HTC Desire 828 özellikleri Göz Doldurdu!

Akıllı telefonlar, adeta birbirleri ile yarışmaya devam ediyor! Her gün birbirinden modern akıllı telefonlar, kullanıcılar ile tanışmaya devam ediyor! Her geçen gün tanıtılan yeni akıllı telefonlar, kullanıcıların karar verme yeteneklerini de iyiden iyiye köreltiyor! Bilindiği gibi akıllı telefon üreticileri de bu durumdan kendilerine düşen payı alıyor ve durumdan oldukça olumsuz etkileniyor! Akıllı telefon üreticileri de rakipleri karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini, kararlaştıramamış durumda! Özellikle akıllı telefon piyasasında lider olan; Samsung ve Apple firmalarının yeni modellerinde geliştirdiği teknolojiler, akıllı telefon pazarında bulunan diğer firmaları oldukça zorluyor! Akıllı telefon üreticileri, adeta ne yapacaklarını şaşırmış durumda! Üretilen onlarca akıllı telefon, rakipleri arasından ayrılabilmek için ilginç özellikleri kullanıcılara sunmak zorunda kalıyor! Bu durum, kimi zaman oldukça ilginç durumlara yol açıyor! Geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sunulan birçok akıllı telefon da rakipleri arasından ayrılabilmek için kullanıcılara, özellik adı altından hiç kullanılmayacak fonksiyonlar sunmuştu!

HTC Aradan Sıyrılabildi!

Akıllı telefon pazarı, bu kadar karışmışken bazı marka ve modeller, halen dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor! Dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir akıllı telefon da HTC Desire 828, oldu! Bilindiği gibi HTC, Tayvan asıllı bir akıllı telefon markası! Fakat HTC, piyasaya sunduğu birçok ürünü ile kullanıcıların, güvenini ve beğenisini toplamış durumda! Takvimler Şubat ayını gösterirken tanıtılan, HTC Desire 828 birçok kişinin beğenisi toplamıştı! HTC Desire 828, tanıtıldığı günden beri kullanıcıların aklında birçok soru oluşmuştu ve kullanıcılar, HTC Desire 828 özellikleri ni oldukça merak ediyordu! Sizler için HTC Desire 828 özellikleri ni, bir araya getirdik!

HTC Desire 828 Özellikleri!

HTC Desire 828 özellikleri, birçok kullanıcı tarafından merak ile beklenmekteydi! HTC Desire 828 özellikleri, belli oldu! HTC Desire 828 özellikleri arasında, pek çok dikkat çeken detay barındırıyor! HTC Desire 828 özellikleri arasında en dikkat çeken detay; HTC Desire 828 ın sahip olduğu, 5.5 inç’lik ekran! HTC Desire 828, kullanıcıların günümüzde merak ile sorguladığı, 4.5 G teknolojisine de uyumlu! MediaTek MT6753 isimli işlemciye sahip olan HTC Desire 828, aynı zamanda Android 5.1 sürümünü de içinde barındırıyor! HTC Desire 828 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay da telefonun sahip olduğu, 2800 mAh gücündeki bataryası oluyor! HTC Desire 828 , yaklaşık 8 mm’lik kalınlığı ile kullanıcıların beğenisini topladı! HTC Desire 828, aynı zamanda sahip olduğu 13 mp’lik arka kamerası ile göz doldurdu!

HTC Desire 828 Fiyatı!

Kullanıcıların bir diğer merak ettiği konu da HTC Desire 828 fiyatı, oldu! HTC Desire 828 fiyatı ile de kullanıcılardan büyük beğeni toplayacak gibi! Çünkü HTC Desire 828 fiyatı 1100 TL (HB fiyatı)