamıyorsunuz, yerini bulamıyorsunuz. İşte komut sistemi burada devreye giriyor. Komut sistemi içerisinde yer alan kelimeler ile ingilizce olarak telefonunuza " Neredesin? " diye sorduğunuzda telefon alarmınız çalıyormuş gibi " Buradayım. " diyerek komut veriyor. Sizcede inanılmaz değil mi?

2016 senesi Kasım ayı olarak konuşacak olursak Huawei P8 16 GB 1.250 Tl'ye Huawei P8 64 GB 1.350 Tl'ye satışta bulunmakta.

Huawei P8 Max :

Huawei P8 Max, Huawei P8 cihazının boyut olarak arttırılmış versiyonudur. İşlemci, arayüz, bellek, dahili depolama, işletim sistemi gibi özellikleri Huawei P8 ile benzerlik gösterirken belirleyici noktası ekran boyutu.

Huawei P8 Max 6.8 inç dev ekranıyla karşınıza çıkıyor. Max kelimesinin hakkını layıkıyla veriyor. Ekran boyutu büyürken 1080x1920 çözünürlüğü sabit kalıp, IPS LCD ekran teknolojisine de aynen yer veriliyor.

Peki farklı olan diğer özellikler ne?

Cihazın ekran boyutunun artması çok daha fazla batarya tüketimine sebep olacağından batarya seviyesi 2680 mAh'tan 4360 mAh'a arttırılmış. Bu sayede büyük ekran için daha dayanıklı bir batarya sağlanmış. Uzun süreli kullanımlarınız için rahatlık düşünülmüş durumda.

13 MP arka kamera kendisini korurken, Huawei P8 Max'ta ön (selfie) kamera olarak 8 MP yerine 5 MP tercih edilmiş.

Huawei P8 Max'ın 64 GB dahili depolama alanına sabit cihazlarına 1500 Tl gibi bir ücretle sahip olabilirsiniz.

Huawei Mate S :

1500 TL segmentinin en kaliteli cihazlarından bir tanesi Huawei'den! Huawei'nin son sezonda çıkardığı Huawei Mate S 1500 Tl fiyatıyla fiyat performans açısından en iyi oranı sunarken kullanıcıların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmış durumda. Huawei firması kendi ürünlerini piyasaya sunarken en uygun fiyatı ve en güzel tasarımı birleştirmeyi amaçladıklarını dile getirmişlerdi. Gerçekten hakkını veriyorlar, sözlerinin arkasında duruyorlar. Telefon seçimlerinizde şık tasarımlı telefonlar ve kaliteli donanıma sahip telefonlar arasında kalıyorken yardımınıza Huawei firması yetişiyor. Huawei Mate S hem şık hem kaliteli donanımlı!

Huawei Mate S'i elinize aldığınız ilk andan itibaren keyifli dakikalar sizlerin olacak! Metal çerçeve tasarımı 5.5 inç AMOLED FHD ekran ile buluşarak mükemmel bir uyum sağlıyor. Çerçevenin kavisli yapısıyla Huawei Mate S'i rahatça kavrayabileceksiniz.

1080x1920 Full HD ekran çözünürlüğü ve 401 PPI piksel yoğunluyla renkleri, ekranı ve fotoğraflarınızı daha çok seveceksiniz. Çünkü ekran gerçekten çok canlı! 5.5 inç AMOLED FHD ekran Corning Gorilla Glass 4 ile korunarak ekran koruyucu kalitesinin zirvesini sizlere sunuyor. Corning Gorilla Glass 4 ekran dayanıklığı için kullanılan malzemenin günümüzde ileri seviyesi olup Huawei Mate S de bu kaliteden faydalanmış durumda. Bu sayede cihaz kırılmaya ve çizilmeye karşı çok daha dayanıklı.

Huawei Mate S 'de de Huawei firmasında alışık olduğumuz Emotion UI arayüzü kullanılmış durumda. Çok sık ve kaliteli güncellemeler sayesinde cihazınızın sizin için hiç eskimeyecek.

