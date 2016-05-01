FACEBOOK SNAPCHAT’İ UYGULAMASINI GELİŞTİRDİ

Facebook geçtiğimiz dönemler de Instagramı bünyesinde ki firmalar arasına katmıştı.Instagram iyi bir tercih sebebi idi facebook için.Çünkü zaten büyüyen bir sosyal platform geçmişi vardı.Bunun üztüne ise,Snapchat’i bünyesine katmak için 3 milyar dolarlık bir teklif sunarak satın almak istemiştir lakin umduğunu bulamayan Facebook istediği Snapchat uygulamasına benzer bir uygulama yapmak istedi. İstediği cevabı alamadıktan sonra o uygulamayı andıran yeni birkaç özelliği mobil olan uygulamasına entegre etmek istedi. Bu yönde istediği gibi bir adım daha atmaya hazırlanan Facebook durmadan ilerliyor.

Wall Sreet Journal da yapılan açıklamalara göre Facebook elde edemediği Snapchat özelliklerine ulaşabilmek için yakın özelliklere sahip olan bir mobil fotoğraf ve video uygulaması üzerinde çalışıyor. Gazete sosyal medya devi olan Facebook’a yakın kaynaklardan aldığı bilgi sonucunda üzerine çalışılan bu uygulamanın Facebok ve İnstagram ile beraber de kullanılabileceğini söylüyor. Facebook dan dan ayrı bir platform olarak yapılıp uygulanılacağı belirtilen ve Facebook Mesenger uygulamasına da benzetilen bu uygulamanın Twitter'in popüler olan uygulaması Periscope’ta olduğu gibi canlı yayın yapılmasına da izin vereceği de belirtiliyor yapılan iddialar arasında.

Facebook teklif sunum alamadığı Snapchat uygulamasını bünyesine katamaması sonucun da Snapchat de ki görsellere yazı yazılmasına ve sticker yerleştirmesine izin veren özelliğini geçtiğimiz yılda kullanıma sunmuştur.

Böylelikle Facebook,gerek satın almayı başardığı diğer sosyal platformları gerekse de o sosyal platformlar ve kendi sosyal ağı sayesinde elde ettiği reklam kazancıyla gündemde kalmaya uzun süre devam edecek.