Samsung Galaxy J7

Akıllı telefonların hız kesmeden geliştiği son günlerde, her gün yeni bir akıllı telefon ile karşılaşmak mümkün! Fakat akıllı telefonlar ile ilk defa tanıştığımız zamanlardaki satış oranları, günümüzde yakalanamıyor! Üreticiler, bu durumdan oldukça şikayetçi olsa da kullanıcılar artık daha hassas seçimlerde bulunuyor! Çünkü kullanıcılar da eski modeller ile benzer özelliklere sahip olan yeni nesil akıllı cep telefonlarına, sadece kasaları farklı diye yüzlerce Türk Lirası ödemek istemiyorlar! Bilindiği gibi akıllı telefon pazarında lider olarak nitelendirilebilecek, 2 adet akıllı telefon üreticisi bulunuyor! Bunlar; Apple ve Samsung! Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, gün geçtikçe akıllı telefon pazarını karıştıracak haberler ile gündeme geliyor! Bilindiği gibi Samsung, son dönemlerde katlanır ekranlı akıllı telefon projesi ile gündeme gelmişti ve ilerleyen zamanlarda piyasanın iyiden iyiye kızışacağının sinyallerini, bugünden vermişti! Birçok kullanıcı, yenilikleri adım adım takip ediyor ve yeni nesil akıllı telefonlar satışa sunulur sunulmaz, onlardan birine sahip oluyor! Samsung Galaxy J7 de halen yeni bir akıllı telefon sayılabilir! Bu yüzden sizlere kolaylık olması için Samsung Galaxy J7 özellikleri ve Samsung Galaxy J7 fiyatı nı araştırarak bir araya getirdik.

Samsung Galaxy J7 Özellikleri

5.5 inç değerindeki, HD bir ekrana sahip olan Galaxy J7 özellikleri ile daha sık sık gündeme gelecek gibi duruyor! Belirtmekte fayda var! Galaxy J7 nin 5.5 inç büyüklüğündeki ekranı, aynı zamanda Super AMOLED teknolojisine de sahip! Samsung imzalı, Exynos 7 Octa 7580 isimli çipsetine sahip olan Galaxy J7, kullanıcılara 1.5 GHz hız değeri vaat ediyor! Galaxy J7, aynı zamanda 1.5 GB değerinde bir RAM’e de sahip. Galaxy J7 özellikleri arasında, 5 ve 13 mp değerindeki ön ve arka kameraları da bulunduruyor! Çoğu kişinin merak ile beklediği soruyu da cevaplamak gerekirse; Galaxy J7 özellikleri arasında, 4.5 G desteğini de barındırıyor. Şu an için siyah ve beyaz renk ile satışa sunulan Galaxy J7, yalnızca 171 gram ağırlığa sahip! Galaxy J7 özellikleri ni öğrenen pek çok kullanıcı, merakla Galaxy J7 fiyatı nı sorgulamaya başlıyor!

Samsung Galaxy J7 Fiyatı !

Galaxy J7 fiyatı nı merak eden pek çok kullanıcı için daha fazla merak uyandırmadan, yeni Galaxy J7 nin ne kadar Türk Lirasına alıcı bulacağını açıklıyoruz! Galaxy J7, yeni sahiplerine yalnızca; 900 Türk Lirasına ulaşabilecek!