Cihazda kameralara gelecek olursak 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya yer verilmiş. Arka ve ön kamera olmak üzere iki kamera için led flash desteği sağlanmış. Led flash sayesinde karanlık ortamlar fotoğraf çekmeniz için sizlere engel olamayacak. Artık karanlıkta bile selfie çekebileceksiniz! Elle odaklama, otomatik odaklama, panorama, sesli komut ve birçok sensör ile fotoğraf çekmeniz en kaliteli şekle bürünüyor.

Huawei Mate S cihazı 2700 mAh batarya seviyesi ile karşınıza çıkarken 8 çekirdek ve 3 gb RAM'le cihazı mümkün olan en üst kullanım rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Dahili depolama olarak karşımıza iki farklı model çıkıyor. Huawei firması Huawei Mate S 64 GB ve Huawei Mate S 32 GB olarak modelleri piyasaya sürmüş durumda. 64 GB olan modele 1.500 Tl ile, 32 GB olan modele ise 1.400 Tl ile sahip olabilirsiniz. Huawei cihazlarının kalitesine varmak bu fiyatlarla mümkün!

Huawei Mate 8 :

Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden biri de Huawei Mate 8!

İyi tasarım ve yüksek malzeme kalitesini bizlere sunan Huawei markası Mate 8 cihazında da cihazın donanımsal güzelliğini dışarısına yansıtarak tercih edilen, gönülleri kazanan telefonların başında geliyor.

Huawei Mate 8, 6.0 inç 367 PPI piksel yoğunluklu Full HD ekranını IPS LCD ekran teknolojisiyle buluşturuyor. Akıllı telefon piyasasında öne geçme hamlelerinden biri olan ekran boyutunu büyütme hamlesini Huawei çoktan kullanmış gibi gözüküyor.

8.2 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında olan cihaz ekran boyutu olarak eş cihazlarla kıyaslandığında hepsinden daha hafif ve nazik göründüğünü söyleyebiliriz. Huawei telefonlarını en şık şekilde göstermeyi iyi yapıyor! Alüminyum arka kapağı ve bombeli yapısıyla cihaz elinize daha rahat oturuyor, elinizden düşme ihtimalini daha aşağıya çekiyor. Altın, gri, gümüş, kahverengi renkleri arasında seçim yaparak size hitap eden renginden yararlanabilirsiniz.

Huawei, Mate 8 cihazında da Emotion UI arayüzünü kullanarak güncellemeler ve ekran arayüzlerinde kendi farklılıklarını ortaya koyuyor. Huawei ile daha hızlı gelişmeler ve yenilikler görebilir, heyecanı yaşayabilirsiniz.

Quad-core 2.3 GHz ARM Cortex-A72 ana işlemci modelini HiSilicon Kirin 950'in 8 çekirdeğiyle destekliyor. 4 gb RAM desteğiyle de cihazın keyfini doyasıya çıkaracaksınız. Tasarımıyla da donanımıyla da gönlünüze hitap edecek bir cihaz!

Çoğu tüketiciyi ilgilendiren noktalardan biri olan kamera özellikleri ise oldukça iyi. 16 MP arka kamerası Dual Led Flash ile desteklenmiş durumda. 8 MP ön kamerasıyla da doya doya selfieler çekebileceksiniz. Sesli komut, panorama, odaklama, HDR, seri çekim, sensör gibi özellikleri sizlere yardımcı olmak için aktif halde bulunacak. 4000 mAh batarya gücüne sahip olan Huawei Mate 8 cihazıyla uzun süren keyifli dakikalar sizleri bekliyor.

Huawei Mate 8 cihazları renklerine ve dahili depolama alanlarına göre farklı seçeneklerle piyasaya sunulmakta. Günümüzde, 2016 Aralık ayında, Huawei Mate 8(32 GB) 1600 Tl'ye, Huawei Mate 8 (64 GB) 1900 Tl'ye satılmakta. İki farklı seçeneği de hafıza kartı desteğiyle 128 GB'a kadar yükseltme imkanı bulunmakta. Bu telefon gerçekten gönlünüze hitap edecek!

Huawei Honor 8 :

Huawei her segment için oldukça kaliteli, şık ve cazip telefonları piyasaya sunmakta kararlı. Huawei Mate ve Huawei P serisi segment olarak orta seviyenin birkaç tık üstünde yer alırken Honor serisi de orta segment için oldukça kaliteli fiyat performans telefonlarından biri halinde. Huawei Honor 8'de bu segmentin en iyi telefonlarından bir tanesi, belki de en iyisi!

