Ön Kamerası En İyi Telefonlar 2016

Akıllı, dokunmatik telefonlar hayatımıza girdikleri ilk günden itibaren sürekli değişim ve gelişim içinde oldular. Bunun sebebi rekabet piyasasının zor olması ve her sene firmaların kendilerini bir adım daha öne çıkarmak için yenilikler peşinde koşmasıydı. Ön kamera sisteminin gelişmesini de buna bağlayabiliriz. Telefon üretici firmaları ilk başlarda arka kameraya önem vererek onları geliştirme yoluna gittiler sonrasında ise rekabetten kaynaklanana ön kamera 'yı geliştirme isteği doğdu. Artık ön kamera (Selfie) kamerası ile arka kamera kadar kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Telefon alıcılarının dikkat ettiği en önemli noktalardan biri haline gelen ön kamera kalitesini ön plana çıkaran en iyi telefonlar hangileri? İşte sizin için derlediğimiz ve yorumladığımız 2016 sezonunun ön kamerası en iyi telefonlar listesi,





* General Mobile GM 5 PLUS :

Android telefon teknolojisine ve üretimine geç kalsa da piyasaya giriş yaptığı ilk günden itibaren fiyat performans açısından olumlu işlere imza atan General Mobile firması ön kamera (selfie) ile de rekabetin içinde olmaya çalışıyor. Android One ve Google'nin desteklerini alan General Mobile firması hem tasarım olarak hem performans olarak gönlünüze hitap edecek telefonlar üretmeyi başardı. 5.5 inç'lik full hd ekranıyla android telefonların genişleyen boyutuna olumlu şekilde ayak uydurmayı başarıyor ve ön kamerası en iyi telefonlar listemize giriş yapıyor!

13 MP arka kamera ile yola başlayan GM 5 Plus cihazının kamerasının hemen altında çift led flash yer alıyor. Kamerasının kendini ön plana çıkararak listemizde yer almasının sebebi ise ön kamera ayrıntısı. Ön kamerası tam 13 MP! 13 MP ön kamerasını destekleyen flash desteğiyle de gece gündüz farketmeden selfieler çekebileceksiniz.

* LG K10 Dual Sim :

Teknoloji ürünleri üretim sektörünün liderlerinden olan LG, android telefon piyasasında da her zaman kendini öne çıkaracak hamlelerde bulunuyor. Piyasanın kızıştığının, her sezon yeni özelliklerin piyasaya sürülmeye çalışıldığının bilincinde olan LG'nin K10 Dual Sim modeli sizler için tatmin edici güzellikte!

Tasarım olarak rakiplerinden farklı olmayı başarabilen LG firması yine rakiplerinden sıyrılmayı başarabilecek hamleler yaparak farklılık oluşturmuşa benziyor. Paslanmaz çelik ekranı tasarımla buluşturan LG, parmak izi sensörünü de telefonun arka kısmına yerleştirerek teknolojiyi ilerletmeyi başarıyor. LG K10 Dual Sim ön kamerası en iyi telefonlar listemizde yer alabilecek kalitede.

5.3 ekran boyutuyla görüntü kalitesini yaşarken 13 MP arka kamerasının kalitesiyle 13 MP ön kameranın(selfie) konforunu buluşturabilirsiniz!

* Sony Xperia M5 :

Sony marka android cihazlar her zaman piyasada farklılıklar yaratmıştır. Suya dayanıklı olarak üretildiğinin haberlerini duyan tüm kullanıcılar Sony cihazları incelemek için büyük emek gösterdiler. İşte o suya dayanıklı telefonlardan bir tanesi, Sony Xperia M5.

Tasarım olarak ilginizi çeken telefonlardan biri olacaktır. Diğer yönü ise fiyat performans açısından olumlu sonuçlar veren ve android cihazlar için verdiğiniz paranın hakkını, konfurunu verebilecek bir telefon.

21.5 Arka kamerası, hızlı otomatik odaklama ve keskin yaklaştırma özellikleriyle arka kamera sizlerin anı yakalamanız için güzel kalitede. 13 MP ön kamerasıyla da ön kamerası en iyi telefonlar listemizde gayet güzel bir konumda bulunmayı hakediyor. Şıklığıyla, tasarımıyla, performansıyla ve kameralarıyla Sony Xperia M5 bunu hakediyor.

* Sony Xperia XZ :

Sony cihazlar özellikleriyle tercih edilmeye devam ederken kamera tercihleri ve teknolojisiyle bulunduğu konumu daha da ilerlettirmek istiyor. Sony cihazlarının kamera kalitesi tartışılmayacak kadar iyi. Sony Xperia XZ, Sony firmasının popüler cihazlarından biri olup ön kamerası en iyi telefonlar listemizde kendine yer buluyor.

Günümüz telefonlarının büyük bir kısmı ile hatıralarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz ancak hangi kalitede olduğu her zaman tartışma konusu olabilir. Android telefon piyasası içinde çekebileceğiniz en iyi görüntülere sahip olmak istiyorsanız tercihiniz Sony Xperia XZ olmalı. Cihaz renkleri en doğal ve kaliteli olarak size sunmak için heyecanlı!

Gelişmiş hareket yakalama özelliği ile olayları tüm canlılığıyla yakalayabilirsiniz. 23 MP Arka kemerası ile dilediğiniz güzelliklerde fotoğraflar çekerek anın tadına varabilirsiniz. 13 MP ön kamerasıyla da kullanabileceğiz bu özellikler ile artık en iyi selfieler sizinle çekilecek!

* Sony Xperia X :

Sony markasının en iyi ürünlerinden olan Sony Xperia X ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle kaliteli ekran ve fotoğraf çekimi isteyen kullancılar Sony'den vazgeçmemekle birlikte şimdiki odak noktaları Sony Xperia X.

Sony Xperia X bizim de odak noktamız halinde. Ön kamerası en iyi telefonlar listemizde bu cihazdan bahsetmemek gerçekten çok büyük haksızlık olurdu.

23 MP arka kameraya ek olarak 13 MP ön kamera bulunduran Sony, fotoğraf kalitesini bu cihazında da sürdürerek geleneğini devam ettiriyor. Donanım bakımından hızlı, kaliteli üretimin, kaliteli tasarımın ve kaliteli fotoğrafların tadını çıkarmak isteyenlere.

* HTC Desire Eye :

Popüler android telefon üreticilerinden HTC popülerliğini sürdürebilmek için nasıl rekabet edeceğini iyi biliyor. Toza, suya dayanıklı yapısıyla, ön kamerasında bile odaklanabilir yapısıyla HTC Desire Eye sahip olunmaya değer bir telefon. Bu telefonu listemize almamak olmazdı. Ön kamerası en iyi telefonlar listemizde HTC Desire Eye yerini alıyor.

13 MP arka kamerasını 13 MP ön kamera ile tamamlayan HTC firması ön kamerayı çift led flashla destekleyerek ışıksız ortamlarda bile daha net fotoğraflar çekebilmenize olanaklar sağlıyor. Piyasada bulabileceğiniz en kaliteli ön kameralardan birine sahip olan cihaz tasarım olarak sizlere hitap edebilecek düzeyde.