Gün geçtikçe şöhret kazanan Huawei akıllı cep telefonları, adeta piyasa liderlerini kıskandıracak satış değerlerine imza atıyor! Özellikle eski zamanlardan yadigar, kalitesiz Çin malları ön yargısını yıkan Huawei firması; çoğu kişi tarafından, Çin’in Apple’ı olarak anılıyor. Oldukça kaliteli ürünleri, her bütçeye uygun şekilde piyasaya sunan Huawei markası; gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Sizler için en iyi Huawei akıllı telefon larını araştırarak, bir tavsiye listesi haline getirdik ve bu listeye de Huawei’in piyasada olan en iyi 5 telefonu ismini verdik.

Huawei’in Piyasada Olan En İyi 5 Telefonu

Huawei Mate 8

Huawei’in piyasada olan en iyi 5 telefonu isimli tavsiye listemizde birinci sıraya yerleşen ilk akıllı telefon; Huawei Mate 8 oluyor. 6.0 inç değerinde IPS teknolojili, Full HD ekrana sahip olan Huawei Mate 8, Huawei akıllı cep telefonları içerisinde en dikkat çeken modellerden. Quad-core ARM Cortex-A72 isimli, 8 çekirdekten meydana gelen işlemci, 4 GB değerindeki bellek sayesinde kullanıcılara; 2.3 GHz performans değeri sunuyor. 4000 mAh değerinde bataryaya sahip olan Huawei Mate 8, kullanıcılara 530 saat bekleme süresi sunuyor. Ülkemizde 2000 Türk Lirasından alıcı bulan Huawei akıllı telefon, sahip olduğu 8 ve 16 mp değerindeki kameralar ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Huawei P9

Huawei’in piyasada olan en iyi 5 telefonu isimli tavsiye listemize girmeye hak kazanan bir diğer Huawei akıllı telefon; Huawei P9 oluyor. 5.2 inç değerinde, IPS teknolojili, Full HD bir ekrana sahip olan Huawei P9, sahip olduğu Quad-core ARM Cortex-A72 isimli, 8 çekirdekten meydana gelen işlemci ve 3 GB değerindeki bellek sayesinde, kullanıcılarına; 2.5 GHz performans değer vaat ediyor. 3000 mAh değerinde bataryaya sahip olan Huawei P9, 8 ve 12 mp değerindeki kameralara oldukça uzun süre can verebiliyor. 4.5 G teknolojisini de destekleyen Huawei P9, ülkemizde yalnızca 2200 Türk Lirasından alıcılarını buluyor.

Huawei P8

Huawei akıllı cep telefonları içerisinde bir diğer dikkat çeken model de Huawei P8 oluyor. 5.2 inç değerinde, IPS teknolojiye sahip olan ekran, kullanıcılara 1080x1920 yani Full HD çözünürlük sunuyor. Quad-core ARM Cortex-A57 isimli, 8 çekirdekten meydana gelen işlemciden hayat bulan Huawei P8, 3 GB değerindeki bellek sayesinde kullanıcılara; 2.0 GHz performans değeri vaat ediyor. 8 ve 13 mp değerinde kameralara da yer verilen akıllı telefon da 2680 mAh değerinde batarya tercih edilmiş. 4.5 G teknolojisini destekleyen Huawei P8, yalnızca 144 gram ağırlığa sahip ve ülkemizde 1500 Türk Lirasından alıcılarını bekliyor.

Huawei G8

5.5 inç değerinde, Full HD ekrana sahip olan Huawei akıllı telefon, aynı zamanda IPS teknolojisine de sahip. Quado-core ARM Cortex-A57 isimli, 8 çekirdekli işlemciden hayat bulan Huawei G8, 3 GB değerindeki bellek sayesinde; 1.5 GHz frekans değerine ulaşabiliyor. 4.5 G teknolojisini destekleyen Huawei G8 de 3000 mAh değerinde bir batarya tercih edilmiş. 5 ve 13 mp değerinde kameralara da sahip olan Huawei G8, ülkemizde yalnızca 1200 Türk Lirasından alıcı buluyor.

Huawei Honor 6

Huawei’in piyasada olan en iyi 5 telefonu isimli tavsiye listemizde, Huawei akıllı cep telefonları arasına girmeyi başaran son model; Huawei Honor 6 oluyor. 5.0 inç değerinde, Full HD ekrana sahip olan Huawei Honor 6, aynı zamanda IPS yani parlamayan ekran teknolojisine de sahip. Quad-core ARM Cortex-A15 isimli, 8 çekirdekli işlemciden can bulan Huawei Honor 6, 3 GB değerindeki bellek sayesinde kullanıcılara; 1.7 GHz performans değeri sunuyor. Yalnızca 130 gram ağırlığa sahip olan Huawei Honor 6, sahip olduğu 5 ve 13 mp değerindeki kameraları; 3100 mAh değerindeki bataryası ile besliyor. 4.5 G teknolojisi ile de uyumlu olan Huawei Honor 6, ülkemizde sadece 910 Türk Lirasından kullanıcılarını bekliyor.