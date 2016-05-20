Galaxy S7 Sport

Kullanıcılar gün geçtikçe, akıllı telefonları iyiden iyiye hayatlarına sokmaya başladı! Akıllı telefon modelleri de gün geçtikçe, hız kesmeden çoğalmaya devam ediyor! Bilindiği gibi akıllı telefonlar, günümüzde adeta insanların yanından ayırmadığı bir dostu haline dönüştü. Günümüzde çoğu insan, akıllı telefonları yanında olmadan, rahat seyahat edemez hale geldi! Bilindiği gibi akıllı telefonlar hayatımıza girdiği andan itibaren, sosyal medya çılgınlığı; hiç ulaşmadığı seviyelere ulaştı! İnsanlar neredeyse yaşadıkları her anı, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden; görüntü ve yazılarla takipçileri ile paylaşıyor! Hatta bu durum, fenomen kavramını da ortaya çıkardı. Sosyal medya platformları üzerinde, yüksek takipçi sayısına sahip olan ve sosyal medya ile ün kazanan kişilere; fenomen, ön adı verilmeye başlandı!

Durumu biraz daha abartırsak; çoğu kişi, akıllı telefonlarını birer moda unsuru haline dönüştürdü! Kullanıcılar, akıllı telefon aksesuarlarını günlük giyimlerine uygun olarak seçerken, çoğu kişi de yeni model akıllı telefonları takip ederek, yeni model bir akıllı telefon çıkar çıkmaz ona sahip olarak, bu duruma ayak uyduruyor! Yeni model akımına son olarak; Samsung isimli, teknoloji devi firma katıldı! Samsung geçtiğimiz günlerde, büyük başarı elde etmiş olduğu Galaxy S7 serisine bir yenisi ekleyeceğini sevenleri ile paylaşmıştı! Yeni çıkacak olan Galaxy S7 serisinin isminin; Galaxy S7 Sport olacağını da belirtildi. Bu haber, çoğu kişiyi şaşkınlığa uğratmadı. Çünkü Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S5 Sport versiyonunu kullanıcıların kullanımına sunmuştu! Fakat Samsung Galaxy S7 Sport un, büyük beğeni toplayacağı düşünülüyor! Birçok kişi, Galaxy S7 Sport un piyasaya sunulacağını öğrenince, Galaxy S7 Sport özellikleri ni merak etmeye başladı bile.

Galaxy S7 Sport Özellikleri

Galaxy S7 Sport özellikleri, daha tam olarak netleşmediği için kullanıcıların merakları gün geçtikçe artmaya devam ediyor! Potansiyel kullanıcılar, Galaxy S7 Sport özellikleri ni öğrenmeden, Galaxy S7 Sport fiyatı nı da sorgulamaya başladı bile!

Galaxy S7 Sport Fiyatı

Galaxy S7 Sport fiyatı nın ne kadar olacağı, merak konusu! Fakat Galaxy S7 Sport özellikleri nin neler olacağı daha tam olarak bilinmediği gibi Galaxy S7 Sport fiyatı da daha tam olarak netleşmiş değil!