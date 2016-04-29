INSTAGRAM TAKİPÇİLERİNİ ARTTIRMAK DAHA KOLAY

Sosyal olma ihtiyacımızın temelleri çok eskilere dayanmaktadır aslına bakarsanız.Neden diğer insanlarla iletişim halinde olmaya çalıştık milyonlarca yıl önce,duvarlara çizdiğimiz şekiller,çizimler ya da dumanla , kuşların taşıdıkları mektuplarla nasıl da varlığımızdan başkalarının haber duymasını sağladık.Tüm bunların asıl nedeni ise yaratılış gereği böyle olmamızdan kaynaklı idi,tüm bu iletişim çabalarımız.
Çoğumuz Facebook’la gözümüzü açtıkki artık facebook da hesabı olmayan insan yok sanırım.Dünya yaş ortalaması en yüksek olan sosyal platform çünkü artık dedelerimizin bile facebook hesabı var. Peki Facebook şirketinin satın aldığı İnstagram’da durumlar farklı mı sanıyorsunuz?
Şimdi instagramı ele alacağız ve inceleyeceğiz.İnstagram da tıpkı diğer sosyal ağlarda olduğu gibi popüler olma yarışına çoktan başlamıştır.Bu durumda yetmez gibi,kullanıcılarını da bu yarışa dahil etmiştir daha ilk günlerinden.Peki bu popülerite neye göre ve kime göre kıyaslanıyor?
Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok takipçi ve ne kadar çok yorum alınırsa ınstagramda ün sahibi olmakta o denli fazladır ve bu durumla doğru orantılıdır. Tüm bunlar yapılır yapılmasına da çok uğraş gerektiren, çok emek harcayarak mı elde ederiz sadece?Tabiki de hayır! Instagram Takipçi satın alınan bir çok site mevcuttur, bu sitelere yönlenip,gereken ihtiyacınızı gidebilirsiniz.
Ünlüler dünyasında bile paylaşım rekorları kıran, aynı zamanda kendi dünyasında üne kavuşan ve en fazla rağbet gören sosyal medya platformu haline gelen instagram da takipçi sayısı, beğeni sayısı ve paylaşım sayısı yaşamımızda oldukça önemli bir mihenk taşı haline geldi. Teknolojinin sürekli ilerlemesiyle ve akıllı telefonların artan bir şekilde kullanılmasına paralel olarak ilginin arttığı,sosyal paylaşım siteleri arasında diğer sosyal medya kullanıcılarının bulunduğu facebook,snapchat gibi üst sayılara ulaşan instagram da da herkes trend olmak istiyor. Instagram takipçi sayım çok olsun amacı güdüyorsanız ve paylaşım etiketi ile,tanıtımı ile uğraşmayayım diyorsanız eğer bizi dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
Eğer instagram hesabınızda kişi sayısı az ise ve siz bu durumdan şikayet edip hesabınız ile çok geniş kitlelerin dikkatini çekmek isteyip beğeni almak ve paylaşım yapmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken olasılıkların işlemlerini size bir anlatayım.Facebook aracılığı ile instagram hesabınızı paylaşınız . Böylelikle instagram da hesabı bulunmayan ama facebook hesabı olan arkadaşlarınızın dikkatini çekecek,başka sosyal medya aracı kullanan insanların da bir instagram hesabı açmasına ve bu hesap üzerinden sizi takip etmesine yol açabilirsiniz .Twitter adresinizde de yine aynı facebook sisteminde olduğu gibi instagram hesabınızı paylaşın . Bu yaptıklarınızdan dolayı instagram hesabınızı , twitter da sizi takip eden arkadaşlarınız keşfedecek ve sizi takip etmeye başlayacaklardır . Başka bir yöntem kendinize bir imaj oluşturun, mesela bir marka yada bir bisiklet yada bir kitap yada gittiğiniz sürekli bir cafe gibi aldığınız ürün,hizmet ya da marka gibi çeşitli etkinliklere ait paylaşımlarınız da oldukça dikkat çekici olacaktır. Fotoğraflarınız da photoshop uygulayabilir ve gelen hastagları yayınlayabilir buna ilavaten kolaj oluşturup arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.Tüm bu yapılanalar yeterli gelmedği noktalarda ise imdadınıza daha çok beğeni almak istiyorum diyen kullanıcılar için, takipçi satın alınabilir ki çoğu zaman bunu ücretsiz ya da çok küçük ücretlerle yaparsınız,bu durumun sağladığı avantajlara bir göz atın. Çok ucuza çok fazla takipçi satın almak artık çok daha kolay.Şunu unutmayın fazla insan demek,fazla reklam demek.Fazla insan demek , fazla maddi yarar demek .Fazla insan demek , fazla getiri demek . Fazla insan demek , fazla trend olmak demek . Kim bilir belki bu trend modası sayesinde,ünlüleri bile geçebilirsiniz.