Ekran Kartı İyi Laptoplar

Bilgisayarların gelişimi, hiç şüphesiz teknolojinin her alanının gelişmesini sağladı. Bilindiği gibi günümüzde birçok teknolojik cihaz, içerisinde birçok küçük bilgisayar barındırıyor! Hatta durumun böyle olması, günümüzde bilgisayar mühendisliğini de oldukça popüler bir hale getirdi. Bilgisayarların özellikle gençler ile bir arada anılması, hiçte hafife alınacak bir durum değil. Günümüzde bilgisayar kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu, gençler oluşturmakta. Durumun böyle olması, özellikle yeni nesil oyun canavarlarının oldukça hoşuna gidiyor. Çünkü bilgisayar üreticileri, yeni nesil oyun canavarlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, yeni model bilgisayarları piyasaya sürüyor! Gençler ve bilgisayar oyunları denildiğinde ise; akıllara ilk olarak ekran kartı geliyor! Bilindiği gibi son dönemlerin en büyük çılgınlığı, gerçeklik! Son çıkan oyunlar, kullanıcılara sunduğu grafikler ile neredeyse gerçekmiş gibi bir his veriyor! Gerçeklik hissinin en önemli unsuru ise; iyi bir ekran kartı ve iyi bir ekran!

Ekran Kartı Nedir ?

Ekran kartı nedir sorusunun en doğru cevabı; aracıdır! Yani ekran kartını aracı olarak tanımlamak, yanlış olmaz! Çünkü ekran kartı, işlemci ve ekran arasında bir aracılık görevi yapar! Bilgisayarınızda 1 ve 0’lardan oluşan her türlü işlemi, ekrana aktarmaya sağlayan ünite; ekran kartıdır! Ekranınıza yansıtılan görüntünün kalitesi, hali ile ekran kartınızın kalitesi ile doğru orantılıdır! Umarız ekran kartı nedir sorusuna yanıt bulabilmişsinizdir! Son günlerde gerçekçilik akımının hız kesmeden yayıldığından bahsetmiştik! Gerçekçilik kavramını en derinden hissedebilmeniz için ekran kartı iyi laptoplar ı araştırarak, bir liste haline getirdik ve bu listeye ekran kartı iyi laptop tavsiye 2016 ismini verdik! Ekran kartı iyi laptop tavsiye 2016 listemizde, ekran kartı iyi laptoplar ı bir arada görebileceksiniz!

Ekran Kartı İyi Laptop Tavsiye 2016

1-) Asus ROG GL771JW-TS71

NVIDIA imzalı, GeForce GTX 960 M model isimli, 4 GB’lık GDDR5 ekran kartına sahip Asus ROG GL771JW-TS71, ekran kartı iyi laptop tavsiye 2016 listemizde ilk sırayı kapmaya hak kazandı! Asus ROG GL771JW-TS71, aynı zamanda Intel üretimli, i7 işlemciye de sahip! Asus ROG GL771JW-TS71, işlemcisi ile kullanıcılara; 3.6 GHz’lik hız değerleri vaat edebiliyor! Aynı zamanda 16 GB değerinde RAM’e sahip olan Asus ROG GL771JW-TS71, kullanıcılara inanılmaz performans değerleri sunuyor!

2-) MSI GT80 2QE TITAN SLI