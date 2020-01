Mac OS ile Kes & Yapıştır Nasıl Yapılır?

Alışkanlıklar her insanı hayata bağlayan temel yapılardandır. İyi si ya da kötüsü bizi hayatta daha dik tutar. Bazen bu bir nefrettir, bazen de aşırı sevgi ya da değişimin ta kendisidir. Ama bilmek sorunda olduğumuz, en elzem olan durum da şudur ki; alışkanlıklarımızdan vazgeçmek her insanın kolaylıkla başarabileceği bir durum değildir. Zordur insanın bütün düzenini tamamen değiştirmesi. Zaman ve sabır gerektirir bu tür başlangıçlar. Dünya her geçen gün değişimin ve gelişimin hızla ilerlediği bir çağa sahip. Bizde bu çağa ayak uydurmak için kendimizi geliştirmek ve yeniliklere alışmak zorundayız. Yenilikleri hayatımıza katmak bizi korkutmamalı. Yeniliklere evrimleşmek olmazsa olmazımız olmalıdır. Bütün yenilikleri kabul edebilen birey kazanan bireydir!

Kahveyi şekerli içen bir insanın birden bire şekersiz kahveyi severek içmesi beklenebilir mi? Beklenemez. Alışması için zamana ihtiyacı vardır. Zaman ile önce beynini alıştırması ve yeni doğrularının olduğunu aklına kabul ettirmesi gerekir. Daha sonrasında da fiziksel olarak alışması gerekmektedir. Windows kullanan bir bireyde bu örnekteki gibidir. Windows yıllarca kazandırdığı bütün alışkanlıkları aklında bitirip yeni bir sisteme geçiş yapmıştır. Her şeyden önce alıştığınız olgudan, sistemden vazgeçme işlemi kolay değildir, mesela yıllardır tanıdığınız, tüm kısayollarını ezbere bildiğiniz bir işletim sisteminden, henüz tanımadığınız yepyeni bir işletim sistemine geçiyorsunuz. Windows gibi köklü ve değiştirilemez dediğimiz bir işletim sisteminden, Mac işletim sistemine geçiş yapmak gayet radikal bir kararlılıktan geçmektedir. Alışkanlıkları dışarıda bırakıp yeni kısa yollara alışması gerekir.

Mac OS'ta Kes Komutu Bulunmamaktadır

Var olan bir dosyanızı başka bir konumdaki sekmeye taşımak için sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır. Bu durumu sağlamak için eş güdümlü olarak hem dosyanın mevcut konumunu ve hemde yeni konumunu gösteren iki Finder penceresi açılabilir ve taşıma sağlanabilir. Eğer ki, taşımak istediğiniz yeni konum farklı bir diskteyse, bu sefer de sürükleme işlemi esnasında klavyeden "Command" tuşunu basılı tutabilir ve akabinde dosya aktarımını gerçekleştirebilirsiniz.