Büyük bir tartışma yaratan Çin malı akıllı telefon fiyatları, gün geçtikçe insanlar üzerindeki etkisini kaybediyor. Kullanıcıların benimsediği Çinli markalar, ürettikleri ürünler ile çoğu kişiden tam not almayı başarıyor! Hatta durum öyle bir hal aldı ki; birçok Çinli üretici, kullanıcılar arasında Çin’in Apple’ı olarak anılıyor. Çin malı akıllı telefon fiyatları nın bütçelere uygun olması da bunun cabası! Sizler için Çin’de üretilen en iyi akıllı telefonlar hakkında kısa bir araştırma yaptıktan sonra Çin’de üretilen En iyi akıllı telefonlar listesi ni oluşturduk.

Çin’de Üretilen En İyi Akıllı Telefonlar

Huawei Mate 8

Çin’de üretilen en iyi akıllı telefonlar listesi ne girmeye hak kazanan ilk akıllı telefon; Huawei Mate 8 oluyor. 6.0 inç değerinde ekrana sahip olan Huawei Mate 8, kullanıcılara IPS teknolojili ve Full HD bir panel sunuyor. Quad-core ARM Cortex-A72 isimli, 8 çekirdekli işlemciden hayat bulan Huawei Mate 8, sahip olduğu 3 GB değerindeki bellek ile kullanıcılarına; 2.3 GHz değerinde oldukça yüksek bir performans değeri sunuyor. 8 ve 16 mp değerinde kameralara da sahip olan Huawei Mate 8, yalnızca 185 gram ağırlığa sahip! 4.5 G teknolojisini de destekleyen Çin malı akıllı telefon, ülkemizde yalnızca 2000 TL’den alıcı buluyor.

Meizu PRO 5

Çin’de üretilen en iyi akıllı telefonlar listesi girmeye hak kazanan bir diğer Çin malı akıllı telefon; Meizu PRO 5 oluyor. 5.7 inç değerinde ekran büyüklüğü sunan Meizu PRO 5, aynı zamanda AMOLED ekran teknolojisini ve Full HD çözünürlüğü destekliyor. Quad-core ARM Cortex-A57 isimli, 8 çekirdekten oluşan işlemciden hayat bulan Meizu PRO 5, 3 GB değerindeki bellek sayesinde kullanıcılara; 2.1 GHz değerinde performans değeri sunuyor. 5 ve 21.1 mp değerinde, 4K çözünürlükte çekim yapabilen kameralara sahip olan Meizu PRO 5, kameraları 3050 mAh değerindeki batarya ile besliyor. 2015 yılında satışa sunulan Çin malı akıllı telefon, yaklaşık 550 Dolardan alıcı buluyor.

OnePlus 2

Henüz ülkemizde satışa sunulmamış olan bir diğer Çin malı akıllı telefon da OnePlus 2. 5.5 inç büyüklüğünde, IPS teknolojili, Full HD ekrana sahip olan OnePlus 2, gücünü 3300 mAh değerindeki bataryadan alıyor. Quad-core ARM Cortex-A57 isimli işlemciden hayat bulan OnePlus 2, 3 GB değerindeki bellek sayesinde kullanıcılara; 1.8 GHz değerinde performans değeri sunuyor. 5 ve 13 mp değerinde, 4Kçözünürlükte çekim yapabilen kameralara sahip olan OnePlus 2, aynı zamanda 4.5 G teknolojisini de destekliyor. Yalnızca 175 gram ağırlığa sahip olan OnePlus 2, 300 Dolardan alıcılarını buluyor.

Huawei Mate S

Çin’de üretilen en iyi akıllı telefonlar listesi giren bir diğer Çin malı akıllı telefon da Huawei Mate S oluyor. 5.5 inç değerinde, AMOLED teknolojili, Full HD çözünürlüklü bir ekrana sahip olan Huawei Mate S, çalışma gücünü 2700 mAh değerindeki bataryadan alıyor. Quad-core ARM Cortex-A53 isimli, 8 çekirdekli işlemciden hayat bulan Huawei Mate S, 3 GB değerindeki bellek sayesinde 2.2 GHz performans değeri sunuyor. 8 ve 13 mp değerinde kameralara sahip olan Huawei Mate S, aynı zamanda 4.5 G desteği de sunuyor. Yalnızca 156 gram ağırlığa sahip olan Huawei Mate S, yaklaşık 500 Dolardan alıcılarını bekliyor.

Lenovo Vibe X3

5.5 inç değerinde, Full HD çözünürlüklü, IPS teknolojili ekrana sahip olan Lenovo Vibe X3, yaşamını Dual-core ARM Cortex-A57 isimli, 6 çekirdeli işlemciden alıyor. 8 ve 21 mp değerinde, 4K çekim yapabilen kameralara sahip olan Lenovo Vibe X3, enerji ihtiyacını; 3500 mAh değerindeki bataryadan karşılıyor. 4.5 G desteği de sunan Çin malı akıllı telefon Lenovo Vibe X3, yalnızca 175 gram. 2015 yılında satışa sunulan akıllı telefon, yalnızca 450 Dolardan alıcılarını bekliyor.