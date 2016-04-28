Dropbox Infinite Farkıyla

Bireysel tüketicilere yönelik bilgisayarların büyük çoğunluğunun, özellikle dizüstü bilgisayar veya 2’si-1-arada olanların 1 TB’lık depolama alanıyla geldiğini görüyoruz.

Bulutta depolanana dosyalara erişim her zaman mükemmel olmuyor, bazı durumlarda iş akışınız sekteye uğrayabiliyor. Dropbox Infinite ile dünyanın en popüler bulut depolama servis sağlayıcılarından bir tanesi sorunun üstesinden gelmeyi amaçlıyor, her bir kullanıcıya 10 TB’lık çevrim içi depolama alanlarına, sanki 1 TB kapasiteli bilgisayarlarına yüklüymüş gibi ulaşma imkanı sunacak.

Masaüstünde Dropbox dosyalarına iki yönden erişim sağlanıyor. Birinci olarak, Windows Gezgini veya OS X ’te Finder Penceresi sayesinde dosyalara erişim sağlanabilir, ancak bunun için dosyaların eş zamanlanmış olması gerekiyor; bu da yereldeki sürücüden yer tüketilmesi anlamına geliyor. Buna alternatif olarak bir web tarayıcısı kullanarak buluttaki dosyalara erişim sağlamak mümkün.

Dropbox Infinite ise iki yöntemi sihirli şekilde birleştiriyor, yerel depolama alanınızı daha yüksek noktalara, en azından abonelik karşılığında sahip olduğunuz Dropbox depolama alanı seviyesine çıkarıyor. Çevrim dışı erişim yönteminde olduğu gibi dosyaları dosya yöneticisi üzerinden, sanki yerelde depolanmış gibi görmek mümkün oluyor. Ne var ki, aslında o dosyalar hâlâ bulutta saklanıyor ve yerelde herhangi bir yer tutmuyor. İşin sihirli noktası da burası: Bu dosyaları açmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sanki yerelde tutuluyorlarmış gibi üstlerine çift tıklatmanız ve ilişkilendirilmiş yerel uygulamayla açmanız yeterli oluyor. Arka tarafta eş zamanlama işlemi otomatik olarak sürüyor. Ayrıca dosyaları bilgisayarınızda gerçek anlamda saklanan diğer dosyalar gibi taşımanız da mümkün, her şey Dropbox ile otomatik olarak eş zamanlanıyor.

Bu arada kullanıcılar dosyalarını çevrim dışıyken erişebilecek şekilde saklayabilecekler. Bu durum uzun süre internete bağlı olmadıkları durumlar için ideal olacaktır. Dropbox Infinite ile bulut depolama yöntemi değişebilir. Bu yöntem bir açıdan bulutta bir harici depolama diski taşımaya benziyor. En son projeyle birlikte bulut depolama gerçek anlamda yerel depolamaya eksiksiz ve kesintisiz biçimde entegre edilebilir gibi görünüyor.