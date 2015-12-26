Tarayıcı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli ve Nasıl Seçmeliyiz?

Günümüzde birbirinden farklı tarayıcılar bulunmaktadır. Bu tarayıcılar ile dilediğimiz internet sitesini ziyaret edebiliyor web siteler de bulunan görüntüleri, verileri, materyalleri rahatlıkla inceleyebiliyor ve daha birçok birbirinden farklı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ancak özellikle de son zamanlar da neredeyse her firma ortaya bir tarayıcı çıkartmıştır ve en önemlisi de birçok firma tarayıcılarının daha çok kullanılması için aşırı derece de reklam kampanyaları düzenlemektedirler bu gibi reklam kampanyaları sonucunda da kullanıcıların akılları bir hayli karışmaktadır. Özellikle de Google şirketi Chrome tarayıcısının daha yüksek oranlar da kullanılması için birçok ülke de reklam kampanyaları düzenlemişlerdir ve bu reklam kampanyaları da gerçekten işe yaramıştır.

Hangi Kriterlere Göre Seçilmeli?

Ancak kullanıcılardan bir kısım yine de hangi tarayıcıyı neye göre hangi kriterlere göre seçmeleri gerektiğini haklı olarak sorgulamaktadırlar. İşte bu sorunun cevabını da makalemizde vermeye çalışacağız. İlk olarak tercih edeceğiniz tarayıcının sürekli kendini güncelleyen bir tarayıcı olduğundan emin olun. Kullanıcılar genellikle tarayıcılardan en hızlı olanı tercih ediyor ve yollarına devam ediyorlar bu tutum yanlıştır. Tarayıcılar neredeyse her gün yüzlerce virüsün saldırısına uğramaktadırlar. Kötü niyetli kişiler tarayıcılar üzerinde sürekli olarak birbirinden farklı açıklar buluyorlar ve bu açıkları da tarayıcı şirketlerine bildirmeden kötü amaçları dahilinde kullanıyorlar. İşte sırf bu sorun yüzünden tarayıcılar kendilerini sık bir şekilde güncellemek zorundalar bu yüzden sürekli yeni sürüm çıkartan bir tarayıcıyı tercih etmelisiniz.

Fonksiyon Sunan Tarayıcılar

Buna ek olarak size eklenti bazında birçok fonksiyonu takdim eden tarayıcıya yönelmelisiniz. Örneğin hangi tarayıcı eklentileri sınırlıyor hangisi bazılarını sınırlıyor veya hangi tarayıcı eklenti kurulumuna izin vermiyor gibisinden düşünebilirsiniz. Bu anlamda güvenlik açısından en güvenli tarayıcı Firefox tarayıcısı diyebiliriz. Buna ek olarak Chrome tarayıcısı Firefox tarayıcısından biraz daha hızlıdır ancak hem güvenlik bakımından hem de eklenti bakımından Firefox tarayıcısı standartların üzerindedir. Çünkü eklenti olarak da herhangi bir yoğun olarak eklenti kısıtlaması yapmadığı için Firefox tarayıcısı ile güvenlik eklentilerinizi de kurabilir ve güvenliğinize artılar katabilirsiniz. Bu yüzden sizlere tavsiyemiz Firefox tarayıcısı olacaktır ancak Chrome tarayıcısı da gerek hız bakımından gerekse güvenlik bakımından Firefox’dan çok arkalar da sayılmaz.