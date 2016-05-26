iPhone 7 Tasarımı Böyle Olacak

Bir iPhone 7 Tasarımı Daha!

Bir ısırık alınmış elma logosuna sahip, teknoloji devi Apple isimli firma, yeni çıkacak akıllı telefonu iPhone 7 ile günaşırı gündeme gelmeye devam ediyor! iPhone SE ile dikkatleri iyiden iyiye üzerine çekmeyi başaran teknoloji devi Apple, çoğu kişiden övgü alırken, çoğu kişi tarafından da yergi dolu söylemlere maruz kalmıştı! Birçok kişi iPhone SE nin kasasının, eski nesil iPhone serilerine benzemesinden dolayı, Apple ın büyük satış düşüşleri yaşayacağını iddia ederken; pek çok kişi de bu durumun yararlı yönleri olduğunu savunmuştu!

Yoksa O Da Mı Aynı Yolda ?

Bilindiği gibi iPhone SE, iPhone 5 ve iPhone 5 S kasalarına benzer bir kasaya sahipti. Hatta iPhone SE nin sahip olduğu kasa tasarımının, iPhone 5 ve iPhone 5 S ile aynı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Durumun böyle olması, Apple ın yeni çıkaracağı akıllı telefonu, iPhone 7 cihazında da büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kişi yeni çıkacak olan iPhone 7 tasarımı nın, iPhone 6 ve iPhone 6 S e benzeyeceğini iddia etse de bunu bize zamanın göstereceği, oldukça açık! Çünkü iPhone 7 tasarımı ile ilgili Apple dan halen, herhangi bir açıklama yapılmış durumda değil. iPhone SE ile birlikte kasa tartışmalarının tavan yaptığı şu dönemlerde, kullanıcılar iPhone 7 tasarımı nı merak ederken, aynı zamanda iPhone 7 ne zaman çıkacak sorusunu da sormadan edemiyor! iPhone 7 ne zaman çıkacak sorusuna, 2016 Eylül olarak cevap vermek yanlış olmaz! Fakat Apple, şuan için iPhone 7 ne zaman çıkacak sorusu hakkında da herhangi bir açıklama yapmış durumda değil.

iPhone 7 Tasarımları Artmaya Devam Ediyor

Bilindiği gibi bugüne kadar pek çok iPhone 7 tasarımı ortaya atıldı! Fakat bunların gerçekliği, halen tartışılır durumda! Son olarak, iPhone 7 ye ait olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü ortaya atıldı! Eğer iPhone 7 ye ait olduğu iddia edilen ekran görüntüsü gerçek ise; pek çok kişi yanılmış sayılmaz! Çünkü iPhone 7, aynı iPhone SE gibi kardeşlerine benzeyecek! Görüntüde göze çarpan ilk detay; iPhone 7 nin sahip olduğu, ikinci bir sensör! Şu an için bu sensörün hangi amaç ile orada olduğu bilinmiyor. Fakat bilinen o ki; iPhone 7, daha pek çok yeni özelliğe sahip olacak! Ortaya pek çok iddia atılsa da iPhone 7 özellikleri ile ilgili gerçekleri bizlere, zaman gösterecek!