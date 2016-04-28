Meizu Pro 5 Ubuntu Edition Geliyor

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition

Akıllı telefonların kullanıcılara sunulmasından beri pek çok model, hali hazırda kullanıcılar ile buluşmayı bekliyor! Akıllı telefon pazarında satışı devam eden pek çok model, oldukça iyi satış değerlerine imza atsa da birçok model, adeta tanıtıldığı gün unutuluyor! Akıllı telefon pazarında, anlatılana benzer pek çok olaya tanıklık ettik! Hatta pek çok firmanın yıkılıp, gidişine dahi şahit olduk! Akıllı telefonlar ilk çıktığı günlerde, pek çok kişi bu teknolojik cihazlara sahip olmak istedi ve sahip oldular da. Hatta birkaç ay içerisinde yenisi çıkan modellere de sahip oldular! Fakat günümüzde pek çok kişi, hali hazırda sahip olduğu akıllı telefon ile yeni model akıllı telefonlar arasında, donanım ve özellik olarak pek bir fark olmadığını fark etti ve bu durum, akıllı telefon satışlarına oldukça olumsuz yansıdı! Bu durumu anlamak, hiç de zor değil! Günümüzde akıllı telefonlarda yapılan kampanyalar, firmaların satışları arttırmak için içine düştüğü durumları, gözler önüne seriyor! Fakat ürettikleri modeller ile hala büyük başarı elde eden markalar da var! Bunların başında, Meizu geliyor!

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition Tanıtıldı!

Bilindiği gibi Meizu, Ubuntu altyapısına en çok önem gösteren firmalar arasında! Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte, Meizu Pro 5 Ubuntu Edition kullanıcılar ile ilk defa buluşturulmuştu! Meizu Pro 5 Ubuntu Edition, Ubuntu altyapısının en güçlü akıllı telefonu olmaya geliyor! Meizu Pro 5 Ubuntu Edition, Ubuntu altyapısının en güçlüsü denince akıllara, Meizu Pro 5 Ubuntu Edition özellikleri neler olacak? ve Meizu Pro 5 Ubuntu Edition fiyatı ne kadar olacak? gibi sorular da gelmeye başladı! İncelememizde; Meizu Pro 5 Ubuntu Edition özellikleri ve Meizu Pro 5 Ubuntu Edition fiyatı na dair pek çok detayı bulabileceksiniz!

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition Özellikleri

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition, Ubuntu altyapısının en güçlüsü olacak demiştik! Meizu Pro 5 Ubuntu Edition gücünü, Exynos 7420 isimli işlemciden alıyor. Meizu Pro 5 Ubuntu Edition aynı zamanda, 3 GB RAM ve 21 mp’lik arka kameraya sahip! 5.7 inç’lik, Full HD çözünürlüklü, AMOLED ekrana da sahip olan Meizu Pro 5 Ubuntu Edition özellikleri arasında bir de çift sim kartı desteği ve 4.5 G uyumu bulunuyor!

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition Fiyatı

Pro 5 Ubuntu Edition özelliklerini öğrenen birçok kullanıcı, Meizu Pro 5 Ubuntu Edition fiyatı nı da öğrenmek için can atıyor! Kullanıcılar Meizu Pro 5 Ubuntu Edition fiyatı nı duyduklarında ise; adeta kulaklarına inanamıyor! Çünkü Meizu Pro 5 Ubuntu Edition fiyatı, sadece 370 Amerikan Doları!