Henüz ülkemizde satışta bulunmasa da gerçekten dikkat çekici bir telefon ve diğer telefonlardan sıyrılmayı başarabilecek güçte.

5.2 inç ekran boyutunu 1080x1920 Full HD çözünürlüğüyle ve IPS LCD ekran teknolojisiyle destekleyen Huawei, telefonun tasarımını ekranla buluşturarak bütünlük oluşturmayı başarmış durumda. Altın, beyaz, mavi ve siyah renk seçeneklerinde mat görünümden çok parlaklığı tercih eden üreticilerin bu hamlesi sizin dikkatinizi hemen çekecektir. Parlak kasa tasarımı oldukça şık bir hamle. Cihazda parmak izin okuyucu teknolojisi bulunurken bazı kullanıcılar içinde vazgeçilmez bir özellik olan bildirim led ışığı da mevcut.

Quad-core 2.3 GHz ARM Cortex-A72 ana işlemcisini HiSilicon Kirin 950 yonga setiyle bir araya getiren firma, Huawei Honor 8'i 8 çekirdek ve 3 gb RAM ile desteklemiş durumda.

Huawei Honor 8'in ilgi çeken ve farklılık yaratan özelliklerinden bir taneside çift kamera özelliği! Huawei Honor 8 çift arka kamera ile satışa sunulmuş durumda . 12'şer Mp'a sahip olan kameralar cihazın arka tarafına yanyana yerleştirilirken bu kameralardan biri sadece siyah beyaz diğeri de renkli olarak kayıt yapmakta. Bu sayede renkli ve renksiz olmak üzere fotoğraf çekimlerini en üst seviye de yaşayabileceksiniz. Kameraların yanında çift tonlu dual led flash'ta yer almakta. Işığın az olduğu ortamlarda bile fotoğraf çekmeye devam! Cihazın ön tarafında ise 8 mp kamera mevcut. Selfieleriniz için iyi bir kamera seviyesi.

Telefonun ekran boyutuna ve Emotion UI kullanıcı arayüzüne bakıldığında 3000 mAh batarya seviyesi sizin için gün boyu rahat bir telefon kullanımı sağlayabilir.

Daha öncede belirttiğimiz üzere Honor 8'in henüz Türkiye'de satışı bulunmazken cihaz farklı seçeneklerle satışa sunulmakta. Altın, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunurken dahili depolama alanı olarak 32 GB ve 64 GB seçenekleri de sunulmakta. İki farklı seçenekte olan cihazları da maksimum 128 GB Hafıza kartı desteğiyle de kullanabilirsiniz.

Huawei P9 :

Huawei firmasının 2500 Tl segmenti için çıkardığı üst seviye telefonların başında gelen ve kalitesiyle çok daha üst fiyatlarda satılan telefonlara kafa tutabilecek bir telefon Huawei P9!

Huawei P serisinin son telefonu olarak 2016 senesinin güncel bombalarından. Tanıtıldığı ilk günden itibaren sadece ülkemiz için değil tüm dünya için sarsıcı bir etki oluşturan Huawei P9'un satış rakamlarında akıllı telefon üretici devlerine yetişmesi hiçte şaşırtıcı olmaz!

Huawei P9 sizi şaşırtacak birçok özelliğe sahip. Tasarımını, kalitesini, donanımını ve birçok özelliğini ayrıntılı olarak konuşacağız ancak göze çarpan ayırt edici özelliklerinden birtanesi çift arka kamera özelliği. Huawei, Huawei P9 modeli için LEİCA marka kamera, fotoğraf makinesi üretimi yapan firma ile anlaşma yaparak cihazın ön ve arka kameraları için onların tecrübesinden ve kalitesinden yararlanmayı seçiyor. LEİCA firmasıyla beraber Huawei, arkada 12 mp çift önde ise 8 mp tek kameraya yer veriyor. LEİCA firmasının kalitesini farkedeceksiniz! BSI, HDR, elle odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Hibrit Otomatik Odaklama, Lazer Otomatik Odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör gibi özellikleriyle LEİCA kalitesi sizleri bekliyor.

