General Mobile 4G İncelemesi

Akıllı telefonların gelişimi, hız kesmeden devam ediyor! Her gün teknoloji ile ilgili birden fazla haber, teknoloji bültenlerini süslemeye devam ediyor! Bilindiği gibi akıllı telefonlar, hayatlarımıza girmesi ile birçok kişinin alışkanlıklarını bile değiştirdi! Birçok kişi, akıllı telefonlar ile tanışınca, işlerini daha da kolay bir şekilde halletmeye başladı! Örnek vermek gerekirse; akıllı telefonların hayatımıza girmesi, bankacılığı bile mobil hale getirdi! Mesela; günümüzde bir mevduat hesabı oluşturmak için sadece o bankanın müşterisi olmanız yetiyor! Bankanızın mobil bankacılık uygulaması ile sıra beklemeden, birçok formalite imzalamadan, mevduat hesabınızı saniyeler içerisinde oluşturabiliyorsunuz! Durumun böyle olması, akıllı telefonlara olan ilginin gün geçtikçe artmasına neden oldu! Akıllı telefonların bu denli popülerleştiği şu günlerde, piyasada hali hazırda yüzlerce akıllı telefon bulunuyor! Kullanıcılar ise; sahip olmak istedikleri akıllı telefonları seçerken, oldukça zorlanıyor! Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için büyüteçlerimizi, General Mobile 4G üzerine çevirdik! İncelememizde, General Mobile 4G özellikleri ve General Mobile 4G fiyatı na dair pek çok detayı bulabileceksiniz!

General Mobile 4G Özellikleri

General Mobile 4G, sahip olduğu Android 5.1.1 ara yüzü ile rakipleri gibi pek çok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor. Fakat General Mobile 4G özellikleri arasında, oldukça dikkat çeken detaylar da bulunuyor! General Mobile 4G özellikleri arasında en dikkat çeken detay; Qualcomm imzalı, Snapdragon 410 model isimli işlemci! Bu işlemci, kullanıcılara 1.2 GHz hızında hizmet vermeyi iddia ediyor! Aynı zamanda General Mobile 4G, sahip olduğu 2 GB’lık RAM ve hafıza kartı desteği ile kullanıcılardan da tam puan almayı başarıyor! General Mobile 4G özellikleri arasında bulundurduğu; dahili 16 GB’lık saklama alanı ile saklama alanında olan tartışmalara, noktayı koyuyor! General Mobile 4G özellikleri arasında, 2500 mAh gücündeki batarya da dikkat çekiyor! General Mobile 4G, sahip olduğu 5 ve 13 mp’lik kameralar ile kullanıcıları üzmeyecek bir performans sergiliyor! General Mobile 4G, tanıtımının gerçekleşmesinden sonra pek çok kişi tarafından, oldukça beğenildi! Fakat çoğu kişi, donanım olarak bu kadar yüklü olan bir akıllı telefonun fiyatını da merak etmeden edemedi! General Mobile 4G, tanıtılması ardından pek çok kişi, General Mobile 4G fiyatı nı sorgulamaya başladı!

General Mobile 4G Fiyatı !

General Mobile 4G fiyatı, pek çok kişi tarafından merak edilse de korkulanı gerçekleştirmiyor ve bu kadar donanımlı olmasına rağmen, General Mobile 4G fiyatı ile de kullanıcılarını üzmüyor! General Mobile 4G fiyatı nın 699 Türk Lirası olduğunu öğrenen çoğu kullanıcı, adeta seçimlerini General Mobile 4G yönünde kullanıyor!