Tek Hamlede Kilitlemek

Her ürünün güzel yanları ve kullanışlı imkanları bizi cazip ediyor bizi kullanmamız için kendine çekiyor adeta. Teknoloji ilerledikçe işlerimiz daha çok kolaylaştı ve hız daha çok önem kazandı hayatımız da bunların önemi arttıkça güven sıkıntımız da zamanla arttı bizim için . Acaba güvende miyiz ? Bilgilerimiz başkalarının eline geçer mi? Kullandığımız programların şifresi olmalı mı? Bilgisayarımızı kilitlemeden kalksak masa başından neler olur ? Bu sorular zamanın bize kazandırdıklarının yanında çıkan eksikliklerinin giderilme ihtiyacını da yarattı .

Bilgisayarımızı korumak ve bilgilerimizi gizlemek için bilgisayarlarımıza şifre eklemek zorunda hissediyoruz kendimizi. Bilgisayarda oturumunuzun başından ayrılırken bir güvenlik gereksinimi olarak çoğumuz ya oturumu kapatırız, ya da ekranı aşağı yönlü indirerek bilgisayarın uyku moduna geçmesini sağlarız. Bu uygulanan iki küçük ipucu ile bilgisayarınızın ekranından ayrılırken ya da kalkarken ekranı kolayca kilitleyebilir ve parola girilmeden açılmasını engelleyebilirsiniz. Peki Windows’a alışmıştık bir çok işlevini biliyoruz yapacaklarımızı saklayacaklarımızı… Peki ya hayatımıza yeni giren Mac te bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz kilitleme işini en kolay şekilde nasıl yapacağız? Öyle vakitler geliyor ki kilitleme işlemine zaman ayıramıyoruz çok kısa bir süre için de bir kaç tıklama ya da birkaç tuş ile bu işlem halledilsin istiyoruz. İşte Mac bize bunu sağlıyor!

Anahtar Zinciri Erişimi Yöntemi

Spotlight’ı kullanarak Anahtar Zinciri Erişimini çalıştırınız. Bu işlemi yaptıktan sonra tercihler menüsünden genel bölümünde Anahtar zinciri durumunda,menü çubuğunda göster kutucuğunu işaretleyiniz. Menü çubuğunda Asma Kilit simgesinden Ekran Kilitle satırını aktif olarak seçtiğinizde ise ekranınız kararacaktır.

Klavye Kısa Yolu ile Karartma

Klavye kullanımı gerek yazma işlemini sona erdirme işlemini bitmesi gereği, gerekse de güvenlik gereği kapatmak zorunda kaldığımızda,klavyeden Shift +Kntrl+Eject üçlü tuş kombinasyonunu kullanarak ekranı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde karartabilirsiniz.

Öğrenmiş olunan her iki yöntem akabinde,ekranı tekrar açmak için farenin veya klavyenin herhangi bir tuşuna basmanız yeterli olacaktır.Ve sistem size eğer varsa şifrenizi girmenizi talep edecektir eğer şifre gereğiniz bulunmuyorsa ekran otomatik olarak açılacaktır.Bu işlem akabinde işlemlerinize bıraktığınız yerden devam etme lüksüne sahip olarak sürdürme işlemini yapabileceksiniz.