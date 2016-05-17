İşte 4K Ekranlı Akıllı Telefon!

Samsung Galaxy X

Akıllı telefonlar ile yaşadığımız şaşkınlıklar, şüphesiz ki daha pek çok defa karşımıza çıkacak! Bilindiği gibi akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri hayatlarımız pek çok değişikliğe uğradı! Hayatlarımızın değişikliğe uğraması, akıllı telefonların da bizlere ayak uydurmasına neden oldu. Bilindiği gibi akıllı telefon ekranları, gün geçtikçe büyümeye başladı ve son olarak akıllı telefon ekranları o kadar büyük bir hal aldı ki; bu büyüklük, adeta kullanışsızlık düzeyine ulaştı. Çoğu kullanıcı bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu. Ta ki Samsung, geçtiğimiz günlerde patentini aldığı katlanır ekran teknolojisi nin haberini, akıllı telefon kullanıcıları ile paylaşana kadar.

Katlanır Ekran Teknolojisi

Samsung un devrim niteliğindeki katlanır ekran teknolojisi , ilerleyen günlerde akıllı telefon pazarının altını üstüne getireceğe benziyor! Bilindiği gibi çağımızın bir diğer hastalığı da piksel canavarlığı! Kullanıcılar, bir türlü sahip oldukları akıllı telefonlarının kameralarından tatmin olmuyor ve hep daha yüksek megapiksele sahip kameraların hayalini kuruyorlar! Bu yıllardır tanıklık ettiğimiz bir olay. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte, artık yüksek megapikselli kameralar elde etmek çok daha kolay! Ancak şimdi de yüksek kalite ile çekilen fotoğraf ve videoları izlemek sorun oluyor! Çünkü ekran teknolojisi, gelişen kamera teknolojisine ayak uyduramadığı için yüksek kaliteli görüntüleri izleyecek, ekranlar bulunamıyordu. Ancak geçtiğimiz dönemlerde hayatımıza giren 4K çözünürlüğe sahip ekranlar ile bu sorun da artık tarih oldu denebilir!

Galaxy X 4K Ekranlı Olacak

Samsung un, 2017 yılında tanıtacağı beklenen Galaxy X 4K ekran teknolojisinin yanında başta da belirttiğimiz, katlanır ekran teknolojisine de sahip olacak! Samsung 4K ekranlı Galaxy X ile akıllı telefon dünyasına, bambaşka bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor! 4K ekranlı Galaxy X hakkında, 4K ekrana ve katlanır ekran teknolojisine sahip olacağından başka bir bilgi bulunmazken, şu an için bilinen tek şey 4K ekranlı Galaxy X in 2017 yılında satışa sunulacağı ve katlanır ekran teknolojisine de sahip olacağı yönünde! Samsung un patentini aldığı katlanır ekran teknolojisi, ilerleyen günlerde diğer akıllı telefon modellerinde de kendini gösterecek! Zaman geçtikçe gün yüzüne çıkan pek çok teknoloji, vakit kaybetmeden akıllı telefonlarda kendisine yer edinmeye başlıyor!