IPhone 7 Çok Yakında Bizimle

Iphone şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.Geçtiğimiz sonbahar döneminde kamuoyu ile paylaşılan ve 2015 yılının Eylül Ayı’nda duyurulan iPhone 6 Serisi’nin meydana getirdiği hassasiyet ve teknolojik devrim bir süre devam etti.

Akabinde hepimizin tek ortak derdi varmışçasına;sıradaki teknolojik devrimi bekler olduk.Yıllar önce telefondan bile bir haber yaşayan bizler bir anda herşeyimizle entegre olmuş bir halde gelecek teknolojiye ayak uydurmaya başladık.

Iphone 7 piyasaya ne zaman çıkacak ? IPhone 7 ne kadar olacak? IPhone 7‘ nin teknik özellikleri neler olacak?

Biz de tüm kullanıcılar gibi iPhone 7’nin fiyatı,teknik özellikleri ve zamanı noktasında en az sizler kadar heyecanlıyız ve yeni iPhone konusunda perde arkasında nelerin olup bittiğini merak ediyoruz.

Tüm bu sorunlarınız doğrultusunda düşündük ve siz değerli okurlarımız için yeni piyasaya çıkacak olan ve kullanıcıya sunulacak olan iPhone 7 ile ilgili konuşulan tüm söylemleri toparladık.

Yeni Iphone 7 teknik özellikleriyle fazlasıyla can yakacak.

Apple’ın yeni kapatanı olacak olan bu sürüm,birçok noktada can alıcı atılımlar gereçkeleştirecek.Kullanıcı beklentilerinin karşılamayı hedefleyen Iphoe 7 bu hızıyla bir önceki sürümünü geride bırakacapa benziyor bile.

Şarj etmek daha kolay,’’Kablosuz Şarj’’ farkı ile

Daha öncesinde Androidsürümlerde gördüğümüzve kullanıcının pekte yabancı olmadığı kablosuz sarj yöntemine Apple bambaşka bir yaklaşımla yaklaştı ve bu yaklaşımı ile yeni bir soluk getireceğine de ciddi manada inanılıyor. Android sürümlerine göre kablosuz şarj sırasında,varolan kablo olmasa da cihazın şarj pedi ile temasta kalması elzem bir durumdur.Konu olan bu sürümde ise kullanıcı tanıtılacak ölçütte ki,Apple’ın uzun mesafede kablo gerektirmeyen şarj etkinliği üzerinde mesai harcandığını gösteriyor. Bu durumuda tıpkı kullandığımız kablosuz internet modemleri gibi bir teknikle kaullnıcıya sunulması bekleniyor.

Zamanın kıymetini bilen Iphone 7’de ‘’Hızlı Şarj’’

Hızlı Şarj özelliğine de bir çok kullanıcı hakimdir.Hatta çoğumuz uçak modunda daha hızlı şarj edildiğini biliriz ama o esnada telefonun kapalı olması da cabası olarak eksik görülür nezdimizde.Yine pek çok Android cihazın öne çıkan özelliğinden birisi de hızlı şarj özelliği. Apple Watch ile hızlı şarj etme özelliğini anlatan şirket,Android sürümlerini geride bıraacak bir modifikasyonun gelmesi olayını tanıttı.

Ekran Daha Orjinal ve Kırılmaz

Geçtiğimiz Eylül ayında pazara sunulan ve kullanıcı ile kavuşulması sağlanan iPhone 6s yapısı gereği hem estetik hem de kavisli bir ekrana olması nezdinde şık bir alüminyum kasaya sahipti. Aynı zamanda bu özellik iyi bir dokunuş özeliği de sunmaktaydı.

Tüm bu iyileştirmelere rağmen,yeterli korunur ekrana sahip olamayan Iphone’lar için , son sürüm olacak Iphone 7 ile ekranı daha sağlam ve kırılmaz yapacak modifikasyonların gelmesini bekliyoruz.

Tasarım

Apple tüm tasarımları ile dikkatlerin hem merkez noktası olmuştur.Bunu yine son sürüm ve tasarım harikası olacak olan Iphone 7 ler’de de göreceğimize benziyor.Hatta aldığımız son söylemlere göre cam kaplamalalı kasalara dönüş yapan bir Iphone 7 tasarımı ile de karşılaşmamız muhtemeldir.

Kamera Performansına Şaşıracaksınız.

Tüm sürümlerinde sizin de bildiğiniz üzere Apple kamerası ile resmen üne kavuştu.Rekabetini en çok arttırdığı çıta eylemini kamera pikselinde konuşturdu.Gündemi hep 1 yıl ileriden giderek,takip edilen ve diğer firmalar tarafından birnevi yol gösterici olma yolunda emin adımlar ile ilerledi.

Bilhassa,bu son sürümde az bir ışıkta dahi bildiğimizin çok daha üstünde bir performans sunacağı kamera uygulamasını iPhone 7 ile tanıyacağımızı söyleyebiliriz.

Pazara sürülecek yeni iPhone 7 modellerinin Eylül ayında tanıtımının yapılması,konuşulan diğer bir konu ve o güne kadar daha bir çok tüyo alırız Apple piyasası uzmanlarından.I phone 7 ile alakalı öğrendiğimiz tüm durumları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.