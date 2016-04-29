iPad Pro 9.7 Yeni Dizaynı

Teknoloji deyince aklımıza bir kaç şirket ve yazılım gelmektedir.Bunların başında tabi ki Apple ve İos işletim sistemi gelmektedir. Apple yaptığı son yatırımla birlikte geçen yılın son çeyreğinde iPad Pro’yu kullanıcıya ilk defa sunduğunda (12.9 inç ekranlı),açıklama olarak Bilgisayar Sonrası Dönem in başlatılmasını fitillediğini aktarmıştı.Dediğimiz gibi Apple'ın bu amacı sadece üretkenlikti.

Yeni yılın ilk çeyreğinde aktif olarak kullanan sayısı hızla artan iPad Pro’yu bizlerde iş yerlerimizde,evlerimizde hatta okullarımızda kullanmaya başladık bile.Özellikleri sayesinde isminden epey bahsettiriyor,bilhassa Smart Keyboard sekmesinden mütevellit word,excell gibi Mc.Office türlerinde yazı ve haber yazımındayardımvı olduğu gibi laptoplarda yapabileceğimiz basit video düzenlemeleri ve bunun yanında Video çekimi ve fotoğraf çekimi işlemlerinde dizüstü bilgisayarların yerini itina ile aldı,gündelik çoğu ihtiyaçlarımızı çok ta güzel karşılıyor.

Tüm bu güzelliklerine rağmen,kullanıcıların hoşlanmadıkları bir yanı bulunuyordu.Bu durumda şöyle özetlenebilir. Son sürüm olan iPad Pro’nun 12.9 inç ekranı olması kullanıcılar için dezavantaj olarak kayıtlarda yerini aldı ve Apple müşteri memnuniyetini yukarılara çıkartabilmek için yeniden bir tasarım için çaba gösterdi ve henüz yeni tanıştırılan iPad Pro’nun yeni gücünü 9.7 inç ekranlı bir şekle sokmayı başardı.Apple’ın bu uğraşı müşteri memnuniyetini etkileyecek mi? iPad Pro daha çekici olabilecek mi? iPad Pro 9.7, iPad Air 2’nin devamı niteliğinde mi?

Dizayn

Apple son dönemlerde kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmış ve 2014 son döneminde kamuoyuna sunduğu iPad Air 2 tabletine , Pro gibi daha gelişmiş bir aygıtı yerleştirmeyi başarıyla yapmıştır.

Pazara yeni sürülen,iPad Pro 9.7 de 240 x 169.5 x 6.1 mm.’lik boyutlara sahip ve ağırlık olarakta çokta bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. iPad Pro 9.7 ’yi öyle bir dizayn olmuştur ki,tek elle bile rahatlıkla kavramanız ve kullanmanız mümkündür. Ayrıca Wi-Fi versiyonu 437 gr. gelirken, 3G/LTE destekli versiyonu da 444 gr. gelmektedir. Hatta fazla marjinal ve artistik olup,tek elle Ipad Pro’yu kavrayıp, bir şeyler okuyabilir ya da video izlerken rahatlıkla hareket alanı sağlar ve sizi asla taşınma noktasında ve kullanma noktasında yormaz.iPad Pro’nun 9.7 inç ekranlısı, iPad Pro’nun 12.9 inç ekranlısına kıyasla çok daha mini hissiyatı yarattığı da doğrudur.

Apple bu sürümünde , Ipad Pro ’yu gerek boyut ve gerekse de ağırlık noktasında iPad Air 2 ile uyumu yakalamıştır. Herşeye istinaden Ipad Pro’da 9.7 inç ekranın hemen üstünde kamera ki (daha yüksek çözünürlüklüdür), altında ise Touch ID parmak izi okuyuculu ana ekran düğmesi bulunmaktadır. Lightning portu yer değiştimezken yani altta varlığına devam ederken,sağ kenarda ses tuşları mikrofon ile birlikte, üstte de güç butonu yer almaktadır.

Bunca aynılıktan sonra yeni olan adımlara da değinmek lazım. Birinci olarak, Smart Connector portu sağ tarafta yer almaktadır. iPad Pro 9.7’ye de kendisi için özel olarak çıkartılmış Smart Keyboard klavyeli kapak aksesuarı ilk kez 12.9 inç ekranlı iPad Pro ile tanıştığımız bu port sayesinde bağlanabilmektedir.

Bir diğeri ise, iPad Pro 9.7 ’de de 12.9 inç ekranlı iPad Pro’da olduğu gibi dört hoparlöre sahip kurulum vardır. 9.7 inç ekranlı iPad Pro’nun da kısa kenarlarına yerleştirilmiş ikişer adet hoparlör bulunmaktadır. Dört hoparlör sayesinde iPad Pro diğer 9.7 inç ekranlı Apple tabletlerine göre çok daha iyi bir ses performansı sergilemektedir.