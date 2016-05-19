Android 7.0 N Özellikleri - Ne Zaman Çıkacak?

Android 7.0 N

Kullanıcıların akıllı telefonları benimsediği hızda, akıllı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Bilindiği gibi günümüzden yalnızca birkaç yıl önce karşımıza çıkan akıllı telefonlar, bugün oldukça ilginç noktalara geldi! Çıktığı dönemlerde bir lüks simgesi olarak algılanan akıllı telefonlar, günümüzde adeta bir ihtiyaç haline dönüştü. Çünkü bilindiği gibi akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştıracak onlarca özelliği içinde barındırıyor. Hal böyle olunca kullanıcılara düşen, yüzlerce model akıllı telefon içerisinde kendine uygun cep telefonunu seçip, satın almak oluyor! Bu noktaya gelindiğinde tercihler, piyasada en çok rağbet gören iki işletim sistemi arasında gidip, geliyor! Bu işletim sistemlerinden biri; Apple firmasının akıllı telefonlarında kullandığı, IOS işletim sistemi. Diğeri ise; ücretsiz olarak kullanıma açıldığı için birçok firma tarafından kullanılan, Android işletim sistemi. Android işletim sisteminin ücretsiz bir şekilde kullanıma açıldığından bahsetmiştik, bu durum meyvesini vermiş durumda ve şu anda dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi, Android işletim sistemi olmakta! Android işletim sistemi kullanıma açıldığı ilk günden beri, sayısız güncellemeye uğradı. Fakat geçtiğimiz dönemlerde tanıtılacağı öğrenilen Android 7.0 N versiyonu, kullanıcılar üzerinde büyük merak uyandırmayı başardı. Kullanıcılar Android 7.0 N versiyonunun tanıtılacağını duyduğu anda, Android 7.0 N özellikleri hakkında araştırmalara başladı! Daha fazla merak uyandırmadan, Android 7.0 N özellikleri nedir? ve Android 7.0 N ne zaman çıkıyor? sorularının cevaplarını verelim.

Android 7.0 N Özellikleri

Android 7.0 N özellikleri, 3 noktada belirginleşiyor. Bunlar; güvenlik, performans ve verimlilik! Güvenlik mercek altına alındığında; Android 7.0 N, sürekli olarak arka planda güncellemeler yapıyor ve dosyaları doğrudan şifreliyor. Böylelikle Android 7.0 N, tüm zamanların en güvenli Android versiyonu oluyor! Performans konusuna gelindiğinde ise; Android 7.0 N, Vulkan grafik API ile inanılmaz görüntü performansı sunuyor! Aynı zamanda %75’lere varan performans artışları da kullanıcılara vaat edilen yenilikler arasında! Konu verimliliğe geldiğinde ise; Samsung isimli firmanın akıllı telefonlarında kullandığı, uygulamaları ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği, Android 7.0 N versiyonunda vurgulanan verimlilik özellikleri arasında! Belirtmekte fayda var! Android 7.0 N serisinde, telefon açılırken karşımıza çıkan Android başlatılıyor görseli de tarihe karışıyor.

Android 7.0 N Ne Zaman Çıkacak

Yaklaşık 250 adet yeniliği içerisinde barındıran Android 7.0 N ne zaman çıkacak sorusu, birçok kullanıcının aklını kurcalamakta idi. Özellikle Andriod 7.0 N özellikleri ini öğrenen pek çok kullanıcı, vakit kaybetmeden Android 7.0 ne zaman çıkacak soruna cevap aramaya başlıyordu! Müjdeyi vermek gerekirse; Anroid 7.0 N dün itibari ile kullanıma açıldı!