Ucuz Akıllı Telefonlar 2016

Son zamanlarda gün aşırı yeni model akıllı telefonların piyasaya sürülmesi, akıllı telefon pazarında büyük bir model havuzunun oluşmasına neden oldu! İnsanların çoğu, gelişen teknoloji ile birlikte teknolojik aletlerin nimetlerinden faydalanmak istiyor ve yeni nesil akıllı telefonlardan birine sahip olmak istiyor. Fakat bu noktaya gelindiğinde, insanlar büyük bir engel ile karşılaşıyor. Bilindiği gibi akıllı telefon pazarını elinde bulunduran lider akıllı telefon üreticileri, ürünleri yaklaşık olarak birkaç bin Türk Lirasından satışa sunuyor! Fakat teknolojinin nimetlerinden faydalanmak için cebinizden birkaç bin Türk Lirası çıkarmak zorunda değilsiniz! Hali hazırda akıllı telefon pazarında, 1000 TL teknoloji harikası telefonlar bulunuyor! 1000 TL teknoloji harikası telefonlar ile ilgilenen kullanıcılar için 1000 TL akıllı telefon tavsiye isimli listeyi oluşturduk! 1000 TL akıllı telefon tavsiye listemizde, birbirinden farklı 1000 TL teknolojisi harikası telefonlar ı bir arada bulabileceksiniz!

1000 TL Akıllı Telefon Tavsiye

1-) Sony Xperia Z1

20.7 mp’lik kamerası ile dikkat çeken Sony Xperia Z1, aynı zamanda 2 GB RAM ve 2.2 GHz hızında işlemciye sahip! Sony Xperia Z1, 3000 mAh değerindeki bataryası ile bir gün oldukça rahat bir şekilde çıkartıyor! Sony Xperia Z1 nin en dikkat çeken detayı ise; suya ve toza karşı dayanıklı olması! Sony Xperia Z1, sahip olduğu özellikler ile 1000 TL akıllı telefon tavsiye listemize girmeye hak kazandı!

2-) LG G4 Stylus

5.7 inç değerindeki ekrana sahip olan LG G4 Stylus, 13 mp değerinde arka kameraya da sahip! 1 GB RAM ve Snapdragon 410 isimli işlemciye sahip olan LG G4 Stylus, kullanıcılara yeterli performansı sunuyor! LG G4 Stylus da 3000 mAh gücündeki pil ile bir günü kolaylıkla sonlandırıyor.

3-) Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL

Qualcomm üretimli, Snapdragon 410 isimli işlemciye sahip olan Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, 1.2 GHz hızındaki işlemcisi ile kullanıcıların beklediği performansı sunabiliyor! Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, aynı zamanda 2 GB RAM e de sahip. 13 mp değerindeki arka kameraya sahip olan Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, 1000 TL akıllı telefon tavsiye listemize girmeye hak kazandı! 1000 TL teknoloji harikası telefonlar arasına giren Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, kullanıcıları memnun etmek için hazır bekliyor!