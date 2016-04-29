WEB TARAYICILARINDA SAFARİ ZAMANI

Teknoloji ve bilgisayar artık hayatımızın birer parçası niteliğinde. Neredeyse tüm iş yerlerinde bilgisayarsız iş yapılmaz oldu. Bilişimin bilgisayarın el değmediği iş kalmadı diyebiliriz. İyi bir iş isteyen çoğu insanın günümüzde bilgisayardan hatta bilgisayarda ki birçok programdan anlaması gerekiyor. Çalışanların anlamaktan öteye geçip bilgisayarı daha hızlı kullanıp araştırmalarını en kısa süre de sonuçlandırması gerekiyor. Bu durumu sağlayabilmek için hızlı bir klavye kullanımına ihtiyacınız var. Klavye kısa yollarını daha çok kullanıp araştırmalarınızı hızlandırır iseniz rakipleriniz arasında en iyi konuma gelebilirsiniz. Elbette bilgisayar kullanmak için hızlı klavye kullanımının yanında iyi araştırma yapabilmekte önemli. Tarayıcı programlarını en iyi şekilde kullanmak ve bu kullanımın süresinden gün geçtikçe zaman kazanmak gerekir oldu.

Böyle bir durumun içinde yer alırken hepimizin birer düzeni ve alışkanlıkları oluştu. Kullandığımız programlar ve onları nasıl kullandığımız adına alışkanlıklar edindik. Bunlardan biri de araştırma tarayıcılarıdır her ne kadar birbirinden gelişmiş tarayıcılara sahip olsak da bazen alışkın olduklarımızdan vazgeçemiyoruz. Yandex , Chrome ve Firefox tarayıcısı da oldukça başarılı lakin uzun zaman kullandığımız ve bırakamadığımız alışkanlıklar gibi Saferi’den de vazgeçmek çok zor olabiliyor bizim gibi insanlara alışan birini kimse Safari’den vazgeçiremez. Siz de Mac’te tarayıcı olarak Safari’yi tercih ediyorum diyorsanız gelin 10 yeni kısa yolu hayatımıza katalım.

1)Yeni Sekme Açma-Sekme Kapama

Command+T ikonu ; Yeni sekme açma

Command+W ikonu ; Seçili sekmeyi kapatma

2)Son Kapatılan Sekmeyi Açma

Gezinirken sekmeyi yanlışlıkla kapatmak kadar can sıkacak başka bir durum var mı acaba ? Neyse ki bunun da artık bir çözümü var.

Command+Z

3)Yeni Pencere Açma

Command+N

4)Safariyi Tam Ekran Yapma

Safariyi tam ekran yapıp işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Command+ Control+F

5)Sayfada Arama Yapma

Command+F

6) Sayfayı Yenileme

Command+R

7)Geride Bıraktığınız Sayfaları Görmek İçin

Geri butonunun üzerine basılı tutarsanız geride bıraktığınız bütün sayfaları görebiliriniz.

8)Sekmeler Arası Gezinmek

Açtığınız sayfalar arası gezinmeniz mi gerekiyor iki tuşla halledin.

Control(ctrl)+tab

9)Bağlantıyı Yeni Sekmede Açma

Command+Bağlantıya Tıklayın

10)Macbook da Ekran görüntüsü Almak