Bedava Akıllı Telefon

Şimdiye kadar, pek çok indirim ve kampanya duymuştuk! Fakat bu en ilginci! Önceki dönemlerde, gelişmiş bir telefon modeli alan kişiye, daha alt sınıf bir telefon hediye edildiğini duymuştuk. Ancak böylesi ile ilk defa karşı karşıya kaldık! Bu kampanyayı duyanlar ve görenler, kampanyanın gerçek olduğuna bir türlü inanamadı.

Hazin Son!

Bilindiği gibi Nokia, yıllardır cep telefon denince akla gelen ilk markalar arasında yer alıyordu! Son dönemlerde akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile Nokia, eski parlaklığını kaybetmiş gibi görünse de Nokia, halen başarılı bir çizgi izlemeye devam ediyordu. Fakat tabiî ki 90’lı ve 2000’li yıllarda elinde tuttuğu popülerliği, günümüzde devam ettiremiyordu! Nokia adeta elinde bulundurduğu cep telefonu pazarını son birkaç yıl içerisinde, Apple ve Samsung’a kaptırdı. Nokia nın popülerliğini korunduğundan bahsetmiştik, Nokia bu popülerliği üreticisi olduğu Lumia serisine borçlu desek, yanlış olmaz! Bilindiği gibi Nokia, Lumia serisi ile büyük başarılar elde etmişti. Fakat bir döneme damgasını vuran Nokia da adını kara deftere yazdırdı ve hisselerini bir başka teknoloji devi firmaya, yani Microsoft’a sattı!

Yeni Dönem!

Akıllı telefon pazarındaki satış düşüşünü fark eden Microsoft, adeta şok bir kampanya ile akıllı telefon pazarını sallamaya geliyor! Başlarda bahsettiğimiz gibi şimdiye kadar pek çok kampanya ve indirim görmüş ve duymuştuk. Ancak böylesi, hiç görülmemişti!

Microsoft Lumia 950 Bedava

Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemlerde, Microsoft Lumia 950 XL alan kullanıcılara 1 yıllık ücretsiz uygulamalar sunuluyordu. Son günlerde ise; Microsoft Lumia 950 bedava! Microsoft Lumia 950 bedava olduğunu duyanlar, adeta kulaklarına inanamıyor fakat gerçek! Microsoft Lumia 950 XL satın alan kişilere, Microsoft Lumia 950 bedava! Üstelik Microsoft, kullanıcılara kampanyadan iki defa yararlanma hakkında sunmuş! Fakat bu kampanya, yalnızca Kanada ve Amerika’daki Microsoft satış mağazalarında uygulanıyor! Microsoft Lumia 950 XL fiyatı Amerika’da 650 dolarken, Microsoft Lumia 950 XL fiyatı Kanada’da, 850 dolar! Kampanya dahilinde, Microsoft Lumia 950 XL ın yanında hediye edilen Microsoft Lumia 950 fiyatı ise; 550 dolar! Microsoft Lumia 950 XL fiyatı ile adeta akıllı telefon pazarına meydan okuyor, yanında sunulan hediyesi ise; Microsoft Lumia 950 XL ın cabası! Kampanyanın 1 Mayıs’ta sona ereceğini hatırlatmakta fayda var! Şimdiden birçok kişi, Amerika’da ve Kanada’da yaşayan akrabalarına, Microsoft Lumia 950 XL sipariş vermiş durumda!

Microsoft Lumia 950 Özellikleri

Microsoft Lumia 950 özellikleri nden bahsetmek gerekirse; Microsoft Lumia 950 özellikleri arasında oldukça dikkat çeken detay; Quad HD çözünürlüğe sahip, 5.2 inç’lik, AMOLED ekran! Microsoft Lumia 950 özellikleri arasında, Qualcomm üretimli, Snapdragon 808 isimli işlemci de oldukça dikkat çeken detaylar arasında. Fakat Microsoft Lumia 950 özellikleri arasında bulunan 3 adet flaşa sahip, 20 mp’lik arka kamera, adeta her şeyi anlatıyor!