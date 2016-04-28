Siyah ve Beyaz Instagram’da Tek Renk

Diğer bir çok sosyal medya aracı gibi kullanılan, özellikle Facebook ’un satın alma işlemi akabinde son gelişmeleri ile dikkatleri üzerine çeken instagram ,kurulum aşamasında dahi pek çok ses getirdi ve kurulmuş olduğu yıl olan 2010 senesinden bugüne en hızlı büyüyen sosyal platformlardan birisi haline gelmiştir.Sunduğu en önemli özelliği ise,çekilen fotoğraflar ve videolar kullanıcılar tarafından,sisteme yüklenerek diğer insanlarla paylaşma olanağını sunuyor olması.Aynı zamanda sunulan bu fotoğraflar ürün analizine açık bir şekilde takipçileri ile paylaşılıyor ve efektlerle daha efektif ve görsel bir hale getirilebiliyor olması da kullanıcı açısından olumlu bir etkisi olarak kabul edilebilir.

Ne yazık ki,şu durumu gözler önüne sermek gerekiyor ki,sosyal ağ platformları içinde Instagram’ın en yavaş değişim gösteren olduğunu kabul etmek gerekiyor. Diğerlerinin gerçek hayattan alınmış nesneleri kullanmaktan vazgeçtiği bir ortamda Instagram simgesi olarak gerçekçi görünen bir kamerayı kullanmayı sürdürüyor. Ancak uygulamanın içinde bulunduğumuz zamanın şartlarına göre modernleşeceğini gösteren bazı işaretler bulunuyor. Sızan son ekran görüntüleri Instagram’ın mavi ve turuncu ağırlıklı tasarımından vazgeçip siyah ve beyaz gibi düz bir tasarıma geçeceğini gösteriyor.

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Anton Abramov adlı bir kaynak tarafından yayılan ekran görüntülerine göre yeni tasarımda beyaz alan kullanımı artıyor ve uygulama içindeki ikonların tasarımında değişiklikler yapılıyor. Kamera ikonu içinde bir dairenin yer aldığı dikdörtgen ile değiştiriliyor, kameraya biraz daha benziyor. Bildirimler bölümü bir kalp ikonu ve ona işaret eden, içinde bildirim sayısını da gösteren kalp baloncuğuyla birlikte gösteriliyor.

Bu tasarım sonucunda kullanıcılar daha modern görünümlü bir Instagram’ı kullanmanın tadını çıkaracaklardır. Bu tasarımın daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Instagram’ın The Verge sitesine verdiği bilgiye göre, yeni deneyimler sürekli, kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin katılımıyla test ediliyor ve bu yeni tasarım da şu an için sadece bir test niteliği taşıyor. Instagram yeni tasarım testleri bittiğinde son kararını verecektir.