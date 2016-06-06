Meizu pro 6

Akıllı telefon pazarı, gün geçtikçe hareketlenmeye devam ediyor. Özellikle 2016 yılının ortasına gelmemiz ile piyasayı tek elinde bulunduran, Apple ve Samsung gibi büyük teknoloji firmalarından büyük hamlelerin yapılması bekleniyor! Önceki günlerde de beklendiği gibi akıllı telefon pazarını elinde bulunduran büyük teknoloji şirketlerinin, 2016 yılının 2. yarısında, yeni model akıllı telefonlarını tanıtacağı söylentisi yayılmıştı. Teknoloji devi birçok firma da yıl içerisinde, onlarca yeni akıllı telefon modelini kullanıcılar ile buluşturdu. Bu döngü, birkaç yıldır düzenli olarak gerçekleşiyor. Hatta son zamanlarda, teknoloji alanında en çok yeni modeli tanıtılan ürün, akıllı telefonlar olmuş durumda. Akıllı telefonlara olan ilgi, gün geçtikçe katlanarak artmaya devam ediyor. Durumun böyle olması şüphesiz ki en çok, akıllı telefon üreticilerinin iştahını kabartıyor. Akıllı telefon üreticilerinin, gün geçmeden yeni ürünlerini piyasaya sunduklarından bahsetmiştik. Bu olaya son dahil olan üretici; Meizu oldu. Meizu pro 6 isimli yeni akıllı telefonu ile akıllı telefon piyasasını yerinden oynatacak gibi. Sizler için Meizu pro 6 özellikleri ve Meizu pro 6 fiyatı nı araştırarak, bir araya getirdik.

Meizu pro 6 Özellikleri

Yeni model akıllı telefon Meizu pro 6 özellikleri ne başlamadan önce Meizu pro 6 nın, iPhone 6 ve iPhone 6 S’e benzetildiğini belirtmekte fayda var. Zarif bir tasarıma sahip olan Meizu pro 6 özellikleri arasında pek çok dikkat çeken detay barındırıyor. Metal bir kasaya sahip olan Meizu pro 6, yalnızca 7.3 milimetre kalınlığa sahip. Meizu pro 6 özellikleri arasında, dikkat çeken detaylar olduğundan bahsetmiştik. Bu detaylardan en belirgini; 3D Press olarak isimlendirilen bir ekran teknolojisi. Konu ekrana gelmişken; 5.2 inç büyüklüğündeki, Super AMOLED ekrandan bahsetmemek olmaz. 5.2 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekran, aynı zamanda Full HD çözünürlüğe de sahip. Meizu pro 6 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay; Mediatek imzalı, 10 çekirdekli işlemci. Helio X25 olarak isimlendirilen, 10 çekirdeğe sahip işlemci, birçok kullanıcıyı tatmin edecek performans değerlerine imza atıyor. Aynı zamanda 4 GB değerinde bir RAM’e de sahip olan Meizu pro 6, 21 megapiksellik kamerası ile de göz dolduruyor.

Meizu pro 6 Fiyatı

Özellikleri ile göz dolduran Meizu pro 6, pek çok kişide Meizu pro 6 fiyatı ne kadar olacak? sorusunu uyandırdı. Meizu pro 6 fiyatı ne kadar olacak? sorusunu soran pek çok kullanıcıyı aydınlatmak için Meizu pro 6 fiyatı nı araştırdık ve incelememizde yer verdik. Meizu pro 6 fiyatı; Avrupa’da, 430 dolar olarak açıklanmış durumda.