Peki Huawei P9'un donanımsal özellikleri neler? Huawei P9 donanımsal özelliklerini göz önüne alındığında verdiğiniz ücreti hakeden bir telefon. 5.2 inç ekranını 1080x1920 Full HD çözünürlük ve 424 PPI piksel yoğunluyla sunarken IPS LCD ekran teknolojisiyle destekliyor. Ekranın doygunluğunu ve canlılığını yaşarken hissedeceksiniz. Corning Gorilla Glass 4 ile ekran dayanıklılığını sağlamlaştırıcı en son teknoloji kullanılmış durumda. Corning Gorilla Glass 4 telefon ekranınızın daha zor hasar görmesini sağlar. Çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklılığını arttırır.

Cihazda Huawei firmasının kendi üretimi olan Emotion UI arayüzü kullanılmakta. Emotion UI'u kendi cihazlarında sunarak telefon kullanıcılarına ayrıcalıklı olduklarını hissettiriyor. Emotion UI ile diğer firmalardan daha çok güncellemeye sahip olabilirsiniz. Telefonunuz bu sayede sürekli gelişim içinde olacak!

Quad-core 2.5 GHz ARM Cortex-A72 ana işlemci HiSilicon Kirin 955 ile desteklenerek cihazın ücretinin hakkını verecek kapasitede! 2.5 GHz 8 çekirdeğiyle AnTuTu'dan 95.700 Puan almış durumda. 3 gb Ram ve 32 gb dahili depolama alanı belirlenen cihazın çift hat özellikli olan modelinde de aynı seviye kullanılmış durumda. Hafıza kart desteğiyle dahili depolama seviyesi 128 Gb'a kadar arttırılabilir durumda. Cihazın dahili depolama olarak farklı seçenekleri bulunmazken Çift hat özellikli ve Huawei P9 Lite olmak üzere modelleri bulunmakta. P9 Lite cihazın özelliklerinin kısmen yer aldığı daha az bütçeli bir telefon modelidir. Altın, gümüş, siyah renklerinden yararlanarak son derece güzel bir telefona sahip olabilirsiniz. Fiyatın, performansın ve tasarımın bir arada olduğu nadir telefonlardan bir tanesi Huawei P9 ! Ülkemizde 1800 Tl segmentinde satışta bulunmakta.

Huawei P9 Plus :

Huawei P9'dan ve özelliklerinden bahsettik. Bunlar yetmez, biraz daha fazla diyorsanız Huawei P9 sizler için!



Huawei firması P9 cihazına ufak dokunuşlar yaparak bazı özelliklerini bir tık daha yukarı çıkarmış durumda. Cihazın özellikleri genel olarak Huawei P9 ile aynı durumda olsa da farklı özelliklerini sizler için değerlendireceğiz.

Huawei P9 5.2 inç ekran boyutuna sahipken Huawei P9 Plus'ta ekran boyutu 5.5 seviyesinde. Ekran 1080x1920 Full Hd çözünürlükte olmakla birlikte 401 PPI piksel yoğunluğunda. P9'dan farklı olarak ekran teknolojisi olarak AMOLED ekran kullanılmış durumda.

12 mp çift arka kamera aynen devam ettirilmiş durumda. Donanımsal olarak 3 gb Ram 4 gb'a, 32 gb dahili depolama alanı ise 64 gb'a çıkarılmış. Ekran boyutunun büyümesi ve donanımsal farklılıklar sonucu batarya seviyesi 3400 mAh'a yükseltilmiş. Cihazın işlemcisi, çekirdek sayısı bizzat modeli modeline aynı durumda ancak ram'in arttırılması sonucu cihazın AnTuTu'dan aldığı puan 99.200 .

Huawei P9 Plus cihazı Huawei'nin özenle ürettiği kaliteli cihazların başında yer alıp son modelidir. 2016 Aralık ayında yer alan duruma göre şuanda 2250 Tl segmentinde ülkemizin teknoloji pazarında satışta bulunmakta.

Huawei mağazalarına uğramalısınız. Huawei bütçenize ve gönlünüze göre bir telefonu kesinlikle sunacaktır!