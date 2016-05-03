Apple'dan Yeni Teknoloji ve Yeni Ürün

Dokunmatik telefonlar hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı ve artık eski telefonlardan eser kalmadı diyebiliriz. Her 10 kişiden 9 u dokunmatik telefon kullanmaktadır. Bu kadar hayatımızda olan ve zamanla bağımlı olduğumuz dokunmatik telefonlar tarihe mi karışıyor yoksa? Yeni iPhone modellerinin ekranları dokunmatik olmayacak mı? 23 Mart 2015 de ABD Patent Enstitüsü’ne başvuran Apple, bu günler de ekran ile temasta bulunmadan harekete duyarlı şekilde çalışacak teknolojinin patentini aldı.

Harekete duyarlı bir sitem üzerinde çalışan Apple’ın bu fikir sayesinde kullanıcının ekrana dokunmasına gerek kalmadan, parmağını ekrana yakınlaştırması ile vereceği komutların algılanmasının önünü açması bekleniyor. Akıllı cihazların kullanımın da devrimsel bir yenilik bu. Bu teknolojinin en önemli özelliği kuşkusuz ki gelişmiş sen sörler olacaktır. Gelişmiş sensörlerin ilk aşamada tüm dokunuşlar için kullanılmayacağı sadece cihazların kapatılıp açılması ya da uygulamalardan çıkış gibi ufak adımlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.

Apple her zaman ki tutumunu devam ettiriyor ve yapım aşaması sürülen piyasaya sürülecek olan iPhone modeli hakkında bilgi vermiyor.

Bu tutuma rağmen yine de sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu konu hakkında ki söylentilerin bazıları şöyle ki;

Apple kendi mobil işlemcisinden daha iyi performansa sahip bir versiyonu yeni iPhone modelinde kullanacak ve yeni mobil işlemcinin adı A10 olacak

iPhone’un her ürününde gün geçtikçe sağlamlaştığını biliyoruz.

Söylentilerden biri ise yeni iPhone modelinin şuana kadar çıkan tüm iPhone ürünlerinden daha ince olacağı.

iPhone 7 yeni bir ekran teknolojisi ile geliyor!

Apple şirketine yakın kaynaklardan gelen bir söylentiye göre, Apple, "ucuz iPhone" olarak da anılan 4 inçlik bir telefon sunacak kullanıcılarına.

Eylül ayında tanıtılması beklenen bu yeni cihaz hakkında Apple’ın resmi olarak bir açıklama yapmadığını belirtmek isteriz.