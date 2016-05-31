LG G5

Teknolojinin gelişmesi, akıllı telefonlara da yansıdı ve onlarca çeşit akıllı telefon ile baş başa kaldık. Bilindiği gibi akıllı telefonlar ile tanışmamız, günümüzden çok da eskiye dayanmıyor. Akıllı telefonlar ile tanıştığımız zamanlar göz önünde bulundurulduğunda, akıllı telefonların gelişim sürecinin ne kadar hızlı olduğu, rahatlık ile anlaşılabilir. Son günlerde akıllı telefon üreticileri de adeta bambaşka bir boyuta adım atarak, akıllı telefon pazarını kızıştıracak birçok yenilik yaptı. Örnek vermek gerekirse; son olarak Samsung isimli teknoloji devi firma, sevenleri ile katlanır ekranlı akıllı telefon projesini paylaşmıştı. Samsung’un bu hamlesi, ilerleyen zamanlarda akıllı telefon pazarının, çok farklı boyutlara ulaşacağının göstergesi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarına bambaşka bir boyut kazandıran bir başka teknoloji firması da LG olmuştu. LG, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunduğu G5 modeli ile modüler yapıya sahip akıllı telefonlar serisine de ilk adımı atmış oldu. LG G5, modüler yapılı ilk akıllı telefon olmasının yanında, sunduğu özellikler ile de kullanıcılardan büyük beğeni toplamıştı. Sizler için LG G5 özellikleri ve LG G5 en ucuz nereden alınır? Araştırarak, bir araya getirdik.

LG G5 Özellikleri

Qualcomm imzalı, Snapdragon 820 işlemci seti ile dikkat çeken LG G5, kullanıcılarına 2.15 GHz hız değeri sunuyor. LG G5 özellikleri arasında, birden fazla dikkat çeken detay bulunuyor. 5.3 inç değerindeki, Corning Gorilla Glass 4 ekran da LG G5 özellikleri arasında, dikkat çeken detaylardan biri. 8 ve 16 megapiksellik, ön ve arka kameraya sahip olan LG G5, 135 derecelik geniş açı sayılabilecek kamera lensine de sahip. 2800 mAh gücünde bataryaya sahip olan LG G5, modüler yapısı sayesinde bu değeri, daha da yukarılara taşıyabiliyor.

En Ucuz LG G5 Nereden Alınır ?

En ucuz LG G5 nereden alınır? Sorusunun, birden çok cevabı olabilir. Fakat günümüzde ucuz akıllı telefonlar, genellikle internet üzerinden satış yapan sitelerden alınıyor! En ucuz akıllı telefonlar ın, genellikle internet üzerinden satış yapan mağazalardan alındığını söylemiştik. Fakat bazı zamanlar, büyük marketler zincirleri de son model akıllı telefonları, çok uygun fiyatlara satabiliyor! Sizler için en ucuz LG G5 nereden alınır sorusunu araştırdık. İşte en ucuz LG G5 nereden alınır sorusunun yanıtı; hepsiburada isimli internet sitesi.