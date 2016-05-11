Isınma Sorunu Olmayan Akıllı Telefonlar

Isınma Sorunu Olmayan Telefonlar

Akıllı telefonlar hayatımıza girerken, beraberinde birçok sorunu da getirdi! Bu sorunların başında; akıllı telefonlarda ısınma sorunu geliyor. Pek çok insan bu sorunu göz ardı etse de aslında akıllı telefonlarda ısınma sorununun derinlerinde, akıllı telefon işlemcilerinin olması gerekenden fazla çalışması yatıyor! Akıllı telefonlarda ısınma sorunu, gün geçtikçe artmaya başladı ve iddialar şişen akıllı telefon bataryaları ile daha korkulan bir hale dönüştü. İnsanlar son günlerde, çevrelerindekilerden ısınmayan telefon önerisi almaya başladı! İnsanlar merak ile ısınmayan telefon önerisi ararken, birçok ısınma sorunu olmayan akıllı telefonlar ile karşı karşıya kaldı! Binlerce modeli içerisinde barındıran akıllı telefon pazarında, ısınmayan telefonlar ı bulmak oldukça zor bir hal aldı!

En İyi Isınmayan Telefonlar

Günlük hayatın olmazsa olmazlarından biri olan akıllı telefonlar artık pek çok işlemi kolaylıkla halledebilmemiz için hız ve kolaylık sağlayan cihazlar olarak önemini gün geçtikçe arttırıyor. Ancak her geçen gün işlem kapasitesini arttıran telefonların ısınma sorunu da bir o kadar büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Akıllı telefon işlemcilerinin fazla çalışması sonucu yaşanan ısınma problemi telefonun ömrünü azaltırken tüketiciler de çareyi ısınmayan telefon aramakta buluyor.

Isınan telefonlar kasılmalara ve donmalara sebep olacağından istediğiniz uygulamaları kullanırken problem yaşayabilirsiniz. Canınızı sıkan bu durumdan kurtulmak için telefon seçiminde özenli davranmak ve ısınmayan telefon tercih etmek sizi pek çok sorunun önüne geçirecektir. Böylece uygulamaları ve oyunları kullanırken telefonunuzun hızından ödün vermediğini görecek, daha uzun yıllar mobil cihazınızı kullanmaya devam edebileceksiniz diyebiliriz.

Akıllı Telefonların Isınma Sebebi Nedir?

Akıllı telefonların uzun süreli kullanımlarda ısınması oldukça olağan bir durumdur. Her elektronik cihaz belirli bir kullanımdan sonra ısınması normal karşılansa da bunun aşırı derecede olması kesinlikle normal karşılanmamalıdır. Akıllı telefonunuzun elinizi yakacak şekilde ısınması durumunda mutlaka telefonunuzu bir servise götürmeniz gerekecektir.

Isınmaların sebebi pek çok sorundan kaynaklı olabilir ve bunların başında da bataryadan kaynaklanan problemler gelmektedir. Bataryanın olduğu kısımdan daha fazla ısı geldiğini hissediyorsanız sorun muhtemelen pil ile alakalıdır. Arızalı pilin değiştirilmesi de sorunu çözebilir. Şarj cihazından kaynaklanan sorunlar da telefonun ısınmasına neden olabilir. Eğer sorun bu ikisi de değilse, telefonun kendisinden kaynaklanan ve genelde işlemcisiyle ilgili olan bir ısınma problemi yaşanıyor olabilir. Bu problemleri hiç yaşamamak için ısınmayan telefon arayışınız da daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Bunun için kullanıcı yorumlarına ya da telefonların teknik detaylarına da bakabilirsiniz.

Çok Isınan Bir Telefonu Düzeltmenin Yolları Nelerdir?

Aşırı ısınan akıllı telefonunuzu teknik servise götürmeden önce belki de kendi yöntemlerinizle ısınma problemini çözebilirsiniz. Bunun için öncelikle telefonu nasıl kullandığınıza bakmalı ve çok fazla uygulamayı aynı anda çalıştırdıysanız bu uygulamaları kapatmalısınız. Siz kullanmasanız bile arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar işlemciyi yorar ve telefonun ısınmasına neden olur. Telefonunuzu açıp kapatmak da dinlenmesi ve cihazın uygulamalara son vermesi için yeterli olacaktır.

Bir uygulamanın ya da programın uzun süreli çalıştırılması da telefonun ısınmasına neden olabilir. Her ne kadar ellerimizden düşmeyen telefonları müzik dinlemek, film izlemek ve oyun oynamak gibi eğlenceler için de kullanıyor olsak, bunların çok uzun süreli yapılması telefonun ısınmasına yol açacaktır. Özellikle de online videolar veri bağlantınısı çalıştıracağından telefonun yükünü arttıracaktır.

Bazı uygulamaların fazla işlem gücü gerektirmesi de telefonun ısınmasına yol açan etkenler arasındadır. Örneğin kimi uygulamalar sosyal medyanızdaki arkadaş listenize ulaşmaya çalışırken ek kaynaklara da ihtiyaç duyacaktır. Uygulamalar dışında telefonun ısınmasına yol açan sorunlardan biri de mevsimsel sıcaklıklardır. Yaz dönemlerinde telefonların daha çok ısındığı bir gerçektir. Bu nedenle hava almaya ihtiyaç duyan cihazları çantanızdan ya da cebinizden çıkarmak, kılıfını çıkarmak işe yarayabilir.

Isınmayan telefon seçiminde diğer olası nedenlerin düşünülmesi gerekmektedir. Telefonunuz su hasarına uğramış olabilir ve problem sadece teknik olarak giderilebilir. Donanımsal ve yazılımsal sorunlar için garantisi olan telefonlarınızı garantiye göndermeniz gerekir. Güncellenmemiş yazılımlar da telefonunuzda ısınma sorununa neden olacağından yazılım güncellemelerini takip etmeniz de önemlidir. Telefonun fabrika ayarlarına dönmek de işe yarayan çözümlerden biri olabilir. Unutulmamalıdır ki telefonun ısınma sorunu geçmiyorsa profesyonel yardım almak büyük sorunların önüne geçmekte yardımcı olacaktır.

Piyasada Isınma Sorunu Olmayan En İyi Telefonlar Hangileridir?

Akıllı telefon seçerken teknik özelliklerinin yanı sıra ısınma konusunda kullanıcı şikayetine sahip olup olmadığına da bakmanız önemlidir. Özellikle çok fazla uygulama ve oyun programı kullananlar, telefon işlemcisini meşgul edeceği için ısınma problemine dikkat ederek akıllı cihaz seçimi yapmalıdır. Isınmayan akıllı telefonlar sayesinde uygulamaları daha iyi kullanabilcek, telefonunuzda takılma ve donma gibi problemlerle de karşılaşmayacaksınız.

Sony Xperia Z3: Sony’nin en iddialı serilerinden biri olan Xperia Z3, ısınma sorununu çözen telefonlar arasında. İşlemci zorlanmasını önleyen Qualcomm imzasını taşıyan Snapdragon 801 işlemcisini kullanan telefon, sıradışı farklı özelliklere de sahip olduğu için çok fazla tercih ediliyor.

Sony’nin en iddialı serilerinden biri olan Xperia Z3, ısınma sorununu çözen telefonlar arasında. İşlemci zorlanmasını önleyen Qualcomm imzasını taşıyan Snapdragon 801 işlemcisini kullanan telefon, sıradışı farklı özelliklere de sahip olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Apple İphone 8: Konsept serileri ve şık tasarımları ile göze çarpan İphone serisi teknik özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor diyebiliriz. En iddialı modellerinden biri olan İphone 8 ise ısınma sorunu yaşamayacağınız modeller arasında öne çıkıyor. 64 Gb ve 256 Gb gibi seçeneklerini bulabileceğiniz İphone 8 kamera çözünürlüğü, tasarımı ve dayanıklı donanımı ile ısınma sorununa çözüm sunuyor.

Konsept serileri ve şık tasarımları ile göze çarpan İphone serisi teknik özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor diyebiliriz. En iddialı modellerinden biri olan İphone 8 ise ısınma sorunu yaşamayacağınız modeller arasında öne çıkıyor. 64 Gb ve 256 Gb gibi seçeneklerini bulabileceğiniz İphone 8 kamera çözünürlüğü, tasarımı ve dayanıklı donanımı ile ısınma sorununa çözüm sunuyor. Huawei P10: Çok sayıda farklı testten başarıyla çıkan Huawei P10 performansı ve işletim sistemi ile ısınmayan telefonlar arasında örnek gösteriliyor.

Çok sayıda farklı testten başarıyla çıkan Huawei P10 performansı ve işletim sistemi ile ısınmayan telefonlar arasında örnek gösteriliyor. Galaxy S8 + : İleri teknoloji ürünü olan bu telefon da ısınma sorunu konusunda birçok farklı modele göre başarılı bir sonuç çıkarıyor.

Burada bilinmesi gereken önemli konu hiçbir zaman ısınmayan akıllı telefonlar üretmenin mümkün olmadığıdır. Çünkü telefonların içerisinde soğutucu ya da fan gibi özellikler yoktur ve işlemcilerin bir süre sonra ısınma sorunu yaşaması çok olası bir ihtimaldir. Ancak yine de bu anlamda başarılı bir yazılım ve donanıma sahip olduğu için piyasaya sürülen en iyi akıllı cihazlardan satın alabilir ve ısınma